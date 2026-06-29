Khối ngoại bán ròng 800 tỷ, xả nhiều nhất hai cổ phiếu "siêu hot"

Khối ngoại bán ròng gần 800 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 787,6 tỷ đồng.

Thị trường đang vận động ngày càng rõ theo trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” và “đỏ vỏ xanh lòng”, phản ánh mức độ chi phối quá lớn của nhóm Vingroup đối với diễn biến chỉ số. Phiên hôm nay là minh chứng điển hình khi VN-Index giảm gần 17 điểm, lùi về 1.854,97 điểm, nhưng bức tranh bên dưới lại tích cực hơn rất nhiều với 192 mã tăng so với 134 mã giảm, thậm chí nhiều cổ phiếu đóng cửa tại mức giá cao nhất trong ngày.

Điều đó cho thấy dòng tiền không rời bỏ thị trường mà đang chủ động dịch chuyển sang các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ chính sách và chu kỳ tăng trưởng mới.

Động lực nổi bật nhất thuộc về ngân hàng và đầu tư công, hai nhóm được hậu thuẫn bởi hàng loạt nghị quyết, thông tư vừa ban hành nhằm thúc đẩy giải ngân và khơi thông tín dụng phục vụ mục tiêu tăng trưởng hơn 11% trong những tháng cuối năm.

LPB tăng mạnh 3,21%, trong khi BID, TPB, TCB, STB, MBB, HDB đều tăng trên 1%; VCB và CTG cũng duy trì mức tăng gần 1%. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang đặt cược vào khả năng mở rộng thanh khoản và gia tăng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Ở nhóm đầu tư công, kỳ vọng về chu kỳ giải ngân mới tiếp tục được phản ánh mạnh vào giá cổ phiếu. VCG tăng kịch trần, còn HHV, FCN, DTC đồng loạt bứt phá mạnh. Đây là tín hiệu cho thấy nhà đầu tư đang ưu tiên những doanh nghiệp gắn trực tiếp với các dự án hạ tầng quy mô lớn trong giai đoạn tới.

Nhóm năng lượng dầu khí như BSR, GAS, PLX cũng duy trì sắc xanh, trong khi cổ phiếu chứng khoán như VCI, SSI, SHS, HCM hưởng lợi gián tiếp từ đà tăng của nhóm ngân hàng.

Ngược lại, áp lực điều chỉnh của VIC giảm 4,74%, VHM giảm 3,65% và VRE giảm 2,67% đã lấy đi tới 26 điểm của VN-Index, che mờ sự tích cực của phần còn lại thị trường. Nếu loại bỏ tác động của nhóm này, phiên giao dịch hôm nay thực chất mang dáng dấp của một nhịp lan tỏa tích cực hơn là một phiên giảm sâu.

Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục duy trì dưới 19.000 tỷ đồng. Trong bối cảnh hiện nay, sự suy giảm này lại mang ý nghĩa tích cực khi cho thấy nguồn cung giá thấp đang dần cạn kiệt.

Khối ngoại bán ròng gần 800 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 787,6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Tài nguyên cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của khối ngoại gồm các mã: MWG, VCB, HPG, PVD, HDB, SHB, ACB, CTD, MSN, POW.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của khối ngoại gồm các mã: VHM, VIC, FPT, MBB, BSR, DCM, TCB, VPB, TCX.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 618,8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 282,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, STB, VJC, CTG, BSR, MBB, TCX, VIC, DCM, HAH.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 6/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Xây dựng và Vật liệu, Bán lẻ. Top bán ròng gồm: MWG, SHB, VCG, VCB, POW, TCB, SSI, PVD, HDB.

Tự doanh mua ròng 87,3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 97,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Bất động sản, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm: VIC, VPB, FPT, MWG, VCB, LPB, VNM, PVT, HDB, VHM.

Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: VIB, HHV, TCB, MBB, E1VFVN30, HPG, STB, NVL, OCB, FUEVFVND.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 82,1 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 407,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên cơ bản. Top bán ròng gồm: STB, HPG, VJC, MSN, MWG, VCB, HDB, PVD, LPB, HAH.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng gồm: VHM, TCB, VCG, SSI, SHB, MBB, FPT, POW, KDC, CII.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.249,8 tỷ đồng, tăng 12,4%, chiếm 28% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu HCM với hơn 33,1 triệu cổ phiếu, tương đương 921,3 tỷ đồng và MSN với hơn 6,6 triệu cổ phiếu, tương đương 484,6 tỷ đồng, được trao tay giữa các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, VJC cũng có giao dịch thỏa thuận với hơn 3,6 triệu cổ phiếu, tương đương 503,2 tỷ đồng, được nhà đầu tư cá nhân bán cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Ngân hàng, Xây dựng, Dầu khí, Công nghệ thông tin, Kho bãi, Hàng không; trong khi giảm ở Bất động sản, Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Thiết bị điện, Vận tải thủy, Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.