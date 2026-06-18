VN-Index giảm nhẹ, thị trường chờ đợi xu hướng mới

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 18/6/2026.

Kết phiên VN-Index giảm 1,74 điểm, tương đương 0,10% xuống mốc 1806,20 điểm. Ngược chiều, HNX-Index tăng 10,58 điểm, tương đương 3,31% lên 330,20 điểm.

Kỳ vọng chỉ số có thể hướng đến thử thách vùng cản quanh vùng 1835-1840 điểm vào cuối tháng 6

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đang có xu hướng dao động tích lũy trong biên độ hẹp trong khoảng từ 1780-1790 điểm đến 1810-1820 điểm. VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì biến động hẹp và có thể đan xen các nhịp rung lắc mạnh trong phiên. Triển vọng hồi phục ngắn hạn của thị trường sẽ phụ thuộc vào khả năng chống chịu của VN-Index tại các ngưỡng hỗ trợ then chốt khi các thông tin và sự kiện quan trọng diễn ra vào các phiên cuối tuần. Chúng tôi vẫn kỳ vọng chỉ số có thể hướng đến thử thách vùng cản quanh MA50 tương ứng với vùng 1835-1840 điểm vào cuối tháng 06.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ các vị thế đang có theo các ngưỡng chặn lãi. Đối với hoạt động trading vẫn ưu tiên lợi thế T+ trên các cổ phiếu có sẵn và chỉ thực hiện ở các thời điểm thị trường rung lắc mạnh trong phiên.”.

Cần thêm sự ủng hộ của dòng tiền để VN-Index sớm xác nhận xu hướng đảo chiều

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm điểm ngay từ lúc mở cửa phiên sáng xuống ngưỡng 1787 điểm. Sau đó, lực cầu bắt đáy giúp chỉ số hồi phục trong phiên chiều và thu hẹp đà giảm. Kết phiên, chỉ số đóng cửa tại mốc 1,806.2 điểm, gần như không thay đổi so với hôm qua. Số mã tăng lớn hơn số mã giảm. 9/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Truyền thông; ở chiều ngược lại, ngành Dầu khí và Công nghệ thông tin giảm hơn 1%. Các ngành còn lại không có diễn biến đáng kể. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên cả 3 sàn HSX, HNX và UPCOM, trong đó bán ròng hơn 3 nghìn tỷ đồng trên sàn HSX. Nhìn chung, dòng tiền đã có tính lan tỏa hơn và tâm lý thị trường khá ổn định; cần thêm sự ủng hộ của dòng tiền để VN-Index sớm xác nhận xu hướng đảo chiều”.

Chỉ số chính VN-Index vẫn chưa vượt lên xu hướng giảm giá

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index vẫn trong xu hướng suy giảm sau khi tạo đỉnh từ tháng 5/2026 đến nay. VN-Index đã có 07 phiên giao dịch biến động trong biên độ rất hẹp và liên tục chịu áp lực rung lắc, kiểm định lại vùng giá cao nhất năm 2025. Trong khi VN30 kiểm tra lại vùng hỗ trợ mạnh, quan trọng tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên. Chỉ số VN30 đang tích lũy trong biên độ hẹp trên vùng hỗ trợ quanh 1940 điểm, kháng cự quanh 1980 điểm.

Chỉ số chính VN-Index vẫn chưa vượt lên xu hướng giảm giá, biến động tích lũy trong biên độ hẹp dưới những ảnh hưởng của nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên chất lượng của thị trường vẫn tiếp tục cải thiện. Nhiều cổ phiếu vượt lên xu hướng giảm giá ngắn hạn, chuyển sang giai đoạn phục hồi. Mở ra triển vọng tăng trưởng mới với nhiều cơ hội sinh lợi ngắn hạn khá tốt. Có tính chất luân phiên phục hồi ở nhiều cổ phiếu đã có giai đoạn điều chỉnh, tích lũy tích cực. Qua đó tâm lý nhà đầu tư và dòng tiền trong thị trường tiếp tục cải thiện. Nhà đầu tư có thể xem xét các cơ hội đầu tư ở các doanh nghiệp đầu ngành tăng trưởng đang ở vùng giá tương đối hợp lý. Tuy nhiên cũng cần kiểm soát rủi ro và chỉ nên xem xét khi thị trường rung lắc điều chỉnh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Áp lực bán quanh 1810 khá mạnh và tiếp tục hạn chế sự hồi phục của chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 1,7 điểm (-0,1%), đóng cửa tại mức 1806.2 điểm. Áp lực bán tại nhóm cổ phiếu Vingroup (VIC, VHM và VRE) đã khiến chỉ số mất mốc 1800 điểm trong phiên sáng. Tuy nhiên dòng tiền quay trở lại nhóm này và nhóm Ngân hàng thương mại Nhà nước (BID, CTG và VCB) vào phiên chiều đã giúp chỉ số đóng cửa trên mốc 1800 điểm. Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với phiên liền trước với GTGD đạt hơn 24,000 tỷ VND.

Chúng tôi duy trì quan điểm thận trọng và cho rằng VN-Index sẽ tiếp tục giao dịch quanh mức MA100 +/10 điểm trong các phiên tới. Áp lực bán quanh 1810 khá mạnh và tiếp tục hạn chế sự hồi phục của chỉ số. Bên cạnh đó, chúng tôi cho rằng nhịp điều chỉnh của nhóm Vingroup có thể chưa kết thúc và tiếp tục kéo giảm chỉ số. Điểm sáng của thị trường hôm nay đến từ thanh khoản toàn thị trường, đặc biệt là thanh khoản khớp lệnh được cải thiện và tập trung kéo nhóm Ngân hàng giúp neo giữ chỉ số. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến của chỉ số, chưa nên mở mua mới cho đến khi VN-Index đóng cửa trên kháng cự 1810 và xác nhận hồi phục”.

Chỉ số duy trì nhịp hồi phục ngắn hạn quanh 1830 điểm trong tuần giao dịch này

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index vẫn đang biến động quanh các nhóm MA ngắn hạn như MA5 và MA10 phiên với các đường MA đang có xu hướng đi ngang và hội tụ trở lại. Thanh khoản gia tăng trở lại cho thấy dòng tiền chủ động và nhập cuộc tốt hơn trong phiên hôm nay. Với đồ thị giá có xu hướng cân bằng tại 1790 điểm, chúng tôi cho rằng chỉ số duy trì nhịp hồi phục ngắn hạn lên MA20 phiên (quanh 1830 điểm) trong tuần giao dịch này.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): nhà đầu tư có thể mua nhẹ ở nhịp rung lắc trong phiên với tỷ trọng cổ phiếu/tiền mặt ở mức 44%/56%. Đồng thời, nhà đầu tư hạn chế mua đuổi nếu thanh khoản không cải thiện”.

Thị trường có thể đang tạo đáy ngắn hạn và bật tăng trong những phiên sắp tới với kháng cự nằm tại vùng 1845 điểm

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên quanh mốc 1800 điểm.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI vẫn chưa cho tín hiệu rõ ràng khi dao động ngang gần vùng quá bán. Trong khi đó, chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu tích cực hơn khi thu hẹp dần biên histogram âm và chuẩn bị phát đi tín hiệu giao cắt.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung sau khi kiểm định dải dưới của Bollinger Band đã bật tăng chiếm lại vùng hỗ trợ ngắn hạn tại đường MA20. Đồng thời, chỉ báo CMF cũng đang duy trì xu hướng đi lên cho thấy thị trường có thể đang tạo đáy ngắn hạn và bật tăng trong những phiên sắp tới với kháng cự nằm tại vùng 1845 điểm.

Bất chấp việc VN-Index dao động quanh mốc 1800 điểm bởi áp lực khá lớn từ khối ngoại, thị trường chung vẫn cho thấy sự luân chuyển khá rõ nét của dòng tiền mua chủ động. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư duy trì vị thế ở các nhóm dẫn dắt như Ngân hàng, Bán lẻ và Chứng khoán. Điểm mua mới hoặc gia tăng tỷ trọng nên được tập trung vào các cổ phiếu đã test hỗ trợ thành công và bắt đầu xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn”.

Chỉ số vẫn có khả năng hướng lên vùng kháng cự gần 1835–1840 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, việc VN-Index tiếp tục vận động trên MA5 cho thấy đà hồi phục ngắn hạn vẫn được duy trì. Theo đó, chỉ số vẫn có khả năng hướng lên vùng kháng cự gần 1835–1840 điểm, với hỗ trợ gần tại 1.800 điểm và hỗ trợ quan trọng hơn tại 1775 điểm. Tuy nhiên, lực cầu chưa lan tỏa đồng đều trên các nhóm ngành khiến tín hiệu bứt phá mạnh chưa rõ ràng”

Thanh khoản dần cải thiện, đi cùng tâm lý lạc quan của dòng tiền ngắn hạn vẫn tạo dư địa hồi phục cho chỉ số

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index giữ vững trạng thái cân bằng khi lực cầu tiếp tục hấp thụ tốt và nâng đỡ chỉ số trên vùng 1780. Thanh khoản dần cải thiện, đi cùng tâm lý lạc quan của dòng tiền ngắn hạn vẫn tạo dư địa hồi phục cho chỉ số hướng lên vùng 1810 – 1820”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.