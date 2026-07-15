Sắp sửa quy định về cho thuê lại lao động

Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định về cho thuê lại lao động, bao gồm việc báo cáo định kỳ tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp. Đồng thời, sửa đổi danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại, trong đó làm rõ một số công việc đang gặp vướng mắc như hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án, sản xuất...

Người lao động làm việc trong ngành dệt may. Ảnh: Thu Hằng.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Bộ Nội vụ cho biết cho thuê lại lao động không là hoạt động kinh doanh được khuyến khích phát triển. Do vậy, phải được quản lý chặt chẽ từ cơ quan quản lý nhà nước.

NHIỀU DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG VI PHẠM QUY ĐỊNH

Từ quan điểm trên, Nghị định số 145 đã quy định doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thực hiện ký quỹ 2 tỷ đồng tại ngân hàng thương mại. Việc này nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động, trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động không thực hiện đúng nghĩa vụ.

Nghị định cũng quy định đầy đủ thẩm quyền, quy trình, thủ tục cấp phép, gia hạn, thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động. Đồng thời, quy định trách nhiệm báo cáo của doanh nghiệp cho thuê lại, ngân hàng nhận ký quỹ đối với cơ quan quản lý nhà nước, nhằm tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát.

Đến nay, sau 5 năm thực hiện, một số quy định tại Nghị định số 145 đã phát sinh vướng mắc, không còn phù hợp với thực tiễn.

Đơn cử, một số công việc được thực hiện cho thuê lại lao động (hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án, sản xuất lắp đặt thiết bị truyền hình viễn thông) chưa thể hiện rõ nội hàm, dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau. Từ đó, gây khó khăn trong quá trình thực hiện cho các doanh nghiệp và cơ quan quản lý trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Các quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động không còn phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư năm 2025, khi hoạt động cho thuê lại lao động không còn là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP để sửa đổi, bổ sung các quy định về cho thuê lại lao động, nhằm phù hợp với Luật Đầu tư năm 2025 và bảo đảm hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động này. Tuy nhiên, Nghị quyết này hết hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy định về cấp giấy phép tại một số địa phương còn chưa chặt chẽ. Tình trạng doanh nghiệp cho thuê lại lao động không báo cáo đúng thời hạn cho cơ quan quản lý còn xảy ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp đề nghị gia hạn giấy phép, các địa phương vẫn thực hiện cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động còn vi phạm một số quy định pháp luật về cho thuê lại như: Nội dung hợp đồng thuê lại lao động chưa bảo đảm đầy đủ nội dung theo quy định, đặc biệt là các nội dung liên quan đến việc bảo đảm thực hiện quyền lợi đối với người lao động thuê lại.

Ký kết hợp đồng cho thuê không theo từng giao dịch thuê lại, mà theo hợp đồng khung với thời hạn không xác định. Như vậy, có thể thấy việc sử dụng lao động thuê lại trên 12 tháng.

Tiền lương của lao động thuê lại nhìn chung còn thấp, tỷ lệ lao động chưa được tham gia bảo hiểm xã hội còn cao, làm thêm giờ vượt quá số giờ quy định; không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định với người lao động khi chấm dứt hợp đồng (chi trả trợ cấp thôi việc, tiền lương cho những ngày chưa nghỉ phép năm…).

Cho thuê lại lao động làm công việc không đúng theo danh mục công việc được phép thực hiện, chủ yếu làm các công việc gia công, lắp ráp linh kiện điện tử, đóng gói, bốc xếp.

Lao động thuê lại tại một số doanh nghiệp cũng chiếm tỷ lệ khá cao (40% - 50% so với số lao động chính thức). Bộ Nội vụ nhận định, điều này cho thấy những tiềm ẩn về quan hệ lao động tại doanh nghiệp, và những tác động tiêu cực lâu dài đến thị trường lao động, cũng như chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.

SỬA DANH MỤC CÔNG VIỆC ĐƯỢC CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Xuất phát từ thực tiễn trên, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 145. Trong đó, dự kiến sửa đổi quy định về cho thuê lại lao động để thống nhất, đồng bộ với quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, bao gồm định nghĩa doanh nghiệp cho thuê lại lao động, ký quỹ, quản lý tiền ký quỹ, rút tiền ký quỹ, trách nhiệm tổ chức thực hiện về cho thuê lại lao động.

Doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Ảnh: Thu Hằng.

Đồng thời, sửa đổi quy định báo cáo định kỳ tình hình hoạt động cho thuê lại lao động của doanh nghiệp cho thuê lại và Sở Nội vụ, thực hiện thông qua Nền tảng Hợp đồng lao động điện tử.

Dự thảo cũng dự kiến sửa đổi danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại, trong đó làm rõ nội hàm một số công việc đang gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện, như hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ dự án, sản xuất, lắp đặt thiết bị truyền hình, viễn thông.

Bên cạnh đó, bổ sung 2 Điều về cho thuê lại lao động (về thông báo hoạt động, chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động) để thống nhất, đồng bộ với quy định tại Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP, và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ.

Dự thảo Nghị định cũng bãi bỏ 9 điều về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép cho thuê lại lao động để phù hợp với quy định tại Luật Đầu tư.

Đồng thời, bãi bỏ 4/5 thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 145, gồm cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.

Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm doanh nghiệp phải thực hiện thông báo hoạt động cho thuê lại lao động, và thông báo chấm dứt hoạt động này.

Nội dung thông báo nhằm thực hiện trách nhiệm thông tin của doanh nghiệp đến cơ quan chức năng, để thực hiện quản lý nhà nước về cho thuê lại lao động. Nội dung thông báo trên không yêu cầu việc trả kết quả, không quy định phí, lệ phí, quy trình giải quyết. Vì vậy, đây không phải thủ tục hành chính theo quy định.

Như vậy, dự thảo Nghị định còn 1 thủ tục về “Rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động” thuộc thủ tục hành chính theo quy định. Thủ tục hành chính này được kế thừa từ Nghị định số 145.