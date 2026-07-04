Khai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, theo hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương - Ảnh: VGP

Dự hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng là Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và đại diện một số tập đoàn kinh tế lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương - Ảnh: VGP

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra trong bối cảnh thế giới, khu vực tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường.

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; rủi ro địa chính trị, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu gia tăng. Đặc biệt, xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn thương mại, chuỗi cung ứng, tác động tiêu cực đến an ninh, thương mại toàn cầu và triển vọng tăng trưởng; đồng thời làm gia tăng áp lực lạm phát, thúc đẩy các nước điều chỉnh chính sách, tăng cường bảo hộ, dịch chuyển chuỗi cung ứng và đầu tư.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc - Ảnh: VGP

Ở trong nước, bên cạnh thời cơ, thuận lợi từ niềm tin, khí thế mới sau thành công của Đại hội XIV của Đảng, nền kinh tế vẫn đối mặt không ít khó khăn, áp lực lớn trong bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh năng lượng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; cùng sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.

Theo Thủ tướng, công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm; vừa giải quyết công việc thường xuyên, xử lý các vấn đề tồn đọng kéo dài, vừa phản ứng chính sách kịp thời với những vấn đề phát sinh, đồng thời tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà, tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ cả năm.

Gợi mở nội dung thảo luận, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh, tình hình những tháng đầu năm 2026, dự báo tình hình thời gian tới và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện. Đặc biệt, cần đánh giá những kết quả đạt được đã tương xứng với tiềm năng, nguồn lực hiện có hay chưa và còn có thể làm tốt hơn không.

Thủ tướng cũng lưu ý cần phân tích kỹ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức; kết quả triển khai Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 gắn với nhiệm vụ, trách nhiệm của các cấp, các địa phương.

Theo chương trình, hội nghị thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và quý II/2026; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027.

Sau phần thảo luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo những định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.