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Bất chấp sắc xanh trở lại, dòng tiền vẫn không tin

Kim Phong

09/06/2026, 15:34

Sau phiên bán tháo dữ dội hôm qua, thị trường đã phục hồi nhẹ hôm nay với số cổ phiếu xanh áp đảo. Tuy vậy điểm số hay độ rộng không quan trọng bằng thanh khoản. Dòng tiền thể hiện sự thiếu tin tưởng rất rõ ràng, khi thanh khoản lại phá kỷ lục thấp mới.

Vn-Index hồi quá yếu phiên này và vẫn chưa giành lại được mốc tâm lý 1800 điểm.
Vn-Index hồi quá yếu phiên này và vẫn chưa giành lại được mốc tâm lý 1800 điểm.

VN-Index đóng cửa tăng nhẹ 0,14% tương đương +2,52 điểm và độ rộng ghi nhận 168 mã tăng/127 mã giảm. Giá trị khớp lệnh sàn HoSE lập kỷ lục mới với gần 11.287 tỷ đồng, giảm hơn 29% so với hôm qua.

Thị trường vẫn đang lặp lại trạng thái thanh khoản cao khi giá giảm và thanh khoản thấp khi giá tăng – một biểu hiện thường thấy của những phiên “bull-trap” trong xu hướng điều chỉnh. Thanh khoản thấp ở phiên tăng cho thấy nhà đầu tư sau khi cắt lỗ, bán tháo ở phiên giảm đã chưa sẵn sàng quay lại và dòng tiền chờ đợi bên ngoài cũng không muốn mua vào.

Hai trụ lớn nhất thị trường là VIC, VHM hôm nay vẫn giảm tương ứng 0,92% và 0,48%. Ngoài ra GAS cũng giảm 1,79%, BSR giảm 1,92%. Tuy nhiên 4 cổ phiếu này cũng chỉ lấy đi chưa tới 5 điểm của VN-Index. Chỉ số tăng yếu là do sức mạnh của nhóm còn lại không đủ tốt.

Rổ VN30 ghi nhận độ rộng tới 22 mã tăng/7 mã giảm, nhưng nhóm vốn hóa hàng đầu lại yếu: VCB chỉ tăng 0,33%, BID tăng 0,37%, CTG tăng 0,45%, TCB tăng 0,16%, MBB tăng 0,2%. Các cổ phiếu này đều thuộc Top 10 vốn hóa của VN-Index, nhưng chỉ đem về hơn 1 điểm.

VN30-Index tốt hơn, tăng 0,78% so với tham chiếu nhờ điều chỉnh vốn hóa của các cổ phiếu tầm trung. ACB tăng 4,95%, STB tăng 3,15%, MSN tăng 2,26%, FPT tăng 1,1% đem về hơn 11 điểm cho VN30-Index nhưng chỉ đem về 3 điểm cho VN-Index. Thanh khoản rổ VN30 cũng cực thấp với gần 7.005 tỷ đồng, trong đó riêng ACB đã chiếm 18,2%.

ACB là trường hợp cá biệt trong nhóm blue-chips và cả nhóm ngân hàng nói chung. Cổ phiếu này liên tục xuất hiện ngưỡng thanh khoản cao kể từ cuối tháng 5 trở lại đây và giá đã tăng gần 17% sau 14 phiên. Hôm nay 23/27 cổ phiếu nhóm ngân hàng tăng giá, nhưng ACB mạnh nhất. Trong nhóm ngân hàng blue-chips cũng chỉ có STB tăng 3,15%, TPB tăng 1,27% và VPB tăng 1,17% là khác biệt với phần còn lại.

VnEconomy

Với toàn sàn HoSE, độ rộng tích cực xác nhận có diễn biến hồi giá trên diện rộng. Tuy nhiên trong 168 mã tăng chỉ có 79 mã tăng hơn 1%, nhưng phiên hôm qua chỉ riêng số giảm vượt 2% đã lên tới 104 mã, nếu tính từ mức giảm 1% thì tới 173 mã. Nói như vậy để thấy mức phục hồi của phiên hôm nay không quá tích cực, rất nhiều cổ phiếu còn chưa “hoàn lại” được thiệt hại của phiên trước.

Với mức thanh khoản tổng thể rất thấp, cổ phiếu phục hồi vẫn đang dựa trên hiện tượng giảm bán. Đây cũng là hiệu ứng bình thường sau các phiên bán tháo, vì một lượng lớn cổ phiếu đã được giải phóng, nhà đầu tư có xu hướng bình tĩnh hơn. Trong 79 cổ phiếu tăng vượt 1% lúc đóng cửa, chỉ 27 mã đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên.

Dĩ nhiên cũng xuất hiện một số cổ phiếu hấp dẫn dòng tiền vượt trội. Nhóm ngân hàng nổi bật với ACB, STB, VPB. Ngoài ra FPT tăng 1,1%, HPG tăng 1,07%, MSN tăng 2,26%, VJC tăng 1,24%, MWG tăng 1,31%. Nhóm midcap có VIX tăng 1,48%, VND tăng 2,67%, VCK tăng 2,14%, GEE tăng 1,25%, KDH tăng 2,16% đều có mức khớp lệnh vượt ngưỡng trăm tỷ đồng.

Phiên phục hồi hôm nay về giá cổ phiếu, như đã nói ở trên, vẫn không đủ mạnh để bù đắp biên độ giảm hôm qua. Do đó xu hướng giá về cơ bản vẫn là giảm. Về chỉ số, VN-Index mức cao nhất trong phiên chạm tới 1800,8 điểm nhưng đóng cửa lại rơi xuống 1793,05 điểm. Như vậy về mặt kỹ thuật chỉ số cũng không giành lại được mốc tâm lý vừa để mất.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh quy mô bán trở lại, với mức ròng -868,5 tỷ đồng trên sàn HoSE. Dẫn đầu là FPT -108,5 tỷ, TCB -98,3 tỷ, MBB -83,5 tỷ, ACB -60,1 tỷ, VHM -52,5 tỷ. Phía mua ròng có SSI +24,7 tỷ, VNM +24,1 tỷ.

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