Thủ tướng Lê Minh Hưng: Biến quyết sách thành kết quả, làm quyết liệt đến cùng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương biến ý chí thành hành động, quyết sách thành kết quả, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng hai con số trong năm 2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc Hội nghị - Ảnh: VGP

Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm đối với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới.

Phát biểu đáp từ, tiếp thu ý kiến chỉ đạo và bế mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rất quan trọng, tâm huyết, sâu sắc, toàn diện; là nguồn động viên, khích lệ to lớn và là định hướng xuyên suốt để Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng thời quán triệt trong công tác chỉ đạo, điều hành để đạt kết quả tốt hơn trong 6 tháng cuối năm.

“Với tinh thần biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả, nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả”, Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp; khắc phục triệt để hạn chế, khó khăn, thách thức và tập trung thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

TẬP TRUNG HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, GIỮ VỮNG MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, chỉ đạo của Bộ Chính trị; đặc biệt là 10 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2.

Trong đó, cần tập trung cao độ hoàn thành các nhiệm vụ trong kế hoạch năm 2026 theo Kết luận số 18-KL/TW, với nhiều nội dung đã được cụ thể hóa trong Chương trình hành động của Chính phủ.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội, nhất là tại kỳ họp không thường lệ tháng 8/2026 và kỳ họp cuối năm. Nhiều dự án luật quan trọng sẽ được trình, như Luật Đất đai, Bộ luật Hình sự, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư, Luật Phát triển đô thị; cùng việc hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước.

Các dự án luật cần cụ thể hóa chủ trương lớn về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tạo cơ chế, chính sách đột phá để Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ hơn; đồng thời thúc đẩy phát triển các đô thị, các khu kinh tế đặc biệt.

Về điều hành kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiên định thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 đạt hai con số, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Chính phủ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng và công tác chỉ đạo, điều hành tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 27/6/2026. Thủ tướng yêu cầu các bộ, địa phương nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, nhất là những địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp phải rà soát kỹ kịch bản, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao rõ trách nhiệm, tiến độ cho từng ngành, từng cấp.

Theo Thủ tướng, ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn; ngành, địa phương chưa đạt phải quyết tâm hoàn thành, đặc biệt là Thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương giữ vai trò động lực tăng trưởng.

“Hiện có 25/34 địa phương phải nỗ lực cao hơn nữa. Trong kịch bản của Chính phủ đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ rất cụ thể cho từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn”, Thủ tướng cho biết.

CẮT VỐN NƠI GIẢI NGÂN CHẬM, GẮN TRÁCH NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia về giao thông, đường bộ, đường sắt, sân bay, điện, hạ tầng nông nghiệp và các dự án phục vụ APEC 2027.

Chính phủ đã công khai và sẽ tiếp tục công bố công khai tiến độ giải ngân của từng bộ, ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời, cần sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của công nhân và người lao động.

Đặc biệt, Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ sẽ cắt giảm phân bổ vốn đầu tư công đối với các bộ, địa phương giải ngân chậm, không đạt tiến độ. Đảng ủy Chính phủ sẽ trao đổi với Ban Tổ chức Trung ương để đánh giá, sắp xếp, bố trí và điều động lại cán bộ trong thời gian tới theo đúng Kết luận của Bộ Chính trị.

Theo Thủ tướng, việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công và các nhiệm vụ cụ thể là những chỉ tiêu định lượng, là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành và địa phương.

Cùng với đó, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống; xử lý hiệu quả các dự án, vụ việc tồn đọng, kéo dài. Thủ tướng lưu ý không chỉ dừng ở việc hoàn thành phương án xử lý, mà phải đưa các dự án vào triển khai thực tế để tạo nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, tháo gỡ nguồn vốn và đất đai đang tồn đọng.

Đối với các động lực tăng trưởng mới, Thủ tướng yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khẩn trương ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số, hoàn thành xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Việc vận hành thông suốt các cơ sở dữ liệu và cung ứng thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công quốc gia phải góp phần giảm chi phí tuân thủ, tiết kiệm thời gian cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược phục vụ tăng trưởng các ngành, lĩnh vực; trong năm 2026 phải có sản phẩm cụ thể, có giá trị.

Thủ tướng khẳng định các nhiệm vụ trọng tâm trên sẽ quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng năm 2026, đồng thời tạo tiền đề cho chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình phát triển đất nước.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh tế, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt cho năm học 2026 - 2027; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, bảo đảm chuyển biến thực chất về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, điều kiện học tập và chất lượng giáo dục.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai khám bệnh miễn phí cho người dân; vận hành hiệu quả Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2; khánh thành, đưa vào hoạt động Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 trong những ngày tới.

Đồng thời, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; củng cố quốc phòng - an ninh, chủ động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường thông tin, truyền thông để tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết Chính phủ sẽ giao các bộ, ngành xử lý kiến nghị của địa phương tại hội nghị. Ngay sau hội nghị, Thủ tướng, các Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương có tăng trưởng chưa đạt yêu cầu; đồng thời làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng để tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô.