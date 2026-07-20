Tự doanh mua bán thế nào trong phiên giao dịch hôm nay?

Tự doanh mua ròng 440,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 139,6 tỷ đồng.

Sự kết thúc của World Cup không mang lại cú hích tâm lý như nhiều nhà đầu tư kỳ vọng. Trái ngược với mong đợi về dòng tiền quay trở lại, thị trường tiếp tục hứng chịu một phiên bán tháo dữ dội khi áp lực margin và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao buộc nhiều tài khoản phải hạ tỷ trọng.

Càng về cuối phiên, lực bán càng gia tăng, đẩy VN-Index lao dốc 43,94 điểm, đóng cửa tại 1.743,51 điểm – mức giảm phản ánh rõ trạng thái hoảng loạn của dòng tiền ngắn hạn. Bức tranh thị trường nghiêng hoàn toàn về bên bán với 296 mã giảm, trong khi chỉ còn 45 mã tăng, chủ yếu là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ nên gần như không tạo được tác động lên chỉ số.

Áp lực giải chấp lan rộng khiến 33 cổ phiếu đóng cửa ở mức giá sàn, trong đó có hàng loạt mã vốn hóa lớn và trung bình như CTD, VCG, GEX, BCM, NKG và GEE, cho thấy lực bán không còn mang tính cục bộ mà đã lan sang nhiều nhóm ngành.

Ngân hàng tiếp tục là tâm điểm điều chỉnh khi phần lớn cổ phiếu mất từ 3-4%, thậm chí SHB giảm hết biên độ. Nhóm chứng khoán cũng chịu chung số phận với VIX nằm sàn, phản ánh kỳ vọng vào sự phục hồi thanh khoản đang suy yếu rõ rệt.

Ở bất động sản, điểm sáng hiếm hoi là VIC giữ được tham chiếu, song VHM giảm 2,56%, VRE mất 5,3%, còn BCM, PDR, TCH, DXG đồng loạt giảm sàn, khiến nhóm ngành này tiếp tục trở thành lực cản lớn của thị trường. Diễn biến tiêu cực càng đáng chú ý khi thị trường bước vào mùa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026.

Dù đã có 97 doanh nghiệp công bố báo cáo, mức tăng trưởng lợi nhuận chưa tạo được bất ngờ, thậm chí thấp nhất trong 5 quý gần đây. Ngay cả nhóm phi tài chính có kết quả tích cực hơn cũng không đủ sức giữ giá cổ phiếu khi HPG, GAS, GVR, MSN, PNJ, THD và ACV đều chịu áp lực bán mạnh.

Điểm tích cực hiếm hoi nằm ở việc dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện, thể hiện qua giá trị khớp lệnh gần 21.000 tỷ đồng trên ba sàn. Khối ngoại cũng giảm đáng kể cường độ bán khi chỉ bán ròng 44 tỷ đồng, đồng thời giải ngân vào MWG, VIC, VNM, VND và HDB, trong khi bán ra VCB, STB, VPB, MBB và HPG.

Dù vậy, chừng nào áp lực margin chưa hạ nhiệt và dòng tiền chưa đủ mạnh để hấp thụ lượng cung lớn, thị trường vẫn sẽ đối mặt với nhiều thử thách trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 87,6 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối này bán ròng 90,6 tỷ đồng.

Nhóm được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất theo phương thức khớp lệnh là bán lẻ và thực phẩm, đồ uống. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: MWG, VIC, VNM, VND, HDB, MSN, PNJ, NVL, CTG, BMP.

Ở chiều ngược lại, nhóm bị bán ròng mạnh nhất là ngân hàng. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: VCB, STB, VPB, MBB, HPG, VRE, VIX, TPB, VJC.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 254,3 tỷ đồng; tuy nhiên, tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này bán ròng 18,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 8/18 nhóm ngành, chủ yếu là ngân hàng. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: VCB, SSI, VHM, ACB, VIX, VPB, TCB, CII, GEX, HPG.

Ở chiều bán, nhà đầu tư cá nhân bán ròng 10/18 nhóm ngành, chủ yếu là thực phẩm, đồ uống và bất động sản. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: VIC, VNM, PNJ, CTG, STB, SHB, EVF, LPB, NVL.

Tự doanh mua ròng 440,1 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 139,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 8/18 nhóm ngành, trong đó mua mạnh nhất là ngân hàng và bất động sản. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: VIC, LPB, VJC, VCB, ACB, VNM, STB, BSR, SHB, TCB.

Ở chiều ngược lại, tài nguyên cơ bản là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: HPG, VHM, MBB, BID, VPB, MWG, MSN, E1VFVN30, REE, PVT.

Tổ chức trong nước bán ròng 139,9 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh, nhóm này bán ròng 30,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 8/18 nhóm ngành, trong đó giá trị bán ròng lớn nhất thuộc nhóm bán lẻ. Các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm: MWG, SSI, ACB, CII, VIB, HCM, VIX, TCB, MSN, HDB.

Ở chiều mua, ngân hàng là nhóm được mua ròng mạnh nhất. Các mã được mua ròng nhiều nhất gồm: STB, MBB, HPG, PNJ, VCB, VPB, EVF, KBC, CTG, PC1.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 1.885,5 tỷ đồng, tăng 59,1%, chiếm 8,8% tổng giá trị giao dịch.

Đáng chú ý, cổ phiếu GMD ghi nhận giao dịch thỏa thuận hơn 4 triệu cổ phiếu, tương đương 306,1 tỷ đồng, được khối tự doanh mua từ tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước cũng xuất hiện tại các cổ phiếu HDB, SJS và VCB.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm ngân hàng, chứng khoán, thép, xây dựng và vật liệu, bán lẻ, công nghệ thông tin, thiết bị điện, nuôi trồng nông nghiệp và hải sản, hóa chất, điện; trong khi giảm ở bất động sản, thực phẩm, dầu khí, hàng cá nhân và hàng không.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa (VNMID), trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn (VN30) và nhóm vốn hóa nhỏ (VNSML).