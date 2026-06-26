Đề xuất áp dụng giá bán lẻ điện theo giờ cao điểm, thấp điểm

Ngày 26/6, Bộ Tư pháp đã đăng tải hồ sơ để thẩm định dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.
Theo tờ trình dự thảo, lần này, Bộ Công thương tập trung làm rõ 9 chính sách trọng tâm trong dự thảo luật.
Đáng chú ý, Bộ Công thương đề xuất bổ sung quy định về việc áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường với khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép ở điểm b khoản 1 Điều 50.
Đồng thời bổ sung việc xây dựng quy định lộ trình áp dụng giá theo thời gian sử dụng trong ngày với khách hàng sinh hoạt tại điểm c khoản 3 Điều 50 để có cơ sở nghiên cứu, áp dụng giá theo thời gian sử dụng trong ngày với nhóm khách hàng này.
Liên quan điểm b khoản 1 Điều 50, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau kiến nghị bổ sung cụm từ: “… áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang tăng dần theo hướng đơn giản hóa, giảm số bậc thang, bảo đảm minh bạch, dễ hiểu, tạo điều kiện cho người dân giám sát và phù hợp với xu hướng gia tăng nhu cầu sử dụng điện.”
Quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc theo dõi, giám sát và thường phát sinh phản ánh khi sản lượng điện tăng cao theo mùa.
Tuy nhiên, Bộ Công thương đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Lý do đưa ra là việc cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, trong đó có cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang sẽ được nghiên cứu phù hợp với đặc điểm tiêu thụ điện của hộ khách hàng, cơ chế chính sách chung và giá điện và lộ trình phát triển thị trường điện.
Đồng thời sẽ được lấy ý kiến rộng rãi theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm tính minh bạch trong quá trình xây dựng chính sách.
Đặc biệt, liên quan các điều khoản từ 50 – 52, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình đề nghị phải công khai đầy đủ, minh bạch các cấu phần hình thành giá bán lẻ điện bình quân. Bao gồm chi phí mua điện từ các nguồn phát, chi phí truyền tải, chi phí phân phối – bán lẻ, chi phí vận hành hệ thống và các yếu tố đầu vào có tác động lớn đến giá điện.
Nội dung công khai cần thể hiện rõ tỷ trọng của từng cấu phần trong tổng giá bán lẻ điện. Qua đó giúp người dân và doanh nghiệp nhận diện cụ thể nguyên nhân tăng, giảm giá điện, tạo sự đồng thuận xã hội, hạn chế ý kiến trái chiều mỗi khi điều chỉnh giá điện.
Đồng thời, cần bổ sung quy định về trách nhiệm công khai phương pháp xác định giá và căn cứ điều chỉnh giá điện. Cơ quan điều hành phải minh bạch nguyên tắc xác định chi phí hợp lý được tính vào giá, cơ chế phân bổ chi phí giữa các nhóm khách hàng và ngưỡng biến động của các yếu tố đầu vào làm cơ sở điều chỉnh. Về vấn đề này, Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp thu và xem xét quy định tại Thông tư.
Theo Bộ Công thương, mặc dù Luật Điện lực năm 2024 quy định nguyên tắc xác định giá điện phải phản ánh đầy đủ chi phí hợp lý, hợp lệ.
Tuy nhiên, thực tế triển khai cho thấy một số chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh điện chưa được tính toán đầy đủ trong giá điện theo quy định hiện hành, chưa thực hiện điều chỉnh kịp do để bảo đảm kinh tế vĩ mô và thực hiện các cân đối lớn của nền kinh tế.
Điều này ảnh hưởng nhất định đến tính minh bạch, đầy đủ và khả thi của chính sách giá điện.
Vì vậy, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về xác định và điều chỉnh giá điện, cũng như cần thiết bổ sung chính sách đối với trường hợp giá bán điện chưa kịp điều chỉnh để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội thì Nhà nước có cơ chế bù đắp chi phí và lợi nhuận hợp lý.
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