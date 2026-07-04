Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 28/6-4/7/2026: Kỳ vọng lãi suất Mỹ thay đổi, áp lực mất giá đè nặng đồng yên

Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tới dự hội nghị thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Sintra, Bồ Đào Nha, hôm 30/6 - Ảnh: Reuters.

Đồng yên Nhật Bản tiếp tục giảm xuống những mức thấp chưa từng thấy trong 4 thập kỷ, làm dấy lên lo ngại về một động thái can thiệp của Tokyo.

Trong khi đó, tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran chưa có đột phá mới, và vấn đề thuế quan có những dấu hiệu nóng lên.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 28/6-4/7/2026 do VnEconomy điểm lại:

Đàm phán Mỹ - Iran “dậm chân tại chỗ”

Hôm 1/7, Mỹ và Iran kết thúc vòng đàm phán thứ hai theo hình thức gián tiếp, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy hai bên đạt tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Thay vào đó, trọng tâm thảo luận lại là những vấn đề từng được coi là đã giải quyết xong khi thỏa thuận tạm thời công bố cách đây 2 tuần.

Theo các nguồn tin thân cận với cuộc thảo luận, phái đoàn đàm phán hai nước đã dành 2 ngày tại Doha, Qatar để bàn về hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và việc giải phóng các tài sản đang bị phong tỏa của Iran. Bộ Ngoại giao Qatar cho biết vòng tiếp xúc tiếp theo sẽ diễn ra sau lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, người dự kiến sẽ được an táng vào ngày 9/7.

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UAE khôi phục xuất khẩu dầu về mức trước chiến tranh Iran

Mỹ - Iran kết thúc đàm phán tại Qatar, trọng tâm là eo biển Hormuz

Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Không nước nào mua dầu Iran ngoài Trung Quốc

Iran khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz trước vòng đàm phán mới với Mỹ

Triển vọng Fed tăng lãi suất giảm xuống sau số liệu việc làm Mỹ

Hai báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ được công bố trong tuần này đều mang tới những con số yếu hơn kỳ vọng. Dấu hiệu yếu đi của thị trường lao động Mỹ khiến nhà đầu tư giảm kỳ vọng vào việc Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay.

Báo cáo hàng tháng từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế nước này tạo được 57.000 công việc mới trong tháng 6, ít hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế là 110.000 công việc mới. Còn theo báo cáo hàng tháng từ công ty dịch vụ tuyển dụng ADP, khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ tạo được 98.000 công việc mới trong tháng 6, trong khi các nhà phân tích được hãng tin Reuters khảo sát dự báo con số 118.000 công việc mới.

Đến ngày 3/7, thị trường lãi suất tương lai chỉ còn định giá khả năng 55% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 68% vào đầu tuần.

Chủ tịch Fed cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%

Giá vàng nhảy gần 100 USD/oz sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ

Câu chuyện thuế quan lại nóng lên

Trong một bài đăng vào cuối tháng 6 trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp mức thuế quan 100% lên hàng hóa của bất kỳ quốc gia nào áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các công ty Mỹ. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump cảnh báo trả đũa các quốc gia áp dụng thuế dịch vụ kỹ thuật số, cho rằng loại thuế này nhắm mục tiêu không công bằng vào các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ như Meta, Alphabet và Amazon.

Trong một diễn biến khác, giá cước vận tải biển đang tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng Biển Đỏ cách đây 2 năm. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp đang gấp rút tích trữ hàng hóa trước khi các biện pháp thuế quan mới của Mỹ có thể được áp dụng vào cuối tháng 7 này.

Ngoài ra, vào hôm 1/7, chính quyền ông Trump từ chối gia hạn Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA). Quyết định này không làm hiệp định chấm dứt ngay, mà mở ra giai đoạn 10 năm để ba nước tiếp tục rà soát và đàm phán sửa đổi hàng năm

Tổng thống Trump lại dọa áp thuế quan 100% để trả đũa thuế dịch vụ kỹ thuật số

Giá cước vận tải biển tăng mạnh trước khi Mỹ có thể áp thuế quan mới

Mỹ từ chối gia hạn thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada

Giá dầu tiếp tục giảm, nhưng giới phân tích cảnh báo rủi ro bật tăng trở lại

Cả tuần này, giá dầu Brent giao sau tại London giảm 0,6% và giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,8% do thị trường tiếp tục hy vọng Mỹ và Iran rồi sẽ đạt thỏa thuận và dòng chảy năng lượng từ Trung Đông sẽ phục hồi nhanh. Kết thúc tuần, giá dầu Brent dừng ở mức dưới 72 USD/thùng, thấp hơn so với mức trước khi chiến tranh nổ ra, và giá dầu WTI dưới 69 USD/thùng.

Tuy nhiên, với tình hình đàm phán Mỹ - Iran còn nhiều bất định, giới phân tích vẫn lo ngại giá dầu có thể sẽ leo thang trở lại trong thời gian tới.

Giá dầu hạ nhiệt, xu hướng giảm phụ thuộc vào dầu Trung Đông vẫn tiếp diễn

Giới phân tích cảnh báo giá dầu có thể bật tăng trở lại

Thu phí eo biển Hormuz: Lập trường khó đoán của Oman

Bất ổn tại Hormuz đẩy eo biển Malacca vào tâm điểm an ninh hàng hải khu vực

Giá vàng phục hồi sau chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp

Triển vọng Fed tăng lãi suất giảm bớt và đồng USD thoái lui đã mở đường cho giá vàng tăng hơn 2% trong tuần này, chấm dứt chuỗi 4 tuần giảm liên tiếp trước đó. Trong tuần, có lúc giá vàng giảm dưới 4.000 USD/oz, thấp nhất 7 tháng. Nhiều tổ chức dự báo gần đây đã giảm dự báo giá vàng trong trung hạn, nhưng giữ quan điểm lạc quan về khả năng tăng giá vàng trong dài hạn.

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Nhìn lại những yếu tố khiến giá vàng lao dốc, “giao cắt tử thần” nói lên điều gì?

Những dấu hiệu cải thiện của kinh tế Trung Quốc

Kinh tế Trung Quốc đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực, một phần nhờ vào sự gia tăng xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Theo báo cáo China Beige Book, sản xuất là lĩnh vực có sự cải thiện rõ rệt nhất của Trung Quốc trong tháng 6 vừa qua và doanh thu bán lẻ cũng phục hồi đáng kể. Báo cáo nhận định kinh tế Trung Quốc kết thúc quý 2/2026 với một tín hiệu tích cực hơn so với khi bắt đầu, nhưng sự tích cực này cần được lặp lại trong tháng 7 và tháng 8 để thể khẳng định chắc chắn về một xu hướng phục hồi.

Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu cải thiện trong tháng 6

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Đằng sau cuộc đua sản xuất robot của Trung Quốc

Đồng yên Nhật Bản lập đáy mới của 4 thập kỷ, khả năng can thiệp tăng cao

Hôm 1/7, tỷ giá của USD so với yên có lúc đạt 162,77 yên/USD, mức thấp nhất của đồng yên kể từ năm 1986. Ở mức này, đồng yên đã giảm quá ngưỡng tỷ giá mà ở đó Bộ Tài chính Nhật Bản đã tiến hành đợt can thiệp vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 để vực dậy đồng nội tệ. Kết thúc tuần, đồng yên hồi về ngưỡng khoảng 161,4 yên đổi 1 USD.

Thị trường cho rằng kỳ nghỉ Quốc khánh của Mỹ vào cuối tuần này có thể sẽ là một cơ hội để Tokyo can thiệp tỷ giá bằng cách dùng ngoại tệ để mua vào đồng yên. Điều kiện thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ có thể sẽ giúp khuếch đại hiệu ứng của bất kỳ hành động can thiệp nào. Ngoài ra, một số nhà phân tích cũng đã đặt ra khả năng đồng yên rớt giá về mức 200 yên đổi 1 USD.

Đồng yên lập đáy mới, nhà đầu tư “nín thở” trước khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá

Giới giao dịch tính đến kịch bản xấu nhất với đồng yên

Nắng nóng cực đoan gây áp lực lên kinh tế châu Âu

Một đợt sóng nhiệt kỷ lục đã bao phủ khắp châu Âu thời gian gần đây, gây đảo lộn sinh hoạt của người dân và đe dọa các hoạt động kinh tế tại khu vực này. Theo báo cáo mới nhất từ công ty Allianz Trade, các nền kinh tế lớn như Pháp, Tây Ban Nha và Italy đều đang phải đối mặt với những tổn thất kinh tế nghiêm trọng do nhiệt độ tăng cao. Dự báo đưa ra trong báo cáo này cho thấy đến năm 2030, sản lượng kinh tế của một số quốc gia châu Âu có thể giảm tới 7% do tác động của nắng nóng cực đoan.

Nhìn trong ngắn hạn, nắng nóng đã khiến hóa đơn tiền điện của người dân ở các nước trong khu vực này tăng chóng mặt.

Nắng nóng khiến hóa đơn điện tại Đức và Pháp tăng gần 800 triệu USD trong một tuần

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Nắng nóng cực đoan có thể gây tổn thất lớn cho kinh tế châu Âu

Châu Âu oằn mình trong "vòm nhiệt": Biến đổi khí hậu khiến nắng nóng cực đoan xảy ra thường xuyên gấp 200 lần