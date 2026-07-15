Dự báo 19 cổ phiếu lọt rổ FTSE GEIS, các ETF có thể mua ròng 3.300 tỷ

Theo như văn bản những câu hỏi liên quan việc nâng hạng thị trường Việt Nam được FTSE Russell công bố vào tháng 4/2026, trong kỳ cập nhật tháng 9/2026, thị trường Việt Nam chính thức được nâng hạng thành thị trường mới nổi (Emerging Market).
Danh sách các cổ phiếu thỏa tiêu chí của FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) sẽ được công bố chính thức vào ngày 21/08/2026; và có hiệu lực từ ngày 21/09/2026.
Dựa trên các tiêu chí của FTSE và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, Chứng khoán ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đạt tiêu chí chọn lọc của FTSE GEIS, trong đó có 4 cổ phiếu vốn hóa lớn, 1 cổ phiếu vốn hóa vừa, và 14 cổ phiếu vốn hóa nhỏ.
Cụ thể, theo ACBS, sau khi được nâng hạng thị trường Việt Nam, các cổ phiếu Việt Nam được thêm vào 4 chỉ số chính gồm: FTSE Global All Cap, FTSE All-World, FTSE Emerging All Cap, FTSE Emerging, và các chỉ số liên quan khác cần theo dõi.
Trong số các quỹ đầu tư mô phỏng các bộ chỉ số FTSE, quỹ có quy mô tài sản lớn nhất hiện nay là Vanguard Total International Stock Index Fund với tổng tài sản khoảng 652,3 tỷ USD, mô phỏng chỉ số FTSE Global All Cap ex US. Tiếp theo là Vanguard FTSE Emerging Markets ETF với quy mô tài sản khoảng 162,8 tỷ USD, theo dõi chỉ số FTSE Emerging Markets All Cap.
Ngoài ra, nhiều quỹ ETF quy mô lớn khác như Vanguard Total World Stock ETF, Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, Schwab Emerging Markets Equity ETF hay Vanguard FTSE All-World ex-US ETF cũng được đánh giá sẽ gia tăng tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam sau khi thị trường được nâng hạng.
Theo các tiêu chí chọn lọc cổ phiếu của FTSE GEIS và dữ liệu tính đến ngày 30/06/2026, ACBS ước tính có 19 cổ phiếu đủ điều kiện vào bộ chỉ số FTSE Global All Cap. Trong đó, trong kỳ giải ngân tháng 9/2026, cổ phiếu dự kiến được mua ròng nhiều nhất là VIC (1.580 tỷ đồng ~ 60 triệu USD), và VHM (498 tỷ đồng ~ 19 triệu USD).
Tổng giá trị mua ròng ước tính khoảng 128,2 triệu USD, tương đương 3.370,1 tỷ đồng.
Trong khi đó, nhóm vốn hóa nhỏ chiếm số lượng áp đảo với 14 cổ phiếu. Trong đó, VPL với giá trị mua ròng dự kiến khoảng 148,4 tỷ đồng, tiếp theo là STB và FPT cùng trên 107 tỷ đồng. Các cổ phiếu khác như VNM, VJC, MSN, SHB, SSI, VRE, SSB, VIX, GEX, VCI và VND cũng được dự báo sẽ thu hút dòng vốn từ các quỹ ETF với giá trị mua ròng dao động từ gần 39 tỷ đồng đến khoảng 90 tỷ đồng.
Đáng chú ý, riêng 4 cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VPL và VRE có thể thu hút khoảng 2.282,5 tỷ đồng, chiếm gần 67,7% tổng giá trị mua ròng ước tính của 19 cổ phiếu trong kỳ cơ cấu.
Với giá trị mua ròng ước tính, và thanh khoản trung bình trong tháng 6, hầu hết các giao dịch diễn ra trong phạm vi một phiên giao dịch, ngoại trừ VPL giá trị mua ròng ước tính tương đương gần 2 lần giá trị giao dịch trung bình của VPL hiện tại.
Vì vậy, ACBS đánh giá kỳ cơ cấu này mang lại tích cực từ việc thu hút dòng tiền ròng từ khối ngoại, tuy nhiên không gây ảnh hưởng nhiều đến giao dịch trong phiên.
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