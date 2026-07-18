Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tiếp tục phát huy truyền thống, làm cầu nối với đồng bào Tây Nguyên
HHà Lê
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Ghi nhận những đóng góp quan trọng của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, gần dân, hiểu dân và làm cầu nối với đồng bào.
Chiều 17/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Liên lạc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức gặp mặt cựu cán bộ, công chức nhân kỷ niệm 24 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (17/7/2002 - 17/7/2026).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, dự và phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận các đồng chí lãnh đạo kiêm nhiệm luôn tận tụy, quan tâm sâu sát đến tình hình và nhiệm vụ của Ban; phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, gắn trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của vùng Tây Nguyên.
Đội ngũ cán bộ, công chức Cơ quan Thường trực luôn đề cao trách nhiệm, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền các tỉnh và các lực lượng trên địa bàn; thường xuyên theo dõi tình hình, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về ổn định và phát triển Tây Nguyên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, trước năm 2016, chủ trương xuyên suốt đối với Tây Nguyên là “ổn định để phát triển”. Từ năm 2016, trên cơ sở đánh giá toàn diện tình hình quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của Tây Nguyên và vùng phụ cận, Ban Chỉ đạo đã tham mưu chuyển sang quan điểm “phát triển để ổn định”.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự chuyển đổi này tạo cơ sở quan trọng để đổi mới tư duy, mở rộng thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội. Qua đó, quy mô kinh tế Tây Nguyên được mở rộng, diện mạo vùng đất có nhiều đổi thay, đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, không ngừng được nâng lên.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, dù chỉ hoạt động trong 15 năm, những đóng góp của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đối với sự phát triển và ổn định của Tây Nguyên cùng vùng phụ cận là hết sức to lớn, quan trọng và đáng tự hào.
Những kết quả đó thể hiện tâm huyết, trí tuệ, sự tận tâm, tận tụy của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực đối với vùng đất, con người Tây Nguyên cũng như đối với đất nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, dù nhiều cán bộ đã nghỉ hưu, công tác và sinh sống tại nhiều địa phương khác nhau, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Tận tụy” của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cần tiếp tục được giữ gìn, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tri ân các đồng chí nguyên Trưởng ban, Phó Trưởng ban, Ủy viên chuyên trách, thành viên kiêm nhiệm đã dành tâm huyết, trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Ban.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng thời ghi nhận, biểu dương các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên Cơ quan Thường trực qua các thời kỳ đã không quản ngại khó khăn, bám địa bàn, bám cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các cán bộ tiếp tục phát huy phẩm chất gần dân, hiểu dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân; bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương, tiếp tục là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Ban Liên lạc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cần tiếp tục duy trì kết nối giữa các thành viên, trở thành mái nhà chung để gặp gỡ, thăm hỏi và động viên nhau trong cuộc sống.
Ban Chỉ đạo Tây Nguyên được Bộ Chính trị khóa IX quyết định thành lập ngày 17/7/2002 và kết thúc hoạt động vào năm 2017, theo chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả.Cập nhật⌘ + EnterXóa
Trong 15 năm hoạt động, Ban Chỉ đạo đã phát huy vai trò tham mưu, đề xuất các giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng, xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên.
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