Bộ Công thương: Chứng chỉ năng lượng tái tạo không phải là tín chỉ các-bon

Theo Bộ Công thương, chứng chỉ năng lượng tái tạo được cấp để xác nhận sản lượng điện được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo. Chứng chỉ năng lượng tái tạo không phải là tín chỉ các-bon, không phải là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và không thay thế cho tín chỉ các-bon...

Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu về phát triển năng lượng tái tạo. Ảnh: Báo Chính phủ.

Ngày 20/7, Bộ Tư pháp đăng tải tài liệu họp rà soát sau thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Theo đó, Bộ Công thương – đơn vị chủ trì soạn thảo dự án luật đã làm rõ nhiều vấn đề quan trọng trong đó có việc bổ sung quy định về “chứng chỉ năng lượng tái tạo” (REC).

Quá trình thẩm định dự án luật, có ý kiến cho rằng, ngày 19/1/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/2026/NĐ-CP về sàn giao dịch Các-bon trong nước. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo làm rõ mối quan hệ giữa chứng chỉ năng lượng tái tạo và tín chỉ các-bon, mối quan hệ giữa thị trường chứng chỉ năng lượng tái tạo và thị trường tín chỉ các-bon để bảo đảm tính thống nhất.

Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công Thương đã rà soát, bổ sung nội dung giải trình để làm rõ vấn về này.

Theo Bộ Công thương, chứng chỉ năng lượng tái tạo và tín chỉ các-bon là hai công cụ có mục tiêu, cơ sở hình thành, đối tượng chứng nhận và phương thức vận hành khác nhau.

Chứng chỉ năng lượng tái tạo được cấp để xác nhận sản lượng điện được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo. Mỗi chứng chỉ năng lượng tái tạo đại diện cho 01 MWh điện năng lượng tái tạo và được sử dụng để chứng minh thuộc tính năng lượng tái tạo của điện năng, phục vụ nhu cầu sử dụng điện xanh và thúc đẩy phát triển thị trường điện xanh.

Trong khi đó, tín chỉ các-bon phản ánh kết quả giảm hoặc loại bỏ phát thải khí nhà kính. Mỗi tín chỉ các-bon tương ứng với 01 tấn CO2 hoặc 01 tấn CO2 tương đương được giảm phát thải hoặc hấp thụ theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Do đó, chứng chỉ năng lượng tái tạo không phải là tín chỉ các-bon, không phải là hạn ngạch phát thải khí nhà kính và không thay thế cho tín chỉ các-bon.

Bên cạnh đó, tại Công văn số 995/BĐKH-KTTT ngày 08/8/2023 của Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cũng đã xác định REC là chứng nhận một lượng điện được sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo, mỗi REC đại diện cho 01 MWh điện năng lượng tái tạo và khẳng định REC không phải là tín chỉ các-bon hay hạn ngạch phát thải khí nhà kính.

Bộ Công thương cho biết thêm dự thảo luật chỉ quy định các nguyên tắc về quản lý và phát triển thị trường Chứng chỉ năng lượng tái tạo. Việc quản lý, vận hành thị trường các-bon tiếp được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và Nghị định 29/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sàn giao dịch các-bon trong nước.

Đối với trường chứng chỉ năng lượng tái tạo, dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết tại Nghị định về thị trường Chứng chỉ năng lượng tái tạo. Trong đó sẽ quy định cụ thể về hệ thống đăng ký, cấp, giao dịch, quản lý chứng chỉ năng lượng tái tạo; cơ chế quản lý dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và các nguyên tắc nhằm bảo đảm không ghi nhận, sử dụng hoặc giao dịch trùng lặp giữa chứng chỉ năng lượng tái tạo và tín chỉ các-bon.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng đã rà soát để bảo đảm các quy định của dự thảo luật có tính thống nhất với pháp luật về bảo vệ môi trường, tránh chồng chéo trong quá trình tổ chức thực hiện và phù hợp với chủ trương của Đảng về phát triển năng lượng tái tạo.