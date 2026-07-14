Chuyên gia: Áp lực margin tăng cao, thị trường vẫn nghiêng về tiêu cực

Một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao...

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Nhận định về triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán trong những tháng cuối năm 2026, ông Ngô Thế Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm phân tích của Chứng khoán SHS cho rằng ngoài IMF, trong tuần vừa qua cũng có một số tổ chức quốc tế công bố dự báo về kinh tế Việt Nam.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (Asian Development Bank - ADB) tiếp tục giữ nguyên dự báo tăng trưởng ở mức 7,2%. Trong khi đó, Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) của Singapore nâng mạnh dự báo từ 7% lên 8,5%.

Những dự báo này cho thấy bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2026 vẫn rất tích cực, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn chịu nhiều tác động tiêu cực từ xung đột tại Trung Đông và nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới chỉ tăng trưởng đi ngang hoặc suy giảm.

Với kết quả tăng trưởng 6 tháng đầu năm đã được công bố, nhiều tổ chức đánh giá để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong cả năm, nền kinh tế cần tăng trưởng khoảng 12% trong 6 tháng cuối năm. Đây là mục tiêu khá thách thức và để đạt được, cần thúc đẩy mạnh một số động lực tăng trưởng.

Thứ nhất là xuất khẩu. Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu tăng 21% và cần tiếp tục tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm.

Thứ hai là giải ngân vốn đầu tư công. Sau 6 tháng, tỷ lệ giải ngân mới đạt khoảng 30% kế hoạch. Mặc dù con số này còn khiêm tốn so với mục tiêu, nhưng theo thông lệ, tiến độ giải ngân thường tăng tốc vào cuối năm. Bên cạnh đó, quy mô kế hoạch đầu tư công năm nay rất lớn về giá trị tuyệt đối, vì vậy có cơ sở kỳ vọng mức giải ngân sẽ tăng mạnh hơn trong 6 tháng cuối năm, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, tiêu dùng trong nước, đặc biệt là bán lẻ nội địa, cũng cần tiếp tục duy trì đà tăng. Kỳ vọng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục tăng trên 10%, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế cũng như thúc đẩy tăng trưởng tín dụng.

"Đây là những động lực mà chúng tôi cho rằng cần tiếp tục được đẩy mạnh trong nửa cuối năm để có thể đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên", ông Hiển nhấn mạnh.

Ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường của SHS cho rằng điểm nhấn trong tuần qua là Mỹ và IRan quay trở lại căng thẳng khiến giá dầu Brent có thời điểm tăng lên vùng gần 78-80 USD/thùng.

Bên cạnh đó, một số công ty chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh. Điểm đáng chú ý là dư nợ ký quỹ trong quý 2/2026 tiếp tục tăng so với quý 1. Điều này tạo áp lực tâm lý lên thị trường khi tỷ lệ ký quỹ đang ở mức cao. Khi thị trường điều chỉnh, áp lực hạ tỷ lệ ký quỹ có thể khiến nhiều cổ phiếu bị bán mạnh trong ngắn hạn.

Quan sát diễn biến cuối tuần vừa qua có thể thấy nhiều cổ phiếu giảm sâu với áp lực bán rất lớn, một phần xuất phát từ việc nhà đầu tư chủ động giảm tỷ trọng sử dụng ký quỹ.

Như vậy, có hai yếu tố chính tác động đến thị trường trong tuần qua là căng thẳng tại Trung Đông và tỷ lệ ký quỹ ở mức cao.

Ông Ngô Thế Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm phân tích của Chứng khoán SHS (bên trái) và ông Phan Tấn Nhật, Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường của SHS (bên phải).

Tổng vốn hóa thị trường hiện đạt khoảng 421 tỷ USD, tương đương 81% GDP năm 2025. Mức vốn hóa hợp lý vào khoảng 75% GDP năm 2025. Riêng vốn hóa của nhóm Vingroup đạt khoảng 252 tỷ USD, chiếm 61% tổng vốn hóa thị trường. Trong đó, vốn hóa riêng của Vingroup khoảng 101 tỷ USD, tương đương 24% toàn thị trường. Diễn biến của chỉ số vẫn chịu ảnh hưởng chủ yếu từ nhóm Vingroup và ngân hàng.

Về định giá, chỉ số VN-Index hiện có hệ số P/E ở mức 13,55 lần và P/B ở mức 2,08 lần. Đối với VN30, hệ số P/E là 14,07 lần và P/B là 2,37 lần. Nhóm ngân hàng có P/E 9,38 lần và P/B 1,52 lần. Nhóm chứng khoán có P/E khoảng 14,1 lần và P/B 1,82 lần.

Như vậy, xét trên phương diện định lượng, nhóm chứng khoán vẫn có mức P/B khá cao và chưa thực sự hấp dẫn. Trong tuần qua, phần lớn các cổ phiếu chứng khoán có mức P/B cao hoặc xấp xỉ trung bình đều chịu áp lực bán mạnh. Chỉ một số cổ phiếu quy mô nhỏ với mức P/B thấp ghi nhận diễn biến tích cực. Đây là điểm nhà đầu tư cần lưu ý.

Kết thúc tuần, VN-Index dừng ở mức 1.828,34 điểm, giảm 1,81% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch tăng khoảng 10,1% nhưng mới đạt khoảng 70% mức trung bình.

Dù thanh khoản vẫn ở mức thấp, khối lượng giao dịch đã cải thiện so với tuần trước trong bối cảnh áp lực bán gia tăng. Nhiều cổ phiếu có tính đầu cơ cao hoặc sử dụng đòn bẩy lớn bị bán mạnh, cùng với thông tin liên quan đến hoạt động giải chấp ngắn hạn tại một số cổ phiếu bất động sản.

Quan sát trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index đã rơi xuống dưới đường xu hướng hỗ trợ tăng ngắn hạn. Điều này cho thấy xu hướng đang suy yếu. Khả năng cao chỉ số sẽ hồi phục để kiểm định vùng kháng cự gần nhất quanh 1.850 điểm, nhưng vẫn tồn tại rủi ro điều chỉnh về vùng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm, thậm chí vùng đáy thấp nhất của tháng 6/2026 quanh 1.780-1.800 điểm.

Nhìn chung, VN-Index đang trong trạng thái suy yếu và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp.

Về dòng tiền, dòng tiền chung vẫn duy trì ở mức trung bình. Dòng tiền lớn có xu hướng giảm, dòng tiền ngắn hạn đang tích lũy, trong khi dòng tiền vào nhóm ngân hàng cũng trong trạng thái tích lũy với thanh khoản thấp.

Về định lượng và tương quan thị trường, số lượng cổ phiếu có dòng tiền ngắn hạn cũng như số lượng cổ phiếu duy trì xu hướng tăng đều giảm liên tiếp trong nhiều phiên. Nhiều mã chịu áp lực bán rất mạnh, phản ánh áp lực từ tỷ lệ ký quỹ cao.

"Đối với thống kê số lượng cổ phiếu theo vùng mua - bán, số lượng cổ phiếu nằm trong vùng bán đang chiếm ưu thế và tiếp tục gia tăng, trong khi số lượng cổ phiếu ở vùng mua giảm xuống. Điều này cho thấy, trong ngắn hạn, thị trường vẫn nghiêng về trạng thái tiêu cực với áp lực bán ở mức cao", ông Nhật nhấn mạnh.