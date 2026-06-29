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Askonomy

Hai cổ phiếu PLX và TPB khả năng cao bị loại khỏi rổ VN30

T Thu Minh

BSC dự báo MCH và TCX sẽ được bổ sung vào rổ VN30. Ở chiều ngược lại, Petrolimex (PLX) và TPBank (TPB) là hai mã được dự báo có khả năng bị loại...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

HoSE dự kiến sẽ công bố danh mục VN30 mới vào ngày 15/7 tới đây. Ngày cuối cùng của tháng 6 sẽ là thời điểm chốt dữ liệu cho kỳ rà soát lần này. Dự kiến, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) sẽ công bố danh mục mới vào ngày 15/7 và các thay đổi sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 3/8.

Chứng khoán BSC dự báo rổ VN30 sẽ có sự thay đổi đáng kể tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu tiêu dùng và ngân hàng. Theo đó, BSC dự báo MCH và TCX sẽ được bổ sung vào rổ VN30.

Đối với Masan Consumer (MCH), sau khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của bộ chỉ số, cổ phiếu này được kỳ vọng sẽ làm gia tăng đáng kể tỷ trọng của nhóm ngành tiêu dùng trong VN30. Với quy mô vốn hóa lớn, MCH được đánh giá sẽ có sức ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của chỉ số.

Trong khi đó, Techcombank Securities (TCX) cũng được dự báo sẽ trở thành cổ phiếu mới gia nhập nhóm 30 doanh nghiệp có vốn hóa và thanh khoản hàng đầu thị trường trong kỳ cơ cấu này.

Ở chiều ngược lại, Petrolimex (PLX) và TPBank (TPB) là hai mã được dự báo có khả năng bị loại khỏi rổ VN30. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thứ hạng vốn hóa của hai cổ phiếu này đã giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu theo quy định của bộ quy tắc chỉ số.

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Việc thay đổi thành phần danh mục sẽ kéo theo hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF mô phỏng chỉ số VN30. Theo thống kê của BSC, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đang theo dõi chỉ số này hiện vào khoảng 9.464 tỷ đồng. Quy mô dòng tiền lớn từ các quỹ ETF khi thực hiện mua, bán để tái cơ cấu danh mục được dự báo sẽ tác động đáng kể đến diễn biến giá cổ phiếu cũng như thanh khoản trên thị trường.

Các ETF sẽ mua mới nhiều nhất 3 triệu cổ phiếu MCH và TCX được mua mới 1,34 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, TPB bị bán ra nhiều nhất 5 triệu cổ phiếu do bị loại khỏi rổ, tiếp theo là HPG bị bán ra 2,7 triệu cổ phiếu; ACB bị bán ra 1,8 triệu cổ và PLX cũng bị bán ra 961 nghìn cổ. Các cổ phiếu còn lại cũng bị bán ra như VJC, SSB, VIC, BID, STB...

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