Dragon Capital: Lãi suất đã tạo đỉnh, định giá thị trường đang ở vùng thấp nhất như thời Covid-19 năm 2020

Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...

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Kinh tế Việt Nam đã khép lại 6 tháng đầu năm 2026 vững vàng hơn dù chịu nhiều tác động bất lợi từ bên ngoài. Nền kinh tế đã thích nghi được với cú sốc giá dầu, chính sách thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và áp lực bán ròng liên tục từ khối ngoại. Trong bối cảnh đó, chỉ số VN-Index vẫn chinh phục các đỉnh mới.

Trong cập nhật triển vọng vĩ mô và thị trường những tháng cuối năm, Dragon Capital cho rằng trong kịch bản cơ sở, dự kiến tăng trưởng cả năm sẽ đạt 9,3%, đồng nghĩa tốc độ nửa cuối năm sẽ khoảng 10,5% khi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và chi tiêu vốn đầu tư công lấy lại đà tăng tốc.

Kỳ vọng với việc giá dầu Brent giảm về khoảng 80 USD/thùng, gia hạn giảm thuế nhiên liệu đến tháng 9 và thặng dư ngân sách khoảng 16 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 sẽ giúp kiểm soát áp lực giá cả trong 6 tháng cuối năm.

Về thanh khoản và lãi suất, theo quan điểm của quỹ, mặt bằng lãi suất có dấu hiệu đã đạt đỉnh và dự kiến sẽ hạ nhiệt - dù sẽ mất một khoảng thời gian, từng bước loại bỏ rào cản lớn nhất đối với hệ số định giá của thị trường cổ phiếu.

Trong khi đó, đầu tư công là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong nửa cuối năm 2026. Hai nguồn động lực dự kiến thúc đẩy bước tăng tốc bao gồm chu kỳ giải ngân FDI thực tế đang diễn ra và kế hoạch chi tiêu vốn đầu tư công dồn trọng số về cuối năm, tạo sức bật đáng kể.

Trên thị trường chứng khoán, diễn biến mang tính cột mốc của nửa đầu năm 2026 là sự kiện FTSE Russell xác nhận nâng hạng Việt Nam lên Thị trường Mới nổi Thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/09, ước tính thu hút khoảng 1,5 - 2 tỷ USD dòng vốn thụ động. Khối ngoại bán ròng khoảng 3 tỷ USD trong nửa đầu năm, nhưng nhà đầu tư trong nước đã hấp thụ vượt mức vốn rút ròng này.

Vốn hóa thị trường đạt khoảng 403 tỷ USD sau 6 tháng đầu năm 2026, tương đương 82,3% GDP ước tính 2025, mặc dù tỷ lệ cổ phiếu tự do có mức độ chuyển nhượng thấp, trong đó Nhà nước hoặc cổ đông kiểm soát thường nằm giữ trên 90% vốn của các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước dự định tháo gỡ rào cản này thông qua việc pha loãng sở hữu và bán cổ phần.

Quan trọng hơn, các nhà hoạch định chính sách đang ngày càng tập trung vào việc đưa Việt Nam trở thành thị trường có thể đầu tư thực chất, thông qua việc nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, thoái vốn nhà nước, phát triển chiều sâu thị trường vốn (bãi bỏ yêu cầu ký quỹ trước và đơn giản hóa quy trình IPO), nâng cấp cơ sở hạ tầng thanh toán và tăng cường quản trị.

Đánh giá triển vọng cuối năm, Dragon Capital cho rằng chất xúc tác ngắn hạn dự kiến xuất hiện trong tháng 9, với dòng vốn thụ động ban đầu đạt khoảng 1,5 - 2 tỷ USD sẽ đến trong vòng 1 năm tới.

Câu chuyện nâng hạng mang tính cấu trúc của Việt Nam tiếp tục được củng cố, mặc dù trong kỳ đánh giá tháng 06/2026, MSCI vẫn giữ Việt Nam ở trạng thái thị trường cận biên mà chưa kích hoạt quy trình tham vấn nâng hạng lên thị trường mới nổi. Tuy nhiên, tổ chức này đã ghi nhận những tiến bộ thực chất trong quy trình thanh toán, công bố thông tin và minh bạch quyền sở hữu.

Ngoài ra, một lượng lớn các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), ước tính khoảng 35.000 - 40.000 tỷ đồng, bao gồm Điện Máy Xanh và CP Vietnam, sẽ hỗ trợ tích cực cho sự đa dạng hóa của chỉ số VN-Index.

Dragon Capital dự báo mức tăng trưởng hai chữ số so với cùng kỳ sẽ tiếp tục trong Quý 2/2026, đà tăng trưởng theo quý được duy trì trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ giá năng lượng gia tăng và mặt bằng lãi suất cao.

Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Tập đoàn Vingroup chiếm khoảng 29% vốn hóa thị trường nhưng chỉ đóng góp khoảng 16% tổng lợi nhuận; loại trừ bốn mã thuộc nhóm này, thị trường được giao dịch ở mức khoảng 10x lợi nhuận năm 2026. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025, trong khi đó tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 hiện được dự báo ở mức 23%.

"Với nhiều chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh hạ tầng từ nay đến cuối năm và nâng cao sức chống đỡ của các động lực nội tại, chúng tôi tiếp tục giữ vững quan điểm về triển vọng lợi nhuận của các ngành so với cùng kỳ gồm Ngân hàng (tăng 16%), Tiêu dùng (tăng trên 30%) và Nguyên vật liệu (tăng 100%)", Dragon Capital nhấn mạnh.