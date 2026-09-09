Cần Thơ: Thu hút hơn 41.400 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước sau 8 tháng

8 tháng năm 2026, kinh tế thành phố Cần Thơ ghi nhận nhiều chỉ số tăng trưởng tích cực, trong đó sản xuất công nghiệp tăng 9,8%, thu hút mới 26 dự án đầu tư, với hơn 41.427 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước...

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Kinh tế thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 8 tháng năm 2026, với sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất khẩu và hoạt động doanh nghiệp đều ghi nhận những chuyển biến tích cực so với cùng kỳ.

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Cần Thơ, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 8/2026 ước tăng 5% so với tháng trước và 14,2% so với cùng kỳ năm 2025. Lũy kế 8 tháng, IIP tăng 9,8%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 ước đạt hơn 24.115 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 174.165 tỷ đồng, tăng 19,5% và bằng 43,54% kế hoạch năm.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ tháng 8 ước đạt 530 triệu USD, tăng 2,4% so với tháng trước và gần 12% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt hơn 4.098 triệu USD, tăng 13,4% và bằng hơn 67,6% kế hoạch năm.

Cũng trong 8 tháng, Cần Thơ đón khoảng 498.330 lượt khách du lịch, doanh thu đạt 9.300 tỷ đồng, bằng 81,6% kế hoạch năm và tăng 27,8% so với cùng kỳ.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút đầu tư và phát triển khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục được tăng cường. Trong tháng 8, thành phố thu hút 2 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp.

Lũy kế 8 tháng năm 2026, thành phố Cần Thơ thu hút mới 26 dự án, trong đó có 23 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 41.427 tỷ đồng và 3 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 25,22 triệu USD.

Trong khu vực doanh nghiệp, tháng 8/2026, thành phố cấp mới đăng ký kinh doanh cho 269 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 1.174,2 tỷ đồng, giảm 50,3% về số lượng doanh nghiệp và 53,3% về vốn so với tháng trước. Trong tháng, có 108 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, tăng 42,1% so với tháng trước. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 90, tăng 28%, trong khi có 61 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 8% so với tháng trước.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ có 2.979 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng vốn đăng ký 20.437,6 tỷ đồng, tăng 3,08% về số lượng doanh nghiệp và 26,47% về vốn so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng kỳ, có 542 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, tăng 138,7% về số lượng so với cùng kỳ; 774 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 23,45%; 1.374 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số khó khăn, hạn chế. Các lĩnh vực kinh tế dù tăng so với cùng kỳ nhưng chưa đạt kịch bản tăng trưởng; giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Hoạt động xuất khẩu chịu tác động từ biến động thị trường quốc tế và các quy định mới, trong khi thời tiết phức tạp, giá vật liệu đầu vào và nông sản biến động, ảnh hưởng đến sản xuất.

Tại phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 8/2026, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên yêu cầu tiếp tục bám sát mục tiêu tăng trưởng, rà soát các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, ưu tiên dự án quy mô lớn, có khả năng hoàn thành sớm để tạo năng lực sản xuất mới.

Về giải ngân đầu tư công, các đơn vị được yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục các dự án cấp bách, thường xuyên rà soát tiến độ, khẩn trương đấu thầu, lựa chọn nhà thầu và đề xuất điều chuyển vốn khi cần thiết.

Một trong những nhiệm vụ được Chủ tịch UBND thành phố lưu ý là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, hướng dẫn các xã, phường và tăng cường phối hợp để bảo đảm tiến độ.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tài nguyên đất đai; thực hiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, định giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.