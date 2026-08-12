65,4% doanh nghiệp trên HoSE chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong nửa đầu năm 2026

Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), xét tổng thể về mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 thống kê trên 379 doanh nghiệp có số liệu, hiện số doanh nghiệp đang chậm tiến độ hoàn thành (thấp hơn 45% kế hoạch năm) chiếm tỷ trọng cao ở mức 65,4%.

Lợi nhuận quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE tăng mạnh 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu cập nhật mới nhất từ Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), xét tổng thể về mức độ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026 thống kê trên 379 doanh nghiệp có số liệu, hiện số doanh nghiệp đang chậm tiến độ hoàn thành thấp hơn 45% kế hoạch năm chiếm tỷ trọng cao, ở mức 65,4%.

Quy mô lợi nhuận của nhóm này cũng chiếm khoảng 46% lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trong 6 tháng đầu năm 2026 của các doanh nghiệp được thống kê. Đây cũng là áp lực đối với nhóm doanh nghiệp này trong việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026, tiêu biểu ở các nhóm ngành ngân hàng, dịch vụ tài chính, ô tô và phụ tùng, dệt may...

VDSC kỳ vọng lợi nhuận toàn thị trường trong quý 3/2026 tăng khoảng 23% so với cùng kỳ, chậm lại so với mức tăng 45,8% của quý 2/2026 do nền so sánh cao dần.

Ở nhóm bất động sản (đóng góp 6,7 điểm phần trăm), lợi nhuận dự báo tăng 102,8% so với cùng kỳ nhờ mức nền rất thấp của cùng kỳ (quý 3/2025 giảm 54% so với cùng kỳ).

Đối với ngân hàng, đây vẫn là trụ cột lợi nhuận của thị trường (đóng góp 10,8 điểm phần trăm). Tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng duy trì khả quan, trong khi biên lãi ròng (NIM) có thể mở rộng nhẹ. Lợi nhuận sau thuế vẫn duy trì tăng trưởng 21,7% so với cùng kỳ, giảm nhẹ so với mức tăng trưởng của quý 2/2026 (+25% so với cùng kỳ).

Ở khối phi tài chính (đóng góp 7,4 điểm phần trăm – lớn nhất thị trường), lợi nhuận duy trì động lượng tích cực với mức tăng 21,8% so với cùng kỳ nhờ doanh thu tăng 21,5%. Tuy nhiên, biên lợi nhuận ròng bình thường hóa về 7,0%, thấp hơn mức 8,5% và 7,9% của hai quý đầu năm, khi hàng tồn kho giá cao dần được phản ánh vào kết quả kinh doanh.

Trong khi đó, nhóm dịch vụ tài chính dự báo giảm 25,4% so với cùng kỳ do nền so sánh rất cao của cùng kỳ (quý 3/2025 tăng 169% so với cùng kỳ), làm giảm 2,3 điểm phần trăm tăng trưởng chung. Nhóm bảo hiểm tăng nhẹ 15,6% so với cùng kỳ nhờ hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất trên quy mô tài sản lớn hơn.

Trên cơ sở đó, kết quả kinh doanh trong sáu tháng cuối năm sẽ tiếp tục duy trì đà tích cực.

Nhóm trụ cột là ngân hàng tiếp tục ghi nhận tăng trưởng từ hai nguồn chính: biên lãi ròng phục hồi, tăng trưởng tín dụng giúp thu nhập lãi thuần tiếp tục khả quan; thu nhập từ phí và các công ty con, thành viên (TCX, VPX, FE Credit). Lợi thế sẽ vẫn nghiêng về nhóm ngân hàng kiểm soát thanh khoản tốt, thể hiện qua hệ số dư nợ tín dụng trên tổng tiền gửi (LDR), gồm nhóm ngân hàng quốc doanh và nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân có hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn.

Ngành bất động sản có mức tăng chủ yếu đến từ việc bàn giao dồn vào 6 tháng cuối năm 2026 trên nền năm 2025 thấp, với kết quả kinh doanh ghi nhận từ các dự án đã bán hàng trước đó.

Thực phẩm và đồ uống (+4%) tăng trưởng thấp, lợi nhuận cải thiện chủ yếu nhờ biên gộp chứ không phải sản lượng, nhờ chốt được giá nguyên vật liệu thấp, đồng thời ghi nhận sự phục hồi thị phần nội địa sau khi tái cấu trúc kênh phân phối.

Tài nguyên cơ bản: Thuế chống bán phá giá với thép cuộn cán nóng Trung Quốc chuyển cầu về hàng nội địa, đồng thời công suất mới chạy hết tải (Dung Quất 2 của HPG, nhà máy mới GDA, Phú Mỹ của NKG). Nhóm tôn mạ (HSG, NKG) có nhịp mở rộng biên gộp ngắn hạn do tồn kho giá thấp trong khi giá bán tăng nhanh hơn giá vốn.

Các nhóm còn lại ghi nhận sự phân hóa mạnh tùy từng nhóm ngành, nhưng đều chịu các rủi ro chung cần phải theo dõi liên quan tới thuế quan từ Mỹ và chi phí lãi vay cao đối với các doanh nghiệp có đòn bẩy lớn.

Về xếp hạng các ngành, theo VDSC, điểm xếp hạng ngành có sự thay đổi nhẹ sau khi phản ánh kết quả kinh doanh quý 2/2026 cũng như sau nhịp điều chỉnh hơn 3% của VN-Index trong 3 tuần (13/07 – 31/07).

Cụ thể, Ngân hàng tiếp tục là nhóm nắm giữ cốt lõi với điểm tổng hợp cao nhất, được hỗ trợ đồng thời bởi định giá, tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), sức mạnh giá và chất xúc tác. Tuy nhiên, mức điểm giảm nhẹ so với kỳ trước, chủ yếu ở tiêu chí định giá và sức khỏe tài chính, cho thấy dư địa tái định giá đang thu hẹp trong bối cảnh rủi ro nợ xấu gia tăng còn ở phía trước. Do đó, đối với ngành ngân hàng, nên ưu tiên lựa chọn cổ phiếu thay vì gia tăng tỷ trọng toàn ngành.

Cao su và xây dựng – vật liệu là hai điểm sáng mới đáng chú ý. Sau nhịp điều chỉnh cuối tháng 7 của toàn thị trường, định giá của cả hai ngành đã trở nên hấp dẫn hơn, đồng thời kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 cũng cho thấy sự tăng trưởng khả quan, nổi bật ở PC1, PHR, DPR và CTI. Ngoài ra, dòng tiền đang thể hiện sự quan tâm trở lại với nhóm ngành xây dựng và vật liệu xây dựng trong 20 phiên gần nhất, chủ yếu thể hiện ở PC1 và BMP.

Hàng và dịch vụ công nghiệp và thép vẫn là hai ngành có điểm số cao trong bảng xếp hạng ngành của chúng tôi nhờ nền tảng lợi nhuận khả quan và động lực vĩ mô hỗ trợ. Dù vậy, việc gia tăng tỷ trọng chỉ thực hiện khi có sự chiết khấu thêm về giá hoặc có câu chuyện hấp dẫn trong ngắn hạn để thu hút dòng tiền trở lại.

VDSC khuyến nghị duy trì quan điểm đầu tư tỷ trọng thấp đối với cổ phiếu ngành bất động sản dân cư khi kết quả kinh doanh chưa khởi sắc và doanh nghiệp phải triển khai nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn hơn để thu hút người mua, ảnh hưởng nhất định đến biên lợi nhuận. Ngoài ra, diễn biến giá cổ phiếu thuộc các ngành thực phẩm – đồ uống và bán lẻ đã đi trước nền tảng định giá trong khi chưa có thêm yếu tố hỗ trợ. Do vậy, ở hai nhóm ngành này, thực hiện chiến lược nắm giữ chọn lọc hơn là mở thêm vị thế chủ động.