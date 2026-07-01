Blog chứng khoán: Tâm lý tích cực lan tỏa

Thị trường đã khởi sắc đáng kể trong phiên hôm nay dù thanh khoản thậm chí giảm nhẹ gần 3% so với hôm qua. Thanh khoản kém không phải là tín hiệu xấu trong tình huống thị trường đang trải qua nhịp “test cung” kéo dài.

Tranh minh họa.

Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu phiên này rất tốt, khoảng 1,61/1 bất chấp VNI tăng yếu 0,39%. Không chỉ vậy, 25,9% số cổ phiếu có giao dịch của VNI đóng cửa tăng tốt từ 1% trở lên và chiếm 59% tổng giá trị khớp lệnh HSX. Như vậy thanh khoản dù nhỏ nhưng lại tập trung lớn ở nhóm tăng mạnh và chủ yếu là giao dịch vùng cao trên tham chiếu.

Diễn biến tích cực hôm nay có được trong bối cảnh cả VIC lẫn VHM đều yếu và kiềm chế điểm số. Cả hai trụ này đều đang ở giai đoạn “test đỉnh” và lùi lại, chưa có dấu hiệu đột phá thành công. Việc thị trường bỏ qua tác động điểm số có thể coi là một tín hiệu của tâm lý “chai lỳ” trước hiện tượng “xanh vỏ đỏ lòng” thời gian qua.

Một yếu tố đáng ghi nhận hôm nay là sự lan tỏa tăng giá rất tốt và thị trường có dòng cổ phiếu dẫn dắt là ngân hàng, chứng khoán và dầu khí. Đây là 3 nhóm nổi bật về biên độ tăng giá lẫn thanh khoản. Dĩ nhiên chỉ có ngân hàng và GAS, BSR là đủ sức “cân điểm” cho VNI. Tuy nhiên sự đồng đều cũng như diện rộng cho thấy sự kích thích tích cực của nhóm dẫn dắt.

Mức thanh khoản hơn 13,8k tỷ hai sàn chưa kể thỏa thuận vẫn là con số rất nhỏ. Hiệu ứng giảm bán giúp cung yếu đẩy giá lên là khá rõ phiên này. Đây tiếp tục là lo ngại chính cho các nhà đầu tư bảo thủ. Tuy nhiên cũng nên nhìn nhận hiện tượng “kiệt cung” đã không gắn với diễn biến của VNI từ lâu. Đại đa số cổ phiếu ngay cả khi VNI tăng vừa rồi cũng vẫn chỉ là dao động tạo vùng đáy tích lũy chứ chưa đi vào xu hướng tăng rõ ràng. Do đó thanh khoản thấp vẫn là phù hợp với trạng thái tích lũy, chỉ không phù hợp khi nhìn theo VNI mà thôi.

Bối cảnh lớn của thị trường hiện tại không có gì tiêu cực, ngay cả với các xung đột địa chính trị, giá dầu thế giới vẫn loanh quanh 70 USD/thùng, mặt bằng trước khi xung đột Trung Đông nổ ra. Hôm nay một vài đồn thổi về số liệu vĩ mô quý 2/2026 xuất hiện. Phải đến cuối tuần này mới có con số chính thức. Nếu số liệu không có gì đặc biệt (kỳ vọng là có yếu tố bất lợi) thì “bức tranh lớn” vẫn khá êm đềm. Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh quý 2 sẽ hỗ trợ giá cho cổ phiếu cụ thể.

Vì vậy điều nên làm lúc này là quan sát và mua vào các cổ phiếu có nền giá tốt, triển vọng lợi nhuận không bị ảnh hưởng quý 2 và có thể tốt lên trong các quý kế tiếp. Ngưỡng thanh khoản này chỉ phù hợp với giao dịch chậm và từng phần. Những gì xấu nhất đã xong rồi thì rủi ro trung hạn cũng giảm xuống và tình hình chỉ có thể tốt dần lên.

Thị trường phái sinh hôm nay tiếp tục chứng kiến basis dương. Dù VN30 lên điểm tốt nhưng giao dịch không dễ nếu bỏ lỡ nhịp tăng đầu tiên. Trong 15 phút sau khi có giá mở cửa F1 đã lên rất mạnh và tiến sát 2010.xx duy trì basis dương nên không thể vào Long. VN30 sau đó lùi lại retest 2010.xx hai lần thì F1 hầu như không điều chỉnh theo. Lần test thứ 3 trong buổi chiều thì biên độ tăng không đáng kể, hiệu quả rất thấp.

VN30 kết phiên tại 2013.35. Cản gần nhất ngày mai là 2020; 2036; 2044; 2054; 2064; 2074. Hỗ trợ 2010; 1994; 1984; 1974; 1963; 1953.

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