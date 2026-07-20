Giám đốc Công ty Herbitech lĩnh án 26 năm tù về 3 tội danh

Tòa án tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech mức án 26 năm tù, buộc bị cáo nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính. Tòa án cũng kiến nghị các cơ quan chức năng tiến hành thu hồi các mặt hàng giả do Công ty Herbitech sản xuất hiện vẫn còn đang lưu hành trên thị trường...

Quang cảnh phiên tòa ngày 20/7. Ảnh: Như Nguyệt.

Chiều 20/7, sau nhiều ngày nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án đối với 19 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (Công ty Herbitech) và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech lĩnh mức án 11 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”; 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng” và 6 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành án 26 năm tù.

Còn bị cáo Trần Thị Huệ (vợ Khiêm, giữ vai trò quản lý, điều hành Công ty Herbitech) bị tuyên phạt mức án 7 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và 5 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Tổng hợp hình phạt là 12 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù về một trong các tội danh trên.

Ngoài ra, tòa án cũng buộc các bị cáo Khiêm và Huệ nộp lại toàn bộ tiền hưởng lợi bất chính từ việc bán hàng giả và kê khai sai sổ sách kế toán.

Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Như Nguyệt.

Trong vụ án này, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình cần tiến hành thu hồi các mặt hàng giả do Công ty Herbitech sản xuất hiện vẫn còn đang lưu hành trên thị trường. Việc này thực hiện theo đề nghị của cơ quan cảnh sát điều tra để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Từ thực tế vụ án, tòa án cũng kiến nghị các cơ quan quản lý cần thực hiện việc đối chiếu các sản phẩm thực phẩm chức năng với hồ sơ công bố một cách kịp thời. Điều này nhằm phát hiện sớm các sai lệch về thành phần, hàm lượng so với đăng ký để ngăn chặn và xử lý kịp thời hành vi sản xuất hàng giả, tránh việc doanh nghiệp tự ý thay đổi công thức sản phẩm.

Tòa án cũng lưu ý cơ quan điều tra và các bên liên quan cần xem xét sự chênh lệch giữa số lượng hàng hóa mua vào, bán ra trên thực tế so với sổ sách của các cá nhân và khách hàng khác có quan hệ với Công ty Herbitech. Bởi lẽ những dấu hiệu này có thể liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật khác cần được làm rõ.

Đối với những khách hàng đã mua phải hàng giả của Công ty Herbitech, Hội đồng xét xử cho biết họ có thể thực hiện quyền yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại thông qua các vụ kiện dân sự khác nếu có yêu cầu.

Tòa án kiến nghị Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình cần tiến hành thu hồi các mặt hàng giả do Công ty Herbitech sản xuất hiện vẫn còn đang lưu hành trên thị trường. Ảnh: Như Nguyệt.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2020 đến tháng 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất hơn 12,9 triệu sản phẩm giả các loại, tiêu thụ cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 1,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Phạm Vũ Khiêm đã chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán trên phần mềm Misa.

Trong đó, một hệ thống phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế để phục vụ điều hành nội bộ; hệ thống còn lại chỉ kê khai một phần doanh thu có hóa đơn nhằm giảm nghĩa vụ thuế.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2018 đến năm 2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế là hơn 335 tỷ đồng.

Trong đó doanh thu kê khai thuế là hơn 145 tỷ đồng, doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 190 tỷ đồng. Hành vi trên của các bị cáo gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước là hơn 55,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn tiền có được từ hành vi phạm tội, các bị cáo Khiêm, Huệ đã ký hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Yên Quang, tỉnh Phú Thọ với giá trị hơn 12 tỷ đồng.