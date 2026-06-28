VN-Index cần tích lũy thêm cho nhịp tăng điểm bền bỉ hơn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 29/6-3/7/2026.

Trong tuần, VN-Index tăng 47,38 điểm, tương đương 2,60% lên 1871,91 điểm. Hnx-Index giảm 7 điểm, tương đương 2,15% xuống 317,83 điểm.

Với bối cảnh hiện tại, VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau nhịp hồi phục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường ghi nhận trạng thái dao động giằng co với biên độ hẹp trong phần lớn thời gian giao dịch. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm, phản ánh sự phân hóa vẫn chiếm ưu thế. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số, giúp VnIndex đóng cửa phía trên đường MA50.

Thanh khoản tiếp tục ở mức thấp, cho thấy tâm lý thận trọng tiếp tục chi phối quyết định của nhà đầu tư sau nhịp tăng trước đó. Trong bối cảnh hiện tại, chúng tôi cho rằng VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn sau nhịp hồi phục, với xu hướng chính là dao động trong biên độ hẹp để tạo nền tích lũy trước khi tiếp tục hướng tới thử thách vùng kháng cự mạnh quanh 1900 điểm.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình, sử dụng các lệnh chặn lãi để bảo toàn lợi nhuận đối với các vị thế đang có trong danh mục. Các hoạt động trading có thể được thực hiện với tỷ trọng thấp khi thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ. Các cổ phiếu có nền tảng tích lũy chặt, chưa tăng mạnh và có dòng tiền duy trì ổn định nên được ưu tiên theo dõi, trong khi cần hạn chế mua đuổi đối với các mã đã tăng nóng hoặc chịu áp lực bán mạnh từ khối ngoại”.

Thanh khoản thấp nên xu hướng tiếp của VN-Index trở nên khó đoán định

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BSC)

"Sau phiên sáng giao dịch ảm đạm, VN-Index sôi động hơn trong phiên chiều và đóng cửa tại mốc 1871,91 điểm, tăng gần 9 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực. 8/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bất động sản và Truyền thông tăng hơn 1%.

Ở chiều ngược lại, ngành Hóa chất giảm mạnh nhất hơn 2%, theo sau là ngành Dầu khí. Về giao dịch của khối ngoại, khối này mua ròng trên sàn HSX và UPCOM trong khi bán ròng trên sàn HNX. Mặc dù điểm tích cực là VN-Index đã kiểm tra SMA50 thành công trong phiên hôm nay, nhưng thanh khoản thấp nên xu hướng tiếp theo khó đoán định. Nhà đầu tư tiếp tục giao dịch cẩn trọng trong giai đoạn này".

Chỉ số VN-Index tiếp tục hướng lên vùng kháng cự 1900–1930 điểm trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt – VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index tăng trở lại từ khu vực hỗ trợ MA50 quanh 1855 điểm, qua đó duy trì tín hiệu tăng ngắn hạn. Theo đó, xác suất vẫn nghiêng về kịch bản chỉ số tiếp tục hướng lên vùng kháng cự 1900–1930 điểm trong thời gian tới. Vùng 1.855 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho tín hiệu tăng hiện tại”.

Dòng tiền vào thị trường duy trì ở mức thấp sẽ hạn chế khả năng tăng của chỉ số VN-Index trong ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt – TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 8,9 điểm, đóng cửa tại mức 1,871.9 điểm. Chỉ số giao dịch quanh mức 1,855 - 1,875 trong suốt phiên giao dịch hôm nay với áp lực bán lan tỏa khắp các nhóm ngành. Tuy nhiên đà tăng của 2 cổ phiếu VIC và VHM trong phiên chiều đã giúp chỉ số lấy lại mức tăng. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực trong phiên hôm nay với 198/368 mã giảm.

Diễn biến thị trường hôm nay đi ngược với quan điểm trong báo cáo trước của TVS Research do VN-Index được kéo bởi nhóm Vingroup vào cuối phiên chiều.

Mặc dù vậy, chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng với diễn biến thị trường trong các phiên tới khi thị trường phân hóa rõ rệt với hầu hết các nhóm ngành giảm trong khi nhóm Vingroup tăng trở lại và neo giữ chỉ số. Với cấu trúc thị trường phụ thuộc sâu vào nhóm Vingroup, bất cứ sự điều chỉnh nào của nhóm này, khi không có các nhóm ngành khác làm đối trọng, cũng sẽ kéo theo mức giảm mạnh của chỉ số. Bên cạnh đó, dòng tiền vào thị trường duy trì ở mức thấp sẽ hạn chế khả năng tăng của chỉ số trong ngắn hạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị NĐT không nên mua đuổi trong các phiên tăng tiếp theo và nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn”.

VN-Index vẫn sẽ cần tích lũy thêm cho nhịp tăng điểm bền bỉ hơn

(Công ty Chứng khoán Vietcombank - VCBS)

“VN-Index kết phiên với nến white marubozu thể hiện sự gia tăng lực cầu vào phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, các chỉ báo động lượng như MACD và RSI chưa ghi nhận thay đổi đáng chú ý so với phiên hôm qua, đồng thời các đường +/-DI đều neo dưới mốc 25 nên VN-Index vẫn sẽ cần tích lũy thêm cho nhịp tăng điểm bền bỉ hơn.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ báo CMF hướng lên từ dưới mốc 0 thể hiện sự cải thiện phía dòng tiền chủ động, đồng thời chỉ số chung duy trì vận động trên đường Kijun và đang bám sát đường MA20 cho thấy động lực chung đang dần được củng cố ở vùng 1850-1870.

Thị trường đang duy trì vận động củng cố động lực và cân bằng cung-cầu ở khu vực 1850-1870. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc gia tăng tỷ trọng hoặc mở vị thế đối với cổ phiếu củng cố vùng hỗ trợ thành công và đang thu hút lực cầu tham gia trở lại từ vùng giá chiết khấu hấp dẫn thuộc một số nhóm như Ngân hàng, Điện, Bán lẻ”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.