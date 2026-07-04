6 tháng đầu năm, lực lượng hải quan tịch thu hàng hóa vi phạm gần 10.000 tỷ đồng

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng hải quan tịch thu hơn 11.400 vụ với trị giá hàng hoá vi phạm ước tính khoảng 9.926,2 tỷ đồng và thu nộp ngân sách hơn 611 tỷ đồng cho thấy diễn biến phức tạp và xu hướng gia tăng của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua...

Hải quan tịch thu hàng hóa vi phạm gần 10.000 tỷ đồng sau nửa đầu năm

Ngày 3/7, Cục Hải quan vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Báo cáo của Cục Hải quan cho thấy trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế phục hồi tích cực, công tác thu ngân sách nhà nước của toàn ngành tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan.

Theo đó, tổng thu trong 6 tháng đầu năm đạt 264.795 tỷ đồng, tương ứng 58,7% dự toán được giao và 51,2% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả này không chỉ phản ánh sự gia tăng của kim ngạch xuất nhập khẩu mà còn cho thấy hiệu quả của các giải pháp quản lý thu, đặc biệt là việc đẩy mạnh thu hồi, xử lý nợ thuế, qua đó hạn chế phát sinh nợ mới và nâng cao kỷ cương tài chính.

Đáng chú ý, sự cải thiện về nguồn thu có sự đóng góp rõ nét từ nhiều đơn vị hải quan khu vực. Theo Cục Hải quan, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao đã tạo dư địa tăng thu tại một số địa bàn trọng điểm.

Trong nửa đầu năm 2026, trị giá nhập khẩu cao hơn xuất khẩu, kéo cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 16,65 tỷ USD. Mức tăng cao của nhập khẩu cho thấy nhu cầu nguyên liệu đầu vào cho sản xuất đang phục hồi rõ nét.

Cụ thể, Chi cục Hải quan khu vực VI đạt 127,2% dự toán, Chi cục Hải quan khu vực XIV đạt 83,4% dự toán và Chi cục Hải quan khu vực XIII đạt 85,1% dự toán. Nhìn chung, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 549,69 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó xuất khẩu đạt 266,52 tỷ USD, tăng 21% và nhập khẩu đạt 283,17 tỷ USD, tăng 33,4%.

Tuy nhiên, song hành với sự gia tăng của thương mại, công tác kiểm soát hải quan cũng đối mặt với nhiều áp lực. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tổ chức.

Trước thực tế này, ngành Hải quan đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, trong đó tập trung xây dựng các kế hoạch kiểm soát trọng điểm, ban hành kịp thời các văn bản cảnh báo rủi ro và tăng cường giám sát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Cục Hải quan cho biết trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 11.418 vụ việc, tăng 38,4% so với cùng kỳ năm 2025 với trị giá hàng hóa vi phạm ước đạt 9.926,2 tỷ đồng. Trong số này có 41 vụ liên quan đến sở hữu trí tuệ và hàng giả với tổng trị giá gần 20 tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan Hải quan đã khởi tố 07 vụ cũng như chuyển khởi tố 70 vụ; đồng thời thu về 611,1 tỷ đồng từ xử phạt vi phạm hành chính. Các hành vi vi phạm chủ yếu tập trung trên các tuyến biển, đường bộ, hàng không và chuyển phát nhanh, với các mặt hàng như xăng dầu, vàng, ma túy, hàng giả và hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, cùng phương thức ngày càng tinh vi.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống ma túy tiếp tục được triển khai quyết liệt theo Chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2030, với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Hải quan và các lực lượng chức năng như Công an, Bộ đội Biên phòng.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng Hải quan đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 95 vụ/233 đối tượng, trong đó trực tiếp chủ trì 30 vụ; tang vật thu giữ 677,07 kg ma túy các loại. Kết quả này cho thấy hiệu quả bước đầu của việc tăng cường phối hợp liên ngành và ứng dụng các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh với tội phạm ma túy.