VN-Index có nguy cơ “thủng đáy” ngắn hạn

“Bốc hơi” 1,36% (-24,51 điểm) hôm nay, VN-Index chính thức có phiên đóng cửa thấp hơn đáy ngắn hạn đầu tháng 6 vừa qua. Khác phiên chiều qua, thị trường đã không xuất hiện dòng tiền bắt đáy nâng đỡ.

VN-Index và đường MA 200 ngày.

Chỉ số kết phiên ở mức 1782,12 điểm, thấp hơn mức đóng cửa tạo đáy tháng 6 là 1790,53 điểm. Nhìn theo biên độ dao động tối đa, mức đóng cửa này vẫn chưa hoàn toàn “thủng đáy” khi điểm thấp nhất của đáy tháng 6 là 1775,72 điểm. Dù vậy việc dòng tiền hoàn toàn từ chối mua đẩy giá cho thấy nguy cơ điều chỉnh thêm là rất cao.

Về mặt kỹ thuật, nếu VN-Index phá đáy tháng 6 thì các chỉ báo kỹ thuật lẫn mô hình đều phát tín hiệu tiêu cực. Hiện chỉ số vẫn đang “trông chờ” vào ngưỡng hỗ trợ quanh đường trung bình 200 ngày ở mức 1770 điểm.

Khác biệt lớn nhất trong phiên chiều nay là thanh khoản tăng mạnh so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá lại thấp hơn. Chiều qua thanh khoản cũng tăng nhưng giá lại được kéo phục hồi diện rộng. Điều này cho thấy hôm qua bên mua làm chủ còn hôm nay, bên bán hoàn toàn khống chế.

Độ rộng chỉ số lúc đóng cửa tệ hơn buổi sáng với 70 mã tăng/240 mã giảm (phiên sáng 68 mã tăng/213 mã giảm). Tuy nhiên độ rộng chưa thể hiện hết diễn biến: Có tới 159 cổ phiếu chốt phiên giảm quá 1%, trong khi sáng nay mới là 84 mã. Như vậy cùng là đỏ, nhưng chiều nay “đỏ đậm” hơn!

Sự suy sụp của thị trường phiên chiều xuất phát từ việc nhóm blue-chips đã không thể giữ nhịp. Thống kê rổ VN30 có tới 24 mã tụt giá so với mức chốt buổi sáng, chỉ 6 mã có cải thiện. VHM lao dốc nặng thêm 1,16% nữa, đóng cửa mất 3,41% so với tham chiếu. TCB giảm thêm 1,25%, chốt giảm 2,17%. VPB giảm thêm 0,96% thành -2,64%. BID, CTG, GAS, MBB cũng nằm trong nhóm tụt giá và đều thuộc Top 10 cổ phiếu lớn nhất thị trường.

Cá biệt FPT và SSI lao dốc rất nặng. FPT chốt phiên sáng đã giảm sẵn 2,56%, phiên chiều bốc hơi thêm 2,48% nữa. Biên độ giảm cực mạnh này khiến FPT hoàn toàn phá đáy tháng 5 vừa qua để rơi xuống mức thấp kỷ lục kể từ cuối 2023. SSI phiên sáng vẫn còn tham chiếu, chiều nay bị xả với thanh khoản gấp gần 4 lần buổi sáng và giá bốc hơi 3,33%. Biên độ này cũng khiến SSI phá đáy tháng 3/2026 để rơi xuống mức thấp kỷ lục kể từ tháng 7/2025.

VN30-Index đóng cửa giảm 1,54% với 19 cổ phiếu giảm quá 1%, trong đó 10 mã giảm vượt 2%. Thanh khoản rổ này buổi chiều tăng 72% so với phiên sáng nhưng mặt bằng giá kém hơn nhiều xác nhận có áp lực bán giá thấp dữ dội hơn.

Khi không có nhóm blue-chips nâng đỡ mà còn khiến điểm số mất nhiều hơn, tâm lý thị trường rất kém. Như đã thống kê ở trên, tuy độ rộng tổng thể thay đổi không nhiều nhưng số lượng cổ phiếu giảm vượt 1% nhiều gấp đôi phiên sáng. Thanh khoản chung ở HoSE buổi chiều cũng tăng hơn 81%.

11 mã đã giảm chạm sàn trong đó PNJ giao dịch đáng chú ý nhất với 360,4 tỷ đồng. Phiên sáng PNJ đã giảm sẵn 6,18%. BCE, ABS, HSL là các mã khác giảm sàn nhưng thanh khoản nhỏ. Gần 100 mã giảm từ 2% trở lên chắc chắn ảnh hưởng nặng nề tới các danh mục đầu tư.

Với nhóm đi ngược dòng, ACB gây chú ý với thanh khoản tăng gần 4 lần buổi sáng và giá từ tham chiếu thành tăng 1,09% lúc đóng cửa. TCX tăng 2,03% khớp 94,2 tỷ đồng; BMP tăng 1,72% với 59,9 tỷ; PC1 tăng 1,17% với 50,4 tỷ; CSV tăng 2,2% với 15,5 tỷ là các mã duy nhất đáng kể.

Hiện tại điều lo ngại nhất là sức ép từ các cổ phiếu lớn có thể tiếp tục khiến VN-Index mất điểm nhiều hơn nữa, từ đó phá vỡ các điểm tựa kỹ thuật, dẫn đến sự lo sợ lan tràn.