Dòng tiền tổ chức tiếp tục gom hàng

Sau phiên hoảng loạn hôm qua, thị trường dần cân bằng được tâm lý và đảo chiều thành công khi đóng cửa tăng nhẹ nhàng lấy lại gần 7 điểm về vùng giá 1.806 điểm. Dù trong phiên VN-Index vẫn giật mạnh khi có lúc bay gần 20 điểm về vùng thấp hơn 1.774,22.
Tuy nhiên, áp lực bán tháo giảm dần, độ rộng nhờ đó cũng đẹp hơn khi số mã xanh lên tới 191 mã áp đảo 113 số mã giảm. Cổ phiếu hồi phục hàng loạt dù chưa thể lấy lại toàn bộ điểm số đã mất của ngày hôm qua.
Ngân hàng dẫn dắt với mức tăng trung bình 0,5% ở nhóm ngân hàng quốc doanh và nhóm vốn hóa lớn như VCB, BID, MBB trong khi nhóm nhỏ hơn bật lên mạnh hơn như ACB, STB, SHB, BID. Trong khi đó, chứng khoán vẫn loang loáng màu đỏ như SSI, HCM, VCI.
Ở nhóm bất động sản, cổ phiếu Vingroup hôm nay trở thành lực cản lớn nhất của thị trường, VIC giảm 1,13% và VHM giảm 1,54%; VRE giảm 1,18%, VPL giảm 1,33%. Tổng cộng 4 mã trên lấy đi gần 7 điểm của VN-Index. Cổ phiếu bất động sản nhỏ hơn hồi phục tốt hơn như KSF, BCM, IDC, VPO, DXG nhờ những thông tin tích cực về chính sách vĩ mô với ngành bất động sản.
Nhóm phi tài chính hôm nay xanh mướt mát, từ dầu khí tới bán lẻ tiêu dùng, công nghiệp sản xuất, nguyên vật liệu và đầu tư công. Thanh khoản thấp hôm nay lại là một tín hiệu tốt cho thấy không còn hoảng loạn bán tháo trước những diễn biến căng thẳng mới nhất từ khu vực Trung Đông.
Ba sàn hôm nay khớp lệnh đạt gần 16.000 tỷ đồng trong đó khối ngoại giảm bán ròng phiên thứ hai liên tiếp.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 158,7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 213,6 tỷ đồng.
Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất qua khớp lệnh là hàng cá nhân & gia dụng và thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được mua ròng qua khớp lệnh gồm: BSR, PNJ, STB, SHB, ACB, GAS, VNM, VHM, MCH, MSN.
Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là ngân hàng. Top cổ phiếu bị bán ròng qua khớp lệnh gồm: CTG, VIC, VPB, FPT, VCI, HPG, TPB, TCB, VIX.
Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 71,4 tỷ đồng, trong đó mua ròng 148,9 tỷ đồng qua khớp lệnh.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành ngân hàng. Top cổ phiếu được mua ròng tập trung gồm: CTG, VPB, SSI, VCI, VHM, TCB, GMD, HDB, SHB, TPB.
Ở chiều bán ròng, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 11/18 ngành, chủ yếu là dầu khí và du lịch và giải trí. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: VIC, BSR, STB, VJC, MSB, VSC, GAS, VNM, MSN.
Khối tự doanh bán ròng 93,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 104,1 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Hai nhóm được mua ròng mạnh nhất là bán lẻ và ngân hàng. Top cổ phiếu được mua ròng qua khớp lệnh trong phiên hôm nay gồm: MWG, MBB, VPB, TCB, HPG, VCB, FUEVFVND, MSN, STB, NVL.
Ở chiều ngược lại, bất động sản là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: VHM, ACB, CTG, VCI, BSR, VCG, VIC, VHC, MCH, PNJ.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 358,3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này mua ròng 168,8 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc ngành ngân hàng. Top cổ phiếu bị bán ròng gồm: SHB, GMD, PNJ, HDB, SSI, TCB, VPB, HCM, MBB, PLX.
Ở chiều mua ròng, bất động sản là nhóm có giá trị mua ròng lớn nhất. Top cổ phiếu được mua ròng gồm: VIC, FPT, VHM, VJC, VCB, MSB, PVD, VSC, HPG, LPB.
Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.002,1 tỷ đồng, giảm 50,3%, chiếm 12,5% tổng giá trị giao dịch.
Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý diễn ra ở các cổ phiếu ngân hàng gồm SHB (281,8 tỷ đồng), MSB (259 tỷ đồng) và TCB (153,8 tỷ đồng), được thực hiện giữa cá nhân trong nước và tổ chức trong nước.
Bên cạnh đó, KDC cũng ghi nhận giao dịch thỏa thuận với hơn 2,9 triệu cổ phiếu, tương đương 145,6 tỷ đồng, được tổ chức trong nước bán cho cá nhân trong nước.
Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm bất động sản, dầu khí, công nghệ thông tin, vận tải, hóa chất, khí đốt, thiết bị điện, hàng không và vật liệu xây dựng; trong khi giảm ở ngân hàng, chứng khoán, xây dựng, thép, thực phẩm, điện và khai khoáng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID.
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