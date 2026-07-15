Sắp sửa quy định về cho thuê lại lao động

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về cho thuê lại lao động, bao gồm việc báo cáo định kỳ tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp. Đồng thời, sửa đổi danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại, trong đó làm rõ một số công việc đang gặp vướng mắc như hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án, sản xuất...
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị
định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của
Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Bộ Nội vụ cho biết cho thuê lại lao động
không là hoạt động kinh doanh được khuyến khích phát triển. Do vậy, phải được quản lý chặt chẽ từ
cơ quan quản lý nhà nước.
NHIỀU DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG VI PHẠM QUY ĐỊNH
Từ quan điểm trên, Nghị định số
145 đã quy
định doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng tại
ngân hàng thương mại. Việc này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động
không thực hiện đúng nghĩa vụ.
Nghị định cũng quy định đầy đủ thẩm quyền,
quy trình, thủ tục cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động. Đồng thời, quy định trách nhiệm báo
cáo của doanh nghiệp cho thuê lại, ngân hàng nhận ký quỹ đối với cơ quan quản
lý nhà nước, nhằm tăng
cường cơ chế kiểm tra, giám sát.
Đến nay, sau 5 năm thực hiện, một số
quy định tại Nghị định số 145 đã phát sinh vướng mắc, không còn phù hợp với thực
tiễn.
Đơn cử, một số công việc được thực hiện
cho thuê lại lao động (hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án, sản xuất lắp đặt thiết bị
truyền hình viễn thông) chưa thể hiện rõ nội hàm, dẫn đến có nhiều cách hiểu
khác nhau. Từ đó, gây
khó khăn trong quá trình thực hiện cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong công tác thanh tra, kiểm tra.
Các quy định về điều kiện, thẩm
quyền, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép cho thuê lại
lao động không còn phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư năm 2025, khi hoạt động cho thuê lại
lao động không còn là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số
66.18/2026/NQ-CP để sửa đổi, bổ sung các quy định về cho thuê lại lao động, nhằm phù hợp với Luật Đầu
tư năm 2025 và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động này. Tuy nhiên, Nghị quyết này hết hiệu
lực từ ngày 1/3/2027.
Bên cạnh đó, việc thực hiện quy định về
cấp giấy phép tại một số địa phương còn chưa chặt chẽ. Tình trạng doanh nghiệp cho thuê lại
lao động không báo cáo đúng thời hạn cho cơ quan quản lý còn xảy ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đề nghị
gia hạn giấy phép, các địa phương vẫn thực hiện cấp giấy phép cho doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cho thuê lại lao động còn
vi phạm một số quy định pháp luật về cho thuê lại như: Nội dung hợp đồng thuê lại lao động
chưa bảo đảm đầy đủ nội dung theo quy định, đặc biệt là các nội dung liên quan đến
việc bảo đảm thực hiện quyền lợi đối với người lao động thuê lại.
Ký kết hợp đồng cho thuê không theo từng
giao dịch thuê lại, mà
theo hợp đồng khung với thời hạn không xác định. Như vậy, có thể thấy việc sử dụng lao động thuê
lại trên 12 tháng.
Tiền lương của lao động thuê lại
nhìn chung còn thấp, tỷ lệ lao động chưa được tham gia bảo hiểm xã hội còn cao,
làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định; không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định với người lao động
khi chấm dứt hợp đồng (chi trả trợ cấp thôi việc, tiền lương cho những ngày
chưa nghỉ phép năm…).
Cho
thuê lại lao động làm công việc không đúng theo danh mục công việc được phép thực
hiện, chủ yếu làm các công việc gia công, lắp ráp linh kiện điện tử, đóng gói,
bốc xếp.
Lao động thuê lại tại một số
doanh nghiệp cũng chiếm tỷ lệ khá cao (40% - 50% so với số lao động chính thức). Bộ Nội vụ nhận định, điều này
cho thấy những tiềm ẩn về quan hệ lao động tại doanh nghiệp, và những tác động
tiêu cực lâu dài đến thị trường lao động, cũng như chất lượng nguồn nhân lực của Việt
Nam.
SỬA DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Xuất phát từ thực tiễn trên, Bộ Nội vụ đang
xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số
145. Trong đó, dự
kiến sửa đổi quy định về cho thuê lại lao động để thống nhất, đồng bộ với quy định tại Nghị quyết số
66.18/2026/NQ-CP, bao gồm định
nghĩa doanh nghiệp cho thuê lại lao động, ký quỹ, quản lý tiền ký quỹ,
rút tiền ký quỹ, trách nhiệm tổ chức thực hiện về cho thuê lại lao động.
Đồng thời, sửa đổi quy định báo cáo định
kỳ tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp cho thuê lại và Sở
Nội vụ, thực hiện thông
qua Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử.
Dự thảo cũng dự kiến sửa đổi danh mục
công việc được thực hiện cho thuê lại, trong đó làm rõ nội hàm một số công việc
đang gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, như hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án, sản xuất, lắp đặt thiết bị
truyền hình, viễn thông.
Bên cạnh đó, bổ sung 2 Điều về cho thuê
lại lao động (về thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động) để thống nhất, đồng bộ
với quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, và dự thảo Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật
Hoạt động chữ thập đỏ.
Dự thảo Nghị định cũng bãi bỏ 9 điều về điều kiện, thẩm quyền,
trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động
để phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư.
Đồng thời, bãi bỏ 4/5 thủ tục hành chính
quy định tại Nghị định số 145, gồm cấp, gia hạn, cấp
lại, thu hồi giấy
phép hoạt động cho thuê lại lao động.
Dự thảo Nghị định quy định trách
nhiệm doanh nghiệp phải thực hiện thông báo hoạt động cho thuê lại lao động, và
thông báo chấm dứt hoạt động này.
Nội dung thông báo nhằm thực
hiện trách nhiệm thông tin của doanh nghiệp đến cơ quan chức năng, để thực hiện quản
lý nhà nước về cho thuê lại lao động. Nội dung thông báo trên không yêu cầu việc
trả kết quả, không quy định phí, lệ phí, quy trình giải quyết. Vì
vậy, đây không phải thủ tục hành chính theo quy định.
Như vậy, dự thảo Nghị định còn 1
thủ tục về “Rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động” thuộc thủ tục hành
chính theo quy định.Thủ tục hành chính này được kế thừa từ Nghị định số
145.
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, tính
đến hết năm 2025, cả nước có 650 doanh nghiệp có giấy phép cho thuê lại lao động còn hiệu
lực đang hoạt động.
Trụ
sở chính tại 29 địa phương,
với tổng số 342.083 người lao động thuê lại. Trong đó,
Thành phố Hồ Chí Minh có 180 doanh nghiệp, Đồng Nai có 105 doanh nghiệp, Hà Nội
có 84 doanh nghiệp, Bắc Ninh có 73 doanh nghiệp, Hải Phòng có 66 doanh nghiệp….
Các doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng tại các ngân hàng thương mại theo
quy định.
Từ thực tiễn điều tra vụ án Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị phải xác định “nhu cầu tiêu thụ trong nước là điều kiện tiên quyết, cốt lõi để được phép xuất khẩu khoáng sản”...
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường trong lĩnh vực quản lý thuế. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến cho rằng cần đánh giá tác động cụ thể để bảo đảm tính khả thi của quy định này...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...