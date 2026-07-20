Bộ Công thương: Chứng chỉ năng lượng tái tạo không phải là tín chỉ các-bon

Ngày 20/7, Bộ Tư pháp đăng tải tài liệu họp rà soát sau thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Theo đó, Bộ Công thương – đơn vị chủ trì soạn thảo dự án luật đã làm rõ nhiều vấn đề quan trọng trong đó có việc bổ sung quy định về “chứng chỉ năng lượng tái tạo” (REC).
Quá trình thẩm định dự án luật, có ý kiến cho rằng, ngày 19/1/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sàn giao dịch Các-bon trong nước. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ mối quan hệ giữa chứng chỉ năng lượng tái tạo và tín chỉ các-bon, mối quan hệ giữa thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo và thị trường tín chỉ các-bon để bảo đảm tính thống nhất.
Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công Thương đã rà soát, bổ sung nội dung giải trình để làm rõ vấn về này.
Theo Bộ Công thương, chứng chỉ năng lượng tái tạo và tín chỉ các-bon là hai công cụ có mục tiêu, cơ sở hình thành, đối tượng chứng nhận và phương thức vận hành khác nhau.
Chứng chỉ năng lượng tái tạo được cấp để xác nhận sản lượng điện được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo. Mỗi chứng chỉ năng lượng tái tạo đại diện cho 01 MWh điện năng lượng tái tạo và được sử dụng để chứng minh thuộc tính năng lượng tái tạo của điện năng, phục vụ nhu cầu sử dụng điện xanh và thúc đẩy phát triển thị trường điện xanh.
Trong khi đó, tín chỉ các-bon phản ánh kết quả giảm hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính. Mỗi tín chỉ các-bon tương ứng với 01 tấn CO2 hoặc 01 tấn CO2 tương đương được giảm phát thải hoặc hấp thụ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
Do đó, chứng chỉ năng lượng tái tạo không phải là tín chỉ các-bon, không phải là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và không thay thế cho tín chỉ các-bon.
Bên cạnh đó, tại Công văn số 995/BĐKH-KTTT ngày 08/8/2023 của Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã xác định REC là chứng nhận một lượng điện được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo, mỗi REC đại diện cho 01 MWh điện năng lượng tái tạo và khẳng định REC không phải là tín chỉ các-bon hay hạn ngạch phát thải khí nhà kính.
Bộ Công thương cho biết thêm dự thảo luật chỉ quy định các nguyên tắc về quản lý và phát triển thị trường Chứng chỉ năng lượng tái tạo. Việc quản lý, vận hành thị trường các-bon tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và Nghị định 29/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sàn giao dịch các-bon trong nước.
Đối với trường chứng chỉ năng lượng tái tạo, dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định về thị trường Chứng chỉ năng lượng tái tạo. Trong đó sẽ quy định cụ thể về hệ thống đăng ký, cấp, giao dịch, quản lý chứng chỉ năng lượng tái tạo; cơ chế quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và các nguyên tắc nhằm bảo đảm không ghi nhận, sử dụng hoặc giao dịch trùng lặp giữa chứng chỉ năng lượng tái tạo và tín chỉ các-bon.
Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đã rà soát để bảo đảm các quy định của dự thảo luật có tính thống nhất với pháp luật về bảo vệ môi trường, tránh chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện và phù hợp với chủ trương của Đảng về phát triển năng lượng tái tạo.
Tài liệu điều tra thể hiện, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái "đồng tiền số CVX" của đối tượng Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.
Bộ Nội vụ hướng dẫn cách xác định người hoạt động không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp thôn, tổ dân phố, để các địa phương triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc...
Lãnh đạo Chính phủ đề nghị các đơn vị sớm tiếp cận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám định ADN thế hệ mới trong xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, làm chủ và hoàn thiện công nghệ phù hợp với điều kiện trong nước...
Mưa lớn kéo dài từ ngày 15 - 18/7/2026 gây lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc. Lai Châu ghi nhận 4 người tử vong, 4 người mất tích và thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng; Lào Cai phải di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở ở mức cao tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...