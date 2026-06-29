Giới phân tích bi quan về giá vàng trước thềm báo cáo việc làm Mỹ

Báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ sẽ giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định động thái tiếp theo của Fed, từ đó chi phối đường đi của giá vàng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào đầu giờ sáng nay (29/6) tại thị trường châu Á trong trạng thái giảm khá mạnh. Nhiều chuyên gia cho biết họ đã trở nên bi quan về triển vọng của giá vàng kể từ sau cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuần vừa rồi, giá vàng giữ được mốc chủ chốt 4.000 USD/oz nhưng đã có tuần giảm thứ tư liên tiếp, với mức giảm hơn 2%. Đây là chuỗi tuần giảm giá dài nhất của kim loại quý này kể từ tháng 8/2023.

Từ khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra, giá vàng đã đương đầu áp lực giảm lớn do nguồn cung dầu từ Trung Đông gián đoạn đẩy giá dầu tăng cao, kéo theo mối lo lạm phát leo thang và triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn.

Lo ngại về lãi suất tăng càng rõ rệt hơn sau cuộc họp vào trung tuần tháng 6 của Fed, khi ngân hàng trung ương này giữ nguyên lãi suất nhưng thể hiện rõ một sự dịch chuyển lập trường từ mềm mỏng sang thắt chặt. Các quan chức Fed, bao gồm cả Chủ tịch Kevin Warsh, đều không ngần ngại bày tỏ ý định tăng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay để chống lại áp lực lạm phát.

Sức ép mất giá đối với kim loại quý càng lớn hơn khi giữa cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, kinh tế Mỹ cho thấy sức chống chịu tốt hơn so với các nền kinh tế khác. Điều này làm gia tăng nhu cầu nắm giữ các tài sản Mỹ, tạo ra động lực tăng giá mạnh cho đồng USD.

Trao đổi với trang Kitco News, ông Christopher Vecchio, trưởng bộ phận chiến lược thị trường tương lai và ngoại hối của công ty Tastylive, cho biết sau khi giữ quan điểm trung lập về giá vàng trong suốt 4 tháng qua, ông đã trở nên bi quan sau cuộc họp vừa rồi của Fed.

“Vấn đề là chi phí vốn. Lãi suất ngắn hạn quyết định tất cả. Đối với một nhà giao dịch vàng, điều duy nhất cần chú ý bây giờ là lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm. Nếu Fed tiếp tục nghiêng về tăng lãi suất, giá vàng có thể không giữ được mốc 4.000 USD/oz”, ông Vecchio nói.

Dù đã giảm khỏi mức cao thiết lập gần đây, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm hiện đang cách không xa mức cao nhất trong 1 năm. Kết thúc tuần vừa rồi, lợi suất của kỳ hạn này dao động gần mốc 4,09%.

Trưởng phân tích thị trường của công ty FXPro, ông Alex Kuptsikevich, không cho rằng giá vàng có thể giữ được mốc 4.000 USD/oz. Ông chỉ ra rằng hành động giá vàng gần đây đã hình thành một mô hình kỹ thuật giá xuống gọi là “death cross” (tạm dịch: “giao cắt tử thần”) - với đường trung bình giá 50 ngày đi xuống dưới đường trung bình giá 200 ngày.

“Từ nửa sau của tuần vừa rồi, các nhà đầu cơ giá xuống đã liên tục tìm cách đẩy giá xuống dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/oz… Trên biểu đồ tuần, nỗ lực của các nhà đầu cơ giá lên để đẩy giá lên trên đường trung bình 50 ngày đã thất bại. Tuy nhiên, đây cũng là vùng giá hỗ trợ của giá vàng kể từ cuối năm ngoái, nên sự giằng co có thể sẽ rất quyết liệt ở vùng giá hiện tại”, ông Kuptsikevich nói với Kitco News.

Nhà phân tích cấp cao David Morrison của công ty Trade Nation cũng cảnh báo rằng xung lực của giá vàng trong ngắn hạn vẫn đang nghiêng mạnh về giá xuống. “Biểu đồ hàng ngày của giá vàng cho thấy tình trạng bán quá nhiều (oversold), nhưng vẫn chưa căng thẳng như hồi tháng 3. Điều này có nghĩa là có khả năng sẽ có một đợt xả hàng nữa”, ông nói.

Nhà phân tích Fawad Razaqzada của trang Forex.com cho rằng diễn biến giá vàng trong tuần này sẽ giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định liệu giá vàng đã chạm đáy hay chưa.

“Giá vàng đã thử phá mốc 4.000 USD/oz nhưng lực bán chưa đủ lớn để đẩy giá xuống thấp hơn. Nhưng nếu sự phục hồi yếu đi, tương tự như đã xảy ra với những nỗ lực phục hồi đã có ở các mức giá cao hơn, khả năng cao sẽ có một nhịp giảm sâu nữa, có thể mở đường về mốc 3.500 USD/oz trong mấy tuần tới. Ở chiều ngược lại, mức 4.098 USD/oz - ngưỡng thấp của tháng 3 - sẽ là ngưỡng cản đầu tiên cần theo dõi, tiếp đến là 4.200 USD/oz”, ông Razaqzada phát biểu.

Một số nhà phân tích nhận định mức giá vàng hiện tại đang mang tới giá trị dài hạn hấp dẫn cho nhà đầu tư. Một số nhà phân tích lập luận rằng khó có chuyên giá vàng giảm lâu dưới ngưỡng 4.000 USD/oz. Họ nhấn mạnh rằng nhu cầu mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, dù đã chậm lại, vẫn là một nguồn lực hỗ trợ quan trọng và có thể tạo ra một mặt sàn vững chắc cho giá vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích cũng đặt câu hỏi liệu Fed có thực sự sẽ tăng lãi suất hay không. “Hiện tại, nhà đầu tư đang tin vào một kịch bản duy nhất là Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Nhưng chúng tôi cho rằng Fed có thể sẽ ‘bỏ qua’ cú sốc giá dầu, nhất là khi giá dầu WTI bây giờ lại giảm dưới 70 USD/thùng. Chúng tôi không nghĩ Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay, bởi một động thái như vậy sẽ gây ra những tác động về mặt chính trị và tài khóa”, ông Fahad Tariq - Phó chủ tịch phụ trách nghiên cứu cổ phiếu tại ngân hàng đầu tư Jefferies - nhận định.

Về tuần này, các nhà phân tích cho rằng báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ sẽ giữ vai trò chủ chốt trong việc quyết định động thái tiếp theo của Fed. Theo dự kiến, báo cáo này sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Năm (2/7). Ngày thứ Sáu, thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh.

“Một báo cáo việc làm mạnh có thể củng cố sự cứng rắn của Fed. Nếu điều này làm gia tăng xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7, giá vàng có thể giảm dưới 4.000 USD/oz. Về mặt kỹ thuật, việc duy trì mốc 4.000 USD/oz có thể mở đường cho giá vàng tăng lên 4.100 và 4.250 USD/oz. Ngược lại, nếu không giữ được mốc chủ chốt đó, giá vàng có thể giảm về 3.900 USD/oz và 3.740 USD/oz”, nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM nhận xét.

Lúc hơn 7h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 0,65% so với đóng cửa tuần trước tại New York, giao dịch ở mức 4.064 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm 0,9%, còn 58,8 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.084 đồng (mua vào) và 26.454 đồng (bán ra).