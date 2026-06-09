Blog chứng khoán: Thận trọng với những cú nảy

Một phiên phục hồi yếu ớt với thanh khoản rất nhỏ xuất hiện hôm nay – diễn biến thường thấy sau những phiên bán tháo. Tình trạng sợ hãi và mất niềm tin vẫn rất rõ trong ngưỡng thanh khoản thấp kỷ lục.
VNI hồi lại 0,14% với tỷ lệ cổ phiếu tăng/giảm là 1,32/1. Độ
rộng khá tốt cho thấy nhiều mã cũng quay đầu tăng. Tuy nhiên biên độ phục hồi còn
xa mới hàn gắn được “lỗ thủng” của các phiên giảm trước đó.
Thống kê cho thấy chưa tới một phần ba số cổ phiếu tăng giá
phiên này lấy lại được quá 50% mức giảm hôm qua. Về thanh khoản thì càng không
tốt, tổng giá trị khớp lệnh HSX và HNX chỉ hơn 11,9k tỷ chưa kể thỏa thuận, giảm
30%. Nếu trừ đi 5 cổ phiếu giao dịch lớn nhất, phần còn lại của thị trường chưa
tới 8,5k tỷ, mức thấp kỷ lục, tương đương thời hệ thống KRX chưa hoạt động.
Việc giá cổ phiếu hay chỉ số liên tục tạo các phiên nảy nhỏ
và đáy sau thấp hơn đáy trước, kết hợp với thanh khoản phiên tăng thấp, thanh
khoản phiên giảm cao đồng nghĩa với các bull-trap liên tục xuất hiện. Ngay cả với
hoạt động lướt sóng T+, đây cũng là điều kiện thị trường hết sức rủi ro.
Việc bắt đáy sớm hay cố gắng lướt sóng trong chiều giảm tuy
thỏa mãn được chút đỉnh lòng tham, nhưng thường là cách mất tiền nhanh nhất. Phần
lãi kiếm được trước đó rất dễ bị “bòn rút” dần qua những giao dịch sai lầm. Giá
giảm liên tục là điều rất hấp dẫn vì có vẻ “rẻ” hơn vùng đỉnh, thậm chí là thực
sự rẻ (qua định giá cơ bản), nhưng thị trường vẫn có thể định giá thấp hơn nữa
khi xu hướng giảm chưa kết thúc.
Với mức thanh khoản thấp như hiện tại, thị trường vẫn có xác
suất cao tiếp tục đi xuống vì luôn có nhà đầu tư muốn cắt giảm bớt danh mục,
trong khi người mua rất kiên nhẫn. Chưa có bất kỳ động lực hỗ trợ nào đủ mạnh để
khuyến khích nhà đầu tư quay lại mua với quy mô lớn. Xét trong dài hạn, nhịp điều
chỉnh đang diễn ra cũng chỉ là ngắn hạn, nhưng thời điểm đảo chiều vẫn chưa tới.
Vì vậy điều nên làm lúc này là kiên nhẫn chờ đợi, không phải để giá rẻ hơn mà là
để rủi ro giảm bớt, cũng như có cơ hội “trải nghiệm” xu hướng phục hồi hơn là “cắn
răng” hi vọng.
Thị trường phái sinh hôm nay hưởng lợi từ chỉ số VN30 khi các
cổ phiếu lớn của chỉ số này khác với VNI. ACB tăng 4,95%, MSN tăng 2,26%, MWG tăng
1,31%, STB tăng 3,15% kéo lên khá tốt. Biến động basis F1 cũng phản ánh khá nhạy
cơ hội này. Lúc VN30 tạo đáy quanh 1935.xx thì basis đảo dương sớm và tại đáy
chênh lệch +5 điểm.
Vùng trading hôm nay trong khoảng 1935.xx tới 1952.xx, tuy nhịp
giảm đầu tiên không có setup Short nhưng nhịp hồi có setup Long tốt. Sau khi
VN30 quay đầu lên trên 1935.xx, basis khoảng +4 điểm, có thể Long với stoploss theo
chỉ số trong trường hợp giảm trở lại xuống dưới 1935, hoặc theo một nửa basis,
tức là lỗ 2-3 điểm kể từ điểm vào.
VN30 diễn biến sau đó khá thuận lợi, được các blue-chips tầm
trung kéo lên. Tuy 3 lần đầu chỉ số không tới được 1952.xx nhưng F1 đều có basis
dương, đóng vị thế rất dễ.
Duy nhất lúc 2h có một bull-trap khi VN30 vượt qua 1952.xx.
Basis thể hiện tín hiệu lạ khi chỉ số tăng mạnh lên gần 1958 nhưng basis lại đảo
âm rất nhanh. Đây là vùng Long cover với quy mô lớn, thể hiện ở thanh khoản.
VN30 đóng cửa hôm nay tại 1951.92. Cản gần nhất ngày mai là
1952; 1966; 1982; 1992; 2005; 2015; 2026. Hỗ trợ 1936; 1924; 1913; 1902; 1894;
1879.
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