Thị trường tăng ào ạt, thanh khoản rất thấp do “tiết cung”, khối ngoại mua ròng

VIC đóng cửa mất 1,32%, VHM giảm 2,04%, VPL giảm 1,78% là 3 cổ phiếu yếu nhất nhóm blue-chips. Ba cổ phiếu này khiến VN-Index mất gần 8 điểm, là nguyên nhân khiến chỉ số này đóng cửa chỉ tăng 7,2 điểm (+0,39%), còn yếu hơn phiên sáng (+9,33 điểm/+0,5%).
Dù vậy ảnh hưởng của các trụ không khiến thị trường chung lo ngại hoặc diễn biến xấu đi. Trái lại ngay trong rổ VN30, số cổ phiếu mạnh thêm so với buổi sáng nhiều hơn (15 mã) so với số tụt giá (11 mã). Ảnh hưởng từ vốn hóa mới là lý do điểm số không mạnh thêm tương xứng với vận động của cổ phiếu.
VN30-Index đóng cửa tăng 0,88% với 21 mã tăng/8 mã giảm. Một nửa rổ (15 mã) chốt tăng hơn 1% so với tham chiếu, cũng nhiều hơn phiên sáng (13 mã) dù điểm số cũng cải thiện rất ít (phiên sáng tăng 0,84%). Dẫn đầu là BSR tăng 5,38%, FPT tăng 3,85%, HDB tăng 2,9%, VPB tăng 2,59%, MWG tăng 2,43%, TCB tăng 2,39%, MBB tăng 2,18%. Hầu hết các cổ phiếu này đều mạnh hơn buổi sáng, trong đó FPT nổi bật. Chốt phiên sáng FPT tăng 2,28%, tức là riêng chiều nay tăng thêm 1,53% nữa.
Nhóm ngân hàng trong rổ VN30 sót lại ACB tham chiếu, LPB giảm 0,75% và STB giảm 0,81%. Tuy nhiên 9 mã nhóm này trong VN30 tăng vượt 1% bao gồm cả các mã thuộc Top 10 vốn hóa là VCB, BID, CTG. Cổ phiếu ngân hàng cũng là “cứu cánh” thanh khoản cho VN30 khi tăng gần 32% so với hôm qua, tương đương tăng 1.174 tỷ đồng trong khi tổng tăng của cả rổ chỉ là 566 tỷ. 14 mã ngân hàng chiếm 55,8% giá trị khớp lệnh rổ đồng thời toàn bộ nhóm này trên HoSE chiếm 38,7% sàn.
Phần còn lại của thị trường cũng rất tốt, độ rộng HoSE cuối phiên ghi nhận 195 mã tăng/121 mã giảm (phiên sáng là 176 mã tăng/132 mã giảm). Với sự tham gia của nhóm ngân hàng và nhiều blue-chips, các mã thuộc VN30 chiếm hết những vị trí hàng đầu về thanh khoản trong nhóm tăng xuất sắc nhất. Toàn sàn có 96 cổ phiếu đóng cửa tăng từ 1% trở lên, đóng góp 59% giá trị khớp lệnh cả sàn. Đây là một thống kê nữa cho thấy xu hướng giao dịch mạnh mẽ và tích cực lấn át hoàn toàn.
Do dòng tiền hôm nay tập trung lớn vào các blue-chips (rổ VN30 chiếm 65,9% giao dịch HoSE) nên không nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ xuất hiện thanh khoản cao. VIX tăng 1,18% với 395,9 tỷ; VND tăng 1,69% với 197,1 tỷ; VCI tăng 2,26% với 176,2 tỷ; NVL tăng 1,21% với 134,7 tỷ; PVD tăng 1,98% với 132,4 tỷ; HCM tăng 3,31% với 129,4 tỷ; MCH tăng 5% với 123,3 tỷ là những cổ phiếu nổi bật. Có thể thấy nhóm chứng khoán cũng đang thu hút chú ý mạnh mẽ.
Điểm khá bất ngờ chiều nay là nhà đầu tư nước ngoài hầu như không tăng quy mô bán ra nhưng lại tăng 82% quy mô mua vào. Điều này giúp vị thế ròng lên tới +350 tỷ so với +4,7 tỷ của phiên sáng. Như vậy đây là phiên hiếm hoi khối ngày đảo chiều mua ròng trở lại dù quy mô khá nhỏ. Phiên mua ròng gần nhất là cuối tuần trước cũng chỉ có 338 tỷ đồng ròng trên HoSE.
Khối này mua cực mạnh VPB với 326,9 tỷ đồng. Phiên sáng cổ phiếu ngân hàng này mới được mua ròng nhẹ khoảng 45,7 tỷ đồng. HDB +87,7 tỷ, VIC +81,4 tỷ, MCH +60,8 tỷ, FPT +51,7 tỷ là các mã khác đáng chú ý. Phía bán ròng có VHM -107,2 tỷ, HPG -56,6 tỷ, VNM -48,8 tỷ, STB -33,4 tỷ, GMD -30,1 tỷ.
Việc nhóm cổ phiếu Vin suy yếu đã không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, dù về mặt điểm số có tính kiềm chế nhất định. Điều quan trọng là nhà đầu tư vẫn chú ý đến cơ hội ở cổ phiếu cụ thể. Chiều nay tuy giá cổ phiếu mạnh lên nhưng thanh khoản lại giảm gần 3% so với phiên sáng của HoSE. Rổ VN30 cũng giảm 13%. Giá tăng, thanh khoản giảm cho thấy thị trường đang có hiệu ứng bán yếu. Đây là kết quả khá tích cực sau nhiều ngày “xanh vỏ đỏ lòng” kiểm tra cung cầu trước đó.
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