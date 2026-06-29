Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tâm Lộc Phát lừa đảo, chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng

Các bị can huy động vốn của nhà đầu tư với lãi suất lên đến 9,6%/tháng. Tổng số tiền nhà đầu tư nộp vào công ty khoảng 4.170 tỷ đồng. Đến nay, bị can mới trả hơn 2.790 tỷ đồng, còn chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Ngày 29/6, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân TP Hà Nội nghiên cứu đưa ra xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát (viết tắt là Tập đoàn Tâm Lộc Phát).

Các bị cáo Nguyễn Thị Khuyên (SN 1983, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc) cùng hai Phó Tổng Giám đốc gồm Văn Đình Toàn (SN 1982), Bùi Thị Minh Nguyệt (SN 1968) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Công ty Tâm Lộc Phát có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại. Thực tế, các cổ đông sáng lập không góp vốn, không kinh doanh các dịch vụ đăng ký.

Để có tiền chi tiêu, bị can Nguyễn Thị Khuyên đã bàn bạc với Toàn và Nguyệt sử dụng danh nghĩa pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát, thành lập các công ty thành viên, mở các chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố. Từ đó, kêu gọi người dân ký kết hợp đồng góp vốn.

Nhà đầu tư nộp tiền theo 12 mức đầu tư từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng sẽ được hưởng lợi nhuận (lãi suất) cao theo ngày là 9,6%/tháng gồm cả tiền gốc và tiền lãi (riêng tiền lãi là 2,93%/tháng).

Thực chất, công ty không hoạt động kinh doanh mà huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước.

Để khuyến khích nhiều người tham gia, bị can Khuyên còn đưa ra chính sách mức hưởng chiết khấu 10 - 15% hoa hồng/giá trị hợp đồng góp vốn của nhà đầu tư cho các chi nhánh, văn phòng, cho người giới thiệu nhà đầu tư mới hoặc cho chính nhà đầu tư.

Bị can cũng chỉ đạo các nhân viên của công ty tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, thuê địa điểm tại các khách sạn lớn, trung tâm hội nghị ở thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước…

Trong các sự kiện, hội thảo, các bị can đưa ra thông tin, quảng bá, đánh bóng tên tuổi, hình ảnh không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh của công ty, đưa ra các hình thức tham gia đầu tư và hưởng lợi nhuận, thưởng, tặng quà tri ân, tổ chức các tour du lịch cho các những người tích cực đầu tư…

Với thủ đoạn trên, từ tháng 9/2020 đến ngày 16/4/2024, Nguyễn Thị Khuyên - đại diện Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và hợp đồng góp vốn cổ đông với khoảng 17.427 bị hại với tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng.

Trừ số tiền chiết khấu, số tiền nhà đầu tư thực nộp vào công ty khoảng 4.170 tỷ đồng. Đến nay, bị can đã trả tiền lợi nhuận (bao gồm cả gốc và lãi) cho các nhà đầu tư là 2.790 tỷ đồng. Còn lại gần 1.380 tỷ đồng, bị can Khuyên đã chiếm đoạt và chỉ đạo sử dụng cá nhân. Hiện bị can không có khả năng khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho các bị hại trong vụ án.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 785 người bị hại với yêu cầu bồi thường hơn 317 tỷ đồng.