Giá vàng giữ đà hồi phục, giới phân tích thiếu đồng nhất về triển vọng

Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng đã nhận được sự hỗ trợ quan trọng trong tuần vừa rồi, từ một nhận định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh về lạm phát và từ số liệu việc làm mới nhất của Mỹ.

Sáng nay (6/7), xu hướng phục hồi đưa giá vàng tiệm cận mốc chủ chốt 4.200 USD/oz, nhưng giới phân tích còn thiếu nhất quán khi đánh giá về triển vọng giá kim loại quý này trong thời gian tới.

Hôm 1/7, khi tham dự hội nghị thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Bồ Đào Nha, ông Warsh nói rằng kỳ vọng lạm phát và áp lực lạm phát đã giảm xuống trong những tuần gần đây. Sau phát biểu này của ông, kỳ vọng của giới đầu tư về việc Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2026 bắt đầu giảm xuống, mở đường cho giá vàng thoát khỏi mức đáy của 7 tháng dưới 4.000 USD/oz.

Tiếp đó, khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp Mỹ - với chỉ 57.000 công việc mới được tạo ra trong tháng 6, ít hơn nhiều so với con số 114.000 công việc mới mà các nhà kinh tế dự báo - giá vàng tiếp tục bứt phá mạnh trong phiên 2/7.

Đà tăng của giá vàng duy trì cho tới hết tuần và kéo dài trong phiên khởi động tuần mới tại châu Á sáng nay.

Theo một số chuyên gia, báo cáo việc làm tháng 6 ảm đạm cho thấy nền kinh tế Mỹ đang ở vào một vị thế mong manh hơn trước, đồng nghĩa khó có chuyện Fed tăng lãi suất trong thời gian tới.

“Tôi không cho là Fed sẽ ở vào một vị thế có thể tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay. Khi nhà đầu tư nhận ra điều này, giá vàng sẽ hưởng lợi”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định với trang Kitco News. Dù chưa sẵn sàng cho rằng giá vàng đã thực sự thoát đáy, ông vẫn xem đợt điều chỉnh vừa rồi của giá vàng đã mang lại một cơ hội cho nhà đầu tư quay trở lại thị trường.

Ông David Morrison, nhà phân tích cấp cao của công ty Trade Nation, lại cho rằng giá vàng có nhiều khả năng sắp hoặc đã chạm đáy. Ông nhận định giá vàng đã trụ vững tốt hơn những gì ông kỳ vọng, vì trước đó ông đã dự báo giá vàng có thể sụt về 3.500 USD/oz trong đợt điều chỉnh này.

“Khả năng cao là giá vàng đã qua đáy rồi. Giá vàng đã nhiều lần sụt xuống dưới 4.000 USD/oz trong những phiên gần đây, nhưng luôn tìm thấy lực hỗ trợ ở ngưỡng 3.950-3.960 USD/oz. Đây là một hành động giá mang lại sự khích lệ. Đợt điều chỉnh trên thị trường kim loại quý đã kéo dài suốt 4 tháng qua, và vàng đã rơi vào trạng thái bán quá nhiều (oversold) trên biểu đồ kỹ thuật, nhưng không còn giảm nghiêm trọng như trong đợt bán tháo hồi tháng 3. Bởi vậy, khả năng vàng bước vào một đợt tăng giá mới là 50:50, nhưng diễn biến giá vàng hiện tại đang là dấu hiệu tích cực cho sự phục hồi mạnh mẽ”, ông Morrison nhận xét.

Theo vị chuyên gia này, với báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ không đạt kỳ vọng, khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay hiện chỉ ở mức khoảng 25%. “Tôi nghĩ thị trường đã đánh giá quá mức về sự cứng rắn của Fed. Sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu từ nay đến tháng 9, tháng 10, thị trường không còn đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất. Nếu vậy, giá kim loại quý sẽ được hỗ trợ”, ông Morrison phát biểu.

Nhà phân tích Lukman Otunuga của công ty FXTM đồng tình rằng phát biểu của ông Warsh và báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ là hai “phao cứu sinh” mà giá vàng nhận được trong tuần vừa rồi. Tuy nhiên, ông cho rằng triển vọng giá vàng trong thời gian còn lại của năm nay tùy thuộc nhiều vào tình hình địa chính trị.

“Câu hỏi lớn đối với giá vàng trong nửa sau của năm nay sẽ phụ thuộc vào việc liệu căng thẳng địa chính trị dịu đi và giá dầu xuống thang có giúp giải tỏa áp lực lạm phát toàn cầu hay không. Nếu áp lực lạm phát giảm, sức ép đòi hỏi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất cũng giảm, mang lại sự hỗ trợ cho vàng. Về mặt kỹ thuật, việc giá vàng đóng cửa chắc chắn trên ngưỡng 4.100 USD/oz có thể mở đường đến mốc 4.200 USD/oz. Nhưng nếu mốc 4.100 USD/oz không thể duy trì, giá vàng có thể trượt về 4.000 USD/oz và 3.900 USD/oz”, ông Otunuga nhận xét với Kitco News.

Một số nhà phân tích khác không cho rằng giá vàng đã kết thúc giai đoạn điều chỉnh.

Nhà phân tích Fawad Razaqzada của công ty Forex.com nhận định ở thời điểm hiện tại, sự phục hồi của giá vàng khó bền. Ông cho rằng một số nhà đầu tư có thể tiếp tục tranh thủ việc giá vàng tăng để bán ra.

Theo quan điểm của vị chuyên gia này, xung lực tăng của đồng USD vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với giá vàng trong ngắn hạn. “Sự phục hồi gần đây của đồng USD có thể sẽ tiếp tục. Cần phải có một sự đảo chiều đáng thuyết phục trong xu hướng giá lên của đồng bạc xanh, thì tôi mới có thể lạc quan về triển vọng tăng giá của vàng”, ông nhấn mạnh.

Chiến lược gia trưởng Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank cũng cho biết ông đang theo dõi diễn biến tỷ giá USD. “Dù đã có sự cải thiện, giá vàng vẫn đang trong giai đoạn tích lũy sau đợt điều chỉnh mạnh trong những tháng gần đây. Một số nhà đầu tư vẫn tranh thủ những pha tăng giá để giảm nắm giữ vàng. Nói chung, sự kết hợp giữa giá năng lượng giảm, kỳ vọng lạm phát giảm, đồng USD bớt nóng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng chậm lại cho thấy thị trường vàng đang tiến gần hơn tới việc thiết lập một mức đáy chu kỳ”, ông nói.

“Tuy nhiên, từ góc độ kỹ thuật, cần có thêm những yếu tố khác để tạo ra một sự đảo chiều mang tính quyết định sang xu hướng giá lên. Việc giá vàng đóng cửa trên mốc 4.100 USD/oz có thể là bước đi đáng khuyến khích đầu tiên, nhưng một cú bứt phá lên trên 4.215 USD/oz là cần thiết để cải thiện triển vọng kỹ thuật. Điều đó đòi hỏi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ suy yếu thêm”, ông Hansen nhận xét.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 10 năm trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Sẽ không có nhiều số liệu kinh tế Mỹ được công bố trong tuần này, nên giới chuyên gia cho rằng giá vàng trong những phiên tới sẽ tiếp tục nhạy cảm với tin tức địa chính trị và diễn biến giá dầu.

Ông Morrison nhận định rủi ro lớn nhất đối với giá vàng là giá dầu bật tăng trở lại, làm dấy lên mối lo lạm phát. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng một diễn biến giá dầu như vậy có thể sẽ chỉ là tạm thời. “Các yếu tố căn bản vẫn đang gây áp lực giảm lên giá dầu, gồm tăng trưởng nhu cầu chậm lại và nguồn cung vẫn dồi dào, trừ trường hợp căng thẳng gia tăng và eo biển Hormuz lại đóng cửa”, ông nói.

Một số chuyên gia cho rằng nếu xung đột ở Trung Đông thực sự kết thúc, giá dầu vẫn sẽ neo ở mức cao nhưng sẽ ổn định, giúp tránh một sự tăng tốc của lạm phát và kỳ vọng lạm phát.

Lúc 6h45 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng gần 0,6% so với đóng cửa tuần trước tại New York, giao dịch ở mức xấp xỉ 4.200 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng hơn 1%, đạt gần 63,2 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 133,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.073 đồng (mua vào) và 26.463 đồng (bán ra).