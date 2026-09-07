Xuất khẩu 8 tháng đầu năm của Hàn Quốc phá kỷ lục cả năm 2025

Kết quả này đạt được trong bối cảnh Hàn Quốc là một trong những nền kinh tế hưởng lợi nhiều nhất từ sự bùng nổ nhu cầu toàn cầu đối với con chip trí tuệ nhân tạo (AI)...

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Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức 709,4 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm năm nay, vượt qua kỷ lục cả năm thiết lập trong năm ngoái - số liệu do Hải quan nước này công bố vào cuối tuần vừa rồi cho thấy.

Kết quả này đạt được trong bối cảnh Hàn Quốc là một trong những nền kinh tế hưởng lợi nhiều nhất từ sự bùng nổ nhu cầu toàn cầu đối với con chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt 709,3 tỷ USD, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp lập kỷ lục. Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á đang trên đà cán mốc 1 nghìn tỷ USD kim ngạch xuất khẩu hàng năm vào đầu tháng 12 năm nay, trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới đạt được cột mốc này sau Mỹ, Trung Quốc và Đức - theo Hải quan Hàn Quốc.

"Các hoạt động xuất khẩu của chúng tôi tiếp tục thể hiện đà tăng trưởng mạnh, ngay cả trong bối cảnh môi trường thương mại có nhiều bất định do chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu và xung đột ở Trung Đông”, cơ quan hải quan cho biết.

Các con số này cho thấy nhu cầu của thị trường bên ngoài đối với hàng hóa Hàn Quốc vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi làn sóng đầu tư liên tục vào AI và các trung tâm dữ liệu. Ngành công nghiệp bán dẫn vẫn đang giữ vai trò đầu tàu xuất khẩu của Hàn Quốc và tăng trưởng kinh tế nước này nói chung, giúp bù đắp một phần tác động tiêu cực từ cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh.

Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu bán dẫn của Hàn Quốc ghi nhận mức tăng 169,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 281 tỷ USD, chiếm 41% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hàn Quốc là quê hương của các nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới như Samsung Electronics và SK Hynix, những công ty đang hưởng lợi từ giá chip tăng cao khi làn sóng đầu tư vào AI dẫn tới tình trạng thiếu hụt chip nghiêm trọng.

Trong khi đó, ô tô - mặt hàng xuất khẩu số 2 của Hàn Quốc - đã chứng kiến sự sụt giảm kim ngạch 4% trong 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái.

Xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này, tăng trưởng 76% trong giai đoạn này và xuất khẩu sang Mỹ tăng 57% - theo dữ liệu hải quan.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ là một động lực phía sau quyết định tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vào cuối tháng 8 vừa qua. Các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của nước này đã nhất trí tăng lãi suất chính sách 0,25 điểm phần trăm lên 2,75% và cho biết sẽ duy trì xu hướng thắt chặt khi lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu và tăng trưởng kinh tế cả năm nay có khả năng sẽ vượt qua dự báo mới nhất của BOK.

Gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã nâng dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2026 lên 3% từ mức 2%, cao hơn dự báo của cả BOK và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Thống đốc BOK Shin Hyun Song cho biết cơ quan này sắp tới sẽ điều chỉnh tăng đáng kể mức dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay.

Ông Shin cũng lập luận rằng sự bùng nổ xuất khẩu chip đang lan tỏa ngày càng rõ rệt sang tiêu dùng, đầu tư và tiền lương, làm tăng nguy cơ áp lực lạm phát trở nên dai dẳng hơn ngoài lĩnh vực công nghệ.

Kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh là một động lực đưa dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc tăng kỷ lục 14,33 tỷ USD trong tháng 8.

Theo số liệu được BOK công bố trong tuần vừa rồi, dự trữ ngoại hối của nước này đã tăng lên mức 442,28 tỷ USD vào cuối tháng 8 từ 427,95 tỷ USD vào cuối tháng 7.

Sự gia tăng dự trữ ngoại hối trong tháng 8 chủ yếu được thúc đẩy bởi lượng tiền gửi ngoại tệ của các tổ chức tài chính tại BOK tăng, cùng với thu nhập từ đầu tư và lợi nhuận theo định giá của các tài sản ngoại tệ ở nước ngoài khi đồng USD suy yếu so với các đồng tiền khác - theo BOK.

“Quy mô lượng USD mà các nhà xuất khẩu Hàn Quốc mang về nước là rất lớn. Chúng tôi ước tính một phần trong số đó có thể đã được chuyển vào dự trữ của ngân hàng trung ương dưới dạng tiền gửi ngân hàng”, ông Moon Junghiu, một nhà kinh tế tại Ngân hàng KB Kookmin, nói với hãng tin Bloomberg.

Tiền gửi ngoại tệ đã tăng 7,17 tỷ USD lên 30,3 tỷ USD, chiếm 6,9% tổng dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc - BOK cho biết. Dự trữ bằng chứng khoán - bao gồm trái phiếu chính phủ, cơ quan chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản - tăng 7,07 tỷ USD lên 387,07 tỷ USD, chiếm 87,5% tổng số.

Dự trữ bằng quyền rút vốn đặc biệt (SDR) tăng nhẹ 60 triệu USD lên 15,77 tỷ USD, và vị thế dự trữ của Hàn Quốc tại Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tăng 30 triệu USD lên 4,34 tỷ USD. Dự trữ vàng không thay đổi ở mức 4,79 tỷ USD.

Sự cải thiện dự trữ ngoại hối giúp củng cố các bộ đệm tài chính của Hàn Quốc sau khi đợt suy yếu của đồng won trong nửa đầu năm khiến giới đầu tư lo ngại.

Cơ quan chức năng Hàn Quốc nhiều lần cảnh báo về sự biến động quá mức khi đồng won có lúc giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 trong nửa đầu năm nay, đồng thời tìm cách kiềm chế dòng vốn chảy ra nước ngoài khi các nhà đầu tư cá nhân Hàn Quốc đổ tiền vào các tài sản ở các nền kinh tế khác.

Gần đây, đồng won đã phục hồi và nổi lên như một trong những đồng tiền có hiệu suất tốt nhất châu Á.