Hành trình 5 năm của VSEFI: Đưa học thuật giải quyết bài toán thực tiễn của doanh nghiệp

Qua 5 năm triển khai, Hội thảo Quốc tế về Khởi nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (VSEFI) đã trở thành sân chơi quốc tế thu hút từ 90% đến 95% diễn giả là các nhà khoa học hàng đầu đến từ hơn 32 quốc gia trên thế giới...

Hội thảo Quốc tế về Khởi nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo Việt Nam lần thứ V thu hút sự đông đảo của các chuyên gia quốc tế, với nhiều phiên thảo luận theo cả hình thức online và offline.

Trong hai ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2026, Hội thảo Quốc tế về Khởi nghiệp, Tài chính và Đổi mới sáng tạo Việt Nam lần thứ V (VSEFI 2026) đã diễn ra tại Hà Nội. Được đồng tổ chức bởi Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam Toàn cầu (AVSE Global), cùng các đối tác học thuật thuộc top 100 thế giới như Đại học Curtin (Australia), Đại học Paris-Saclay (Pháp) và HEC Montréal (Canada)… sự kiện năm nay đánh dấu chặng đường 5 năm của một diễn đàn học thuật uy tín mang tầm quốc tế.

VSEFI không chỉ cho thấy những nỗ lực nâng cao năng lực nghiên cứu tại Việt Nam mà còn định hình một xu hướng mới, sự chuyển dịch của các đề tài nghiên cứu từ lý thuyết thuần túy sang ứng dụng công nghệ chiến lược, đặt trong bối cảnh thực tế đầy biến động của kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và phát triển bền vững.

ĐƯA VIỆT NAM TRỞ THÀNH HUB NGHIÊN CỨU KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Văn Định, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Quốc tế, khẳng định rằng cột mốc 5 năm không đơn thuần là một con số thời gian, mà là một bước chuyển mình về vị thế.

“Từ một đơn vị đi sau, tiếp nhận tri thức, Trường Quốc tế đã khẳng định bản lĩnh để trở thành đơn vị chủ trì, đồng chủ trì và kiến tạo nên một không gian học thuật uy tín, đóng vai trò là “điểm hội tụ Đông – Tây” trong việc sáng tạo và chuyển giao tri thức”, PGS.TS Nguyễn Văn Định cho biết.

Theo đó, qua 5 kỳ hội thảo, số lượng công bố quốc tế bình quân trên đầu người của giảng viên Trường Quốc tế hiện nay vượt qua con số 3, cao gấp đôi so với mục tiêu chung của Đại học Quốc gia Hà Nội. Cho đến nay, trường đã sở hữu hơn 1.000 công bố khoa học, trong đó có hơn 900 bài thuộc danh mục uy tín WoS/Scopus.

PGS.TS. Nguyễn Văn Định, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Quốc tế, khẳng định cột mốc 5 năm là một bước chuyển mình về vị thế.

Đồng quan điểm, GS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, cho biết xuất phát từ ý tưởng năm 2016 khi Chính phủ định hướng đưa Việt Nam trở thành một Quốc gia Khởi nghiệp, hai bên đã đặt ra bài toán làm thế nào để xây dựng một lực lượng chuyên gia hiểu sâu về đổi mới sáng tạo, đủ năng lực biến các ý tưởng thành doanh nghiệp thực thụ có khả năng tạo ra giá trị cho nền kinh tế. Qua 5 năm triển khai, VSEFI đã trở thành sân chơi quốc tế thu hút từ 90% đến 95% diễn giả là các nhà khoa học hàng đầu đến từ hơn 32 quốc gia trên thế giới.

Đặc biệt, theo GS. Nguyễn Đức Khương, định hướng nghiên cứu của các học giả tại VSEFI 2026 đã có sự thay đổi rõ rệt so với giai đoạn 5 năm trước. Nếu như trước đây, các nghiên cứu tập trung nhiều vào khía cạnh vận hành nội tại của startup, cách tìm kiếm nguồn lực tài chính và nâng tầm quản trị truyền thống, thì hiện nay, trọng tâm đã dịch chuyển hoàn toàn sang tác động kinh tế – xã hội của công nghệ mới và mối tương tác giữa con người và máy móc dưới sự hỗ trợ của dữ liệu lớn (Big Data) và máy học (Machine Learning).

Theo đó, các chủ đề nghiên cứu tại hội thảo năm nay tập trung vào các chủ đề Tài chính khí hậu và đa dạng sinh học, Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng học máy trong tài chính, ESG và tài chính bền vững, Chuyển đổi năng lượng sạch.

HÌNH THÀNH CÁC TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN THỊ TRƯỜNG

Không chỉ dừng lại ở các nghiên cứu học thuật, theo PGS. TS Nguyễn Văn Định, vấn đề quan trọng hiện nay là đưa những nghiên cứu học thuật này gắn kết với đời sống chính sách và kinh tế xã hội một cách hiệu quả.

“Với sự phát triển mạnh mẽ của AI, vấn đề hiện nay của doanh nghiệp, nhà quản lý không còn là sử dụng AI như thế nào mà quan trọng hơn là chúng ta phải “giỏi” hơn AI ra sao. Trong một thế giới phẳng mà mười doanh nghiệp cùng hỏi AI một bài toán thực tiễn sẽ nhận về mười câu trả lời giống nhau, doanh nghiệp chiến thắng phải là doanh nghiệp có sự sáng tạo tri thức đỉnh cao, vượt ngoài khả năng của máy móc. Muốn như thế, doanh nghiệp không thể đứng một mình mà phải đồng hành cùng nhà trường thông qua các trung tâm nghiên cứu xuất sắc để giải quyết các bài toán sát sườn của thị trường”, PGS.TS Nguyễn Văn Định nhấn mạnh.

Theo GS. Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global, sự chuyển hóa từ “tri thức khoa học” sang “tri thức hành động” tại VSEFI đang diễn ra mạnh mẽ. Với nền tảng này, VSEFI sẽ tiến tới phát hành Báo cáo chính sách thường niên về Đổi mới sáng tạo, từ đó tham mưu cho Chính phủ và TP.Hà Nội.

Sự chuyển hóa từ “tri thức khoa học” sang “tri thức hành động” tại VSEFI đang được thực hiện một cách tự nhiên và mạnh mẽ. Cùng với việc thúc đẩy đội ngũ giảng viên trẻ đối thoại trực tiếp và trao đổi hành lang với các chuyên gia hàng đầu thế giới, đội ngũ giảng viên trẻ đã cập nhật những kiến thức công nghệ và tài chính số mới nhất vào giáo trình, giúp đào tạo nên một thế hệ sinh viên có tư duy dũng cảm, tự tin bước vào một thị trường lao động đầy biến động.

Cùng với đó, từ nền tảng vững chắc này, VSEFI đang hướng tới những mục tiêu lớn hơn cho chặng đường tiếp theo. Theo đó, lãnh đạo Trường Quốc tế và AVSE Global sẽ tiến tới phối hợp xây dựng và phát hành Báo cáo chính sách thường niên về Đổi mới sáng tạo. Báo cáo này sẽ đánh giá bức tranh toàn cảnh về đầu tư khởi nghiệp, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ đó đưa ra những tham mưu trực tiếp, đều đặn cho Chính phủ và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.