Số hóa hồ sơ, cắt giảm giấy tờ một thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội

Thực hiện Nghị quyết số
66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa
trên dữ liệu và Nghị quyết số 214/NQ-CP về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ
chuyển đổi số toàn diện, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1222/QĐ-BTC
công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung áp dụng tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, theo hướng tái cấu trúc quy trình, sử
dụng dữ liệu điện tử thay thế giấy tờ truyền thống.
Theo đó, thủ tục “Giải quyết hưởng
chế độ thai sản” được thực hiện trên cơ sở khai thác, kết nối và chia sẻ dữ liệu
giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và dữ liệu do cơ
quan Bảo hiểm xã hội quản
lý, góp phần giảm giấy tờ, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho người
dân và doanh nghiệp.
Việc triển khai được thực hiện
trên cơ sở đồng bộ nhiều nguồn dữ liệu quan trọng như: dữ liệu hộ tịch điện tử;
dữ liệu quốc gia về dân cư; dữ
liệu chia sẻ của các cơ sở khám chữa bệnh thuộc ngành y tế; dữ liệu quốc gia về bảo hiểm.
Điểm nổi bật của Quyết định là
người lao động, người tham gia bảo
hiểm xã hội tự nguyện và đơn vị sử dụng lao động không phải nộp các giấy
tờ như giấy khai sinh, trích lục khai sinh, giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử, khi cơ quan Bảo hiểm xã hội đã khai thác
được các thông tin này từ cơ
sở dữ liệu hộ tịch điện tử và các cơ sở dữ liệu liên thông.
Trường hợp chưa khai thác được dữ
liệu hoặc dữ liệu chưa đầy đủ, chưa chính xác, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ có thông báo yêu cầu bổ
sung hồ sơ không muộn hơn 8 giờ làm việc, kể từ khi hệ
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ điện tử; hoặc gửi
phiếu yêu cầu bổ sung,
hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn không quá 1 ngày làm việc đối với hồ sơ giấy.
Việc thông báo được thực hiện
thông qua nhiều phương thức như: gửi đến tài khoản của tổ chức, cá nhân trên Cổng
Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID; gửi tin nhắn, thư điện tử hoặc liên
hệ qua số điện thoại do cá nhân, tổ chức cung cấp. Đồng thời, cơ quan Bảo hiểm xã hội hướng dẫn người
dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền để cập nhật, điều chỉnh dữ liệu khi cần thiết.
Quyết định cũng quy định rõ điều
kiện áp dụng đối với hồ sơ điện tử thay thế giấy tờ truyền thống. Theo đó, việc
thay thế chỉ được thực hiện khi dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu do cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý hoặc
trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được kết nối, chia
sẻ và đủ điều kiện khai thác, sử dụng theo quy định pháp luật.
Trường hợp chưa khai thác được
thông tin, hoặc dữ liệu
chưa bảo đảm đầy đủ, chính xác,
thì cá nhân, tổ chức thực hiện bổ sung hồ sơ theo quy định hiện hành.
Các trường hợp áp dụng thủ tục
hành chính này gồm: lao động nữ sinh con; người nhờ mang thai hộ; người nhận
nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; lao động nữ khám thai, sẩy thai, thai lưu; lao
động nam có vợ sinh con…
Theo đó, các thành phần hồ sơ phục
vụ giải quyết chế độ thai sản sẽ được sử dụng hoàn toàn bằng dữ liệu liên
thông, dữ liệu chia sẻ giữa các bộ, ngành, mà không phải nộp giấy tờ theo phương thức truyền thống như trước
đây.