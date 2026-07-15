Hà Nội hoàn thành hơn 93% hồ sơ ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp sau 5 ngày

Sau 5 ngày triển khai đợt cao điểm liên ngành rà soát, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoàn thiện văn bản ủy quyền, Hà Nội đã hoàn thành hơn 93% số trường hợp cần bổ sung hồ sơ…

Hà Nội hỗ trợ làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu tại nhà cho người hưởng. Ảnh: Thu Thủy.

Đợt cao điểm 15 ngày bảo đảm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không bị gián đoạn, được triển khai theo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội. Thời gian thực hiện từ ngày 10 đến ngày 25/7/2026, nhằm rà soát, xác minh, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, tính đến hết ngày 14/7/2026, ngày thứ năm triển khai đợt cao điểm liên ngành hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bổ sung văn bản ủy quyền theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, Hà Nội đã hoàn thành 86.064/92.364 hồ sơ, tương đương 93,2% tổng số trường hợp cần bổ sung.

Hiện còn 6.300 hồ sơ đang được các Tổ Hành chính công xung kích, cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bưu điện và chính quyền cơ sở tiếp tục rà soát, hỗ trợ hoàn thiện trong những ngày tiếp theo của đợt cao điểm. Trong đó, ưu tiên các trường hợp đặc biệt như người cao tuổi, người khuyết tật, người mất sức lao động, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc không thể trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính.

Mục tiêu của thành phố là hoàn thành việc hỗ trợ đúng tiến độ, bảo đảm 100% người hưởng đủ điều kiện được chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội kịp thời, liên tục, không để quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, việc triển khai kế hoạch nhằm giảm tối đa việc đi lại, thời gian và chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người hưởng, đặc biệt là nhóm người cao tuổi, sức khỏe yếu, khó khăn trong đi lại.

Các Chi nhánh, Điểm hỗ trợ dịch vụ công số của Trung tâm sẽ bố trí nhân lực, trang thiết bị tổ chức hỗ trợ ngay tại nơi cư trú hoặc tại các điểm hỗ trợ tập trung như nhà văn hóa, tổ dân phố, khu dân cư, không giới hạn theo địa giới hành chính, để người dân được thực hiện thủ tục tại địa điểm thuận tiện nhất.

Cách phân loại được thực hiện theo từng nhóm đối tượng cụ thể, xây dựng quy trình nhằm mỗi trường hợp được xử lý theo đúng thẩm quyền và trình tự pháp luật, tránh tình trạng xử lý dồn, chồng chéo hoặc bỏ sót người được hỗ trợ. Cụ thể:

Người hưởng có văn bản ủy quyền đã hết thời hạn hoặc có nhu cầu xác lập mới, bổ sung hoặc thay đổi người được ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024.

Người hưởng là người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người yếu thế, người sức khỏe yếu, người gặp khó khăn trong đi lại hoặc các trường hợp thuộc phạm vi hỗ trợ của Tổ Hành chính công xung kích.

Người hưởng mất năng lực hành vi dân sự hoặc thuộc trường hợp hạn chế, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật, không thực hiện được việc ủy quyền, cần hướng dẫn người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng lập đơn đề nghị để cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét giải quyết theo quy định.

Người hưởng không còn thân nhân chăm sóc, không nơi nương tựa, đang được quản lý, chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung.

Người hưởng không còn cư trú tại địa phương hoặc không xác minh được tình trạng người hưởng để cơ quan Bảo hiểm xã hội chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xử lý theo quy định.

Người hưởng có văn bản ủy quyền còn hiệu lực, đang sinh sống tại nơi cư trú và không có nhu cầu thay đổi người được ủy quyền để tiếp tục thực hiện việc chi trả theo quy định.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc đợt cao điểm (25/7/2026), các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ tiếp tục duy trì việc rà soát, xác minh, hỗ trợ người hưởng hoàn thiện văn bản ủy quyền theo định kỳ hằng tháng, cho đến khi có văn bản chỉ đạo hoặc quy định mới của cấp có thẩm quyền.