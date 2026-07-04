Các bộ “hiến kế” gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, lãnh đạo các bộ đề xuất loạt giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, năng lượng, du lịch, dữ liệu đất đai, nhằm thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP

Sáng 4/7, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, lãnh đạo một số bộ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời nêu các giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Các ý kiến tập trung vào những vấn đề có tác động trực tiếp đến tăng trưởng, gồm tiến độ dự án hạ tầng, quy hoạch, tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển công nghiệp, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy du lịch, công nghiệp văn hóa và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

GỠ ĐIỂM NGHẼN HẠ TẦNG, QUY HOẠCH VÀ TIÊU CHUẨN

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết trong 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng đã ban hành các kế hoạch, chương trình hành động và nhiều văn bản chỉ đạo nhằm triển khai nhiệm vụ, giải pháp đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Theo Bộ trưởng, trọng tâm của ngành là xử lý các điểm nghẽn có tác động trực tiếp đến tăng trưởng, tiến độ dự án, năng lực vận tải, nguồn cung nhà ở và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đối với các dự án giao thông quan trọng quốc gia, Bộ trưởng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã có kết luận tại Phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia ngày 25/6. Những kết quả đạt được, cũng như tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai, đã được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Một điểm nghẽn lớn thời gian qua là vấn đề quy hoạch. Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương, đến nay tất cả các địa phương đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch tổng thể đối với thành phố và quy hoạch chung về đô thị, nông thôn. Bộ Xây dựng cũng đã hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành về giao thông, bảo đảm yêu cầu tiến độ đề ra.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết 100% đô thị trên phạm vi cả nước đã có quy hoạch chung được phê duyệt; tỷ lệ quy hoạch chung cấp xã đạt 94,4%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 45,4%. Đây là nền tảng quan trọng để mở rộng không gian phát triển, tổ chức lại hệ thống đô thị, nông thôn và hạ tầng theo hướng đồng bộ, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, dịch vụ và thị trường bất động sản lành mạnh hơn.

Về tiêu chuẩn, quy chuẩn, đến ngày 30/6/2026, Bộ Xây dựng đã xây dựng và hoàn chỉnh 3.904 tiêu chuẩn Việt Nam, 1.450 tiêu chuẩn nước ngoài và 190 quy chuẩn áp dụng cho 4 lĩnh vực gồm xây dựng dân dụng, công nghiệp; cầu đường bộ; hàng không; hàng hải.

Riêng ngành đường sắt đã hoàn chỉnh 1.791 tiêu chuẩn và 40 quy chuẩn. Trong đó, đường sắt tốc độ cao có 605 tiêu chuẩn, đường sắt đô thị 601 tiêu chuẩn, tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng điện khí hóa 585 tiêu chuẩn. Việc lựa chọn, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai, không phát sinh vướng mắc lớn.

Cùng với đó, để triển khai Luật Xây dựng, Bộ đã tham mưu Chính phủ ban hành 6 nghị định; ban hành 9 thông tư và 2 quyết định hướng dẫn thi hành, bảo đảm có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

BẢO ĐẢM AN NINH NĂNG LƯỢNG, THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT KHẨU

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã ban hành trên 55% trong tổng số 137 nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Trong đó có 3 nghị định quan trọng về quản lý ngoại thương, chính sách mua bán điện trực tiếp và điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu, cùng nghị định hướng dẫn Luật Thương mại điện tử.

Bộ Công Thương cũng đã phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình Thủ tướng Chính phủ chủ trương điều chỉnh quy hoạch điện lực quốc gia theo thủ tục rút gọn; đồng thời rà soát các quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, tốc độ tăng trưởng công nghiệp phục hồi rõ nét. Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 12,8%, bình quân đạt 10,8%, cao hơn mức 6,71% của giai đoạn 2021-2025.

Dù đối mặt nhiều khó khăn, biến động, ngành Công Thương vẫn bảo đảm ổn định nguồn cung xăng dầu và cung cấp đủ điện cho nền kinh tế. Sản lượng điện 6 tháng đầu năm đạt 171,07 tỷ kWh, tăng 9,57% so với cùng kỳ. Theo Bộ trưởng, mức tăng tiêu thụ năng lượng phù hợp với nhịp tăng trưởng GDP, phản ánh nền kinh tế phát triển ổn định hơn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng chỉ ra 4 khó khăn, thách thức. Tăng trưởng công nghiệp tuy cao nhưng chưa đạt mục tiêu, với 15/34 địa phương chưa đạt. Thương mại trong nước tăng 12,9% nhưng vẫn thấp hơn yêu cầu, 14/34 địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao nhưng xuất siêu cần được kiểm soát. An ninh năng lượng trong những tháng cuối năm cần được đặc biệt lưu ý trước diễn biến thời tiết cực đoan, bão lũ.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Công Thương tập trung hoàn thiện thể chế, nhất là Luật Điện lực, Luật Dầu khí và rà soát Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; phối hợp tháo gỡ khó khăn cho các dự án công nghiệp, năng lượng để đưa vào vận hành trong năm; thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo; điều hành linh hoạt để bảo đảm xăng dầu, điện cho nền kinh tế.

Bộ cũng sẽ đẩy mạnh kích cầu thị trường trong nước, xúc tiến thương mại, phát triển hệ thống phân phối hiện đại, kết nối cung cầu và triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Với xuất khẩu, trọng tâm là đa dạng hóa thị trường, khai thác các FTA đã ký và triển khai chương trình Go Global để mở rộng dư địa tại các thị trường mới.

KHAI THÁC ĐỘNG LỰC MỚI TỪ DU LỊCH, VĂN HÓA VÀ DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm có đóng góp quan trọng từ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Các chính sách này tạo động lực khuyến khích xã hội, cộng đồng doanh nghiệp tham gia phát triển văn hóa, bảo tồn di sản, đầu tư cho du lịch, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, từng bước hình thành nền công nghiệp văn hóa.

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ sẽ phối hợp với các địa phương, bộ, ngành triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2030; thực hiện kế hoạch của Thủ tướng về hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và con người Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch xác định hai trọng tâm là thúc đẩy kinh tế du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa. Với du lịch, Bộ tập trung các giải pháp để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát huy mối quan hệ tương hỗ với các ngành liên quan, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, chất lượng và giá trị gia tăng cao, gắn với sản phẩm sáng tạo, trải nghiệm đặc sắc, hướng tới nhóm khách chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh lưu ý nhiều địa phương đã xác định du lịch là lĩnh vực ưu tiên nhưng giải pháp chưa đủ mạnh, đầu tư chưa đồng bộ. Thời gian tới, các địa phương cần tập trung hơn cho các giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn.

Đối với công nghiệp văn hóa, Bộ đang tham mưu xây dựng hành lang pháp lý, đồng thời hướng dẫn các địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng cho các ngành công nghiệp văn hóa; nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, báo chí, xuất bản, bảo đảm đúng định hướng và nâng cao giá trị nghệ thuật, giáo dục, thẩm mỹ của sản phẩm.

Từ góc độ đối ngoại, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện.

heo Bộ trưởng, Việt Nam đang có nhiều động lực tăng trưởng mới, nổi bật là xu hướng mở cửa nền kinh tế, tăng trưởng xuất nhập khẩu, tiêu dùng và dịch vụ phục hồi, kinh tế số, tài chính số và các ngành kinh tế mới phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Tuy vậy, các dự báo quốc tế cho thấy Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt với áp lực lạm phát, tỷ giá, nguy cơ thâm hụt ngân sách, cạnh tranh thu hút FDI và những biến động phức tạp của môi trường tài chính, thương mại, chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đề nghị các địa phương tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành hiện nay.

Về các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ trưởng đề nghị địa phương đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu nhiệm kỳ, tránh lặp lại tình trạng chậm giải ngân như giai đoạn trước, khi gần 20.000 tỷ đồng vốn phải chuyển nguồn sang giai đoạn tiếp theo.

Liên quan đến sản xuất, xuất khẩu nông sản, Bộ trưởng cho biết khoảng 25-30 ngày tới sẽ bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng. Ngay trong tuần tới, hai Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ trực tiếp làm việc tại các vùng sản xuất trọng điểm để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ địa phương chuẩn bị vụ thu hoạch.

Đối với thị trường Trung Quốc, Bộ đã gửi văn bản tới Tổng cục Hải quan Trung Quốc nhằm thúc đẩy mở cửa thị trường. Sau khi hai bên ký kết các thỏa thuận hợp tác, phía Trung Quốc đã mở rộng tối đa danh mục ngành hàng của Việt Nam được phép xuất khẩu, tạo thêm kỳ vọng cho xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trong 6 tháng cuối năm 2026.