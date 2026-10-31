Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 26-31/10/2026: 4 ngân hàng trung ương lớn quyết định lãi suất, Chủ tịch ECB từ chức, kinh tế Mỹ tăng tốc

Tuần này, thị trường toàn cầu đón nhận nhiều thông tin quan trọng về chính sách tiền tệ với quyết định lãi suất của loạt ngân hàng trung ương lớn...

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Trong khi đó, kết quả bầu cử bất ngờ tại Brazil khiến chứng khoán và đồng real đồng loạt lao dốc. AI tiếp tục là tâm điểm chú ý khi đầu tư vào lĩnh vực này thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ. Anthropic cũng gây chú ý với kế hoạch huy động 100 tỷ USD qua IPO...

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 26-31/10 do VnEconomy điểm lại:

Fed, ECB, BOJ giữ nguyên lãi suất khi lạm phát vẫn cao, Canada tăng lãi suất

Sau cuộc họp chính sách tuần này, Fed giữ nguyên lãi suất nhưng thừa nhận lạm phát đang cao. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng giữ nguyên lãi suất dù lạm phát cao gần gấp đôi mục tiêu.

Cũng trong tuần này, bà Christine Lagarde từ chức Chủ tịch ECB. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cũng giữ nguyên lãi suất và tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống giảm phát, trong khi Canada lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm.

Fed giữ nguyên lãi suất dù thừa nhận lạm phát đang cao

ECB giữ nguyên lãi suất dù lạm phát cao gần gấp đôi mục tiêu

BOJ giữ nguyên lãi suất, tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống giảm phát

Canada lần đầu tăng lãi suất sau hơn 3 năm, để ngỏ khả năng thắt chặt thêm

Bà Christine Lagarde từ chức Chủ tịch ECB

Chủ tịch Warsh muốn Fed “im lặng”, Fed lại càng “ồn ào” hơn

Thế “tiến thoái lưỡng nan” của Ngân hàng Trung ương Nga

Giới chuyên gia: Lạm phát trên toàn cầu sẽ duy trì ở mức cao sang năm 2027

Kinh tế Mỹ tăng tốc

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh nhất trong 1 năm nhờ đầu tư vào AI và tiêu dùng. Tuần này, thị trường cũng đón nhận báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát được Fed theo dõi sát, cùng các số liệu quan trọng khác như niềm tin người tiêu dùng, đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chi phí lao động.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng mạnh nhất trong 1 năm nhờ đầu tư AI và tiêu dùng

Giá vàng trượt nhanh về gần 4.000 USD/oz sau báo cáo lạm phát PCE Mỹ

Thị trường chứng khoán Mỹ nhìn từ tỷ lệ giá vàng và bạch kim

Mỹ thăm dò nối lại đàm phán với Iran, hé lộ chi phí chiến tranh

Theo Wall Street Journal, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư cho ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nhằm thăm dò khả năng nối lại đàm phán hòa bình. Trong khi đó, nguồn tin từ Reuters cho biết Mỹ đã chi 47 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran.

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì cú sụt 12% của cổ phiếu Alphabet, giá dầu đi xuống sau tín hiệu đàm phán hòa bình

Reuters: Mỹ đã chi 47 tỷ USD cho cuộc chiến với Iran

Dầu diesel Nga trở lại thị trường toàn cầu theo thỏa thuận với Mỹ

Theo Reuters, các nhà máy lọc dầu Nga đang tăng sản lượng diesel, còn những lô hàng đầu tiên theo thỏa thuận với Mỹ đã được vận chuyển tới Bắc Mỹ.

Những lô dầu diesel Nga đầu tiên theo thỏa thuận với Mỹ đã lên đường tới Bắc Mỹ

Reuters: Các nhà máy lọc dầu Nga đang đẩy mạnh sản xuất dầu diesel

Giá vàng lao dốc, giới phân tích tiếp tục dự báo hạ

Tuần này, giá vàng thế giới hồi phục vào đầu tuần rồi quay đầu giảm mạnh, chịu sức ép từ kỳ vọng lãi suất cao kéo dài và việc nhà đầu tư bán vàng để bù lỗ cổ phiếu công nghệ. Trong khi đó, giới phân tích cũng tiếp tục dự báo hạ giá vàng năm nay.

Ngân hàng trung ương và vàng: Nga bán mạnh, Trung Quốc miệt mài mua

Giới phân tích tiếp tục cắt giảm dự báo giá vàng năm 2026

Giá vàng lao xuống đáy 1 năm vì nhà đầu tư phải bán bù lỗ cổ phiếu công nghệ

GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt Indonesia, nợ công và thất nghiệp thuộc nhóm thấp

Theo dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt Indonesia trong năm nay. Việt Nam cũng thuộc nhóm có nợ công thấp và nhóm có tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất thế giới năm 2026.

IMF: GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ vượt Indonesia trong năm nay

Những nền kinh tế có nợ công nhiều nhất và ít nhất thế giới năm 2026, Việt Nam thuộc nhóm nợ thấp

Bản đồ tỷ lệ thất nghiệp trên thế giới năm 2026, Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất

24 nền kinh tế đang nghèo hơn so với năm 2008

Những quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách của Liên hiệp quốc

Bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ

Cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa nhiệm kỳ diễn ra vào ngày 3/11. Châu Á đang theo dõi sát kết quả do những tác động tiềm tàng tới triển vọng thương mại, đầu tư AI và quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

50 nhà tài trợ lớn nhất cho bầu cử Quốc hội giữa kỳ tại Mỹ

5 điều châu Á quan tâm về cuộc bầu cử quốc hội giữa nhiệm kỳ của Mỹ

Danh mục đầu tư tại hơn 40 doanh nghiệp của chính quyền Tổng thống Trump

Anthropic lên kế hoạch IPO 100 tỷ USD, Samsung lãi kỷ lục nhưng vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng

Tuần này, Anthropic công bố kế hoạch huy động 100 tỷ USD qua IPO, trong khi doanh nghiệp của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ thu về 3,1 tỷ USD khi lên sàn. Samsung tiếp tục báo lợi nhuận kỷ lục, song kết quả này vẫn chưa làm hài lòng nhà đầu tư.

Kế hoạch IPO huy động 100 tỷ USD của Anthropic có gì đặc biệt?

Công ty của tỷ phú giàu nhất Ấn Độ huy động 3,1 tỷ USD trong IPO lớn nhất lịch sử

Samsung tiếp tục lập kỷ lục lợi nhuận, nhà đầu tư vẫn chưa hài lòng

Một loạt công ty toàn cầu cắt giảm mạnh nhân sự, AI là một nguyên nhân

Lý do Chính phủ Thụy Điển cấm dùng ứng dụng ChatGPT và Claude

Người giàu Trung Quốc tìm đường tránh thuế, kinh tế đối mặt nguy cơ trì trệ

Trước các biện pháp siết thuế, nhiều người giàu Trung Quốc muốn nhập tịch nước khác và chuyển tiền sang Mỹ. Trong khi đó, nền kinh tế đối mặt nguy cơ trì trệ kéo dài như Nhật Bản.

Bị siết thuế, nhiều người giàu Trung Quốc muốn nhập tịch sang nước khác

Giới giàu Trung Quốc chuyển tiền từ Singapore, Hồng Kông sang Mỹ để né thuế

Kinh tế Trung Quốc đứng trước nguy cơ đi theo “vết xe đổ” của Nhật Bản

Bong bóng AI tại Trung Quốc có thể đã vỡ

Sự bùng nổ xuất khẩu đang che giấu những điểm yếu của kinh tế Trung Quốc?

Làn sóng AI tạo ra nhóm người giàu nhất tại Trung Quốc năm 2026

Các hãng đồ hiệu châu Âu mất 250 tỷ euro vốn hóa vì nhu cầu ảm đạm ở Trung Quốc

Doanh nghiệp Trung Quốc đua nhau mở nhà máy ở châu Phi

Trung Quốc kêu gọi Mỹ dừng kế hoạch mở rộng hạn chế đầu tư ra nước ngoài

Dân số già hóa, ngành sữa Trung Quốc lao đao vì dư cung

Trung Quốc và Nga tăng cường hoạt động vận tải biển ở Bắc Cực

Châu Âu chịu sức ép từ chi phí năng lượng tăng vọt

Giá khí đốt châu Âu đã lên gần gấp 4 lần so với đầu năm, còn EU phải chi thêm khoảng 11 tỷ USD mỗi tháng để nhập khẩu dầu.

Ở diễn biến khác, nguồn tin từ Bloomberg cho biết EU đang tính hạn chế nhập khẩu thêm nhiều mặt hàng Trung Quốc. Với Pháp, nguy cơ bị hạ định hạng tín nhiệm tạm lắng, nhưng rủi ro nợ công vẫn lớn.

Giá khí đốt ở châu Âu tăng gấp gần 4 lần kể từ đầu năm

EU tốn thêm khoảng 11 tỷ USD mỗi tháng để nhập khẩu dầu

Bloomberg: EU tính hạn chế nhập khẩu thêm nhiều hàng hóa Trung Quốc

Pháp “thoát hiểm” về định hạng tín nhiệm nhưng rủi ro nợ công còn lớn

Đức và một số nước EU phản đối kế hoạch đưa Canada làm “thành viên liên kết” của khối

Nợ chính phủ tại châu Âu qua một biểu đồ

Thị trường Indonesia chao đảo sau cảnh báo của MSCI

Áp lực bán tháo gia tăng trên thị trường tài chính Indonesia sau khi công ty cung cấp chỉ số MSCI cảnh báo có thể hạ xếp hạng thị trường chứng khoán nước này.

Bloomberg: 5 tỷ phú Indonesia mất gần 57 tỷ USD khi MSCI cảnh báo hạ xếp hạng thị trường

Thị trường tài chính Indonesia đương đầu sức ép bán tháo vì cảnh báo của MSCI

Doanh nghiệp Nhật Bản gia tăng rủi ro tín dụng, đồng yên hút dòng tiền trú ẩn

Rủi ro tín dụng của doanh nghiệp Nhật Bản tăng mạnh nhất kể từ năm 2022. Trong khi đó, đồng yên phát huy vai trò trú ẩn khi nhà đầu tư lo ngại về bầu cử Mỹ, làn sóng bán tháo cổ phiếu AI và những biến động tại Pháp.

Rủi ro tín dụng doanh nghiệp Nhật Bản tăng mạnh nhất kể từ 2022

Đồng yên Nhật đang hưởng lợi từ bầu cử Mỹ, bán tháo cổ phiếu AI và biến động ở Pháp

Kết quả bầu cử bất ngờ khiến thị trường Brazil chao đảo

Tuần này, chứng khoán Brazil và đồng real đồng loạt lao dốc khi kết quả bầu cử nằm ngoài dự đoán của thị trường.

Chứng khoán và đồng real Brazil cùng lao dốc sau kết quả bầu cử bất ngờ