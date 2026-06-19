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Ngân hàng An Bình được chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm 6.100 tỷ

Thu Minh

19/06/2026, 16:00

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank - mã chứng khoán ABB ) vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 6.100 tỷ đồng.

VnEconomy

Cụ thể, theo văn bản số 5206/NHNN-QLGS ngày 17/6/2026, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho ABBank tăng vốn điều lệ thêm 6.112,8 tỷ đồng thông qua 3 hình thức, gồm: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối với giá trị tối đa hơn 2.095 tỷ đồng; chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa hơn 3.213 tỷđồng; đồng thời phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với giá trị tối đa hơn 803 tỷ đồng.

Trong đó, phát hành cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên tối đa 642,7 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên tối đa 160,67 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông của ABBank thông qua tại Nghị quyết ngày 28/4/2026 và Nghị quyết số 24 ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị.

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của ABBank dự kiến tăng từ gần 14.000 tỷ đồng hiện nay lên hơn 20.000 tỷ đồng vào quý 1/2027. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo phương án tăng vốn điều lệ, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để bổ sung cho hoạt động cấp tín dụng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1/2026 cho thấy Ngân hàng TMCP An Bình lãi trước thuế hơn 1.500 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra từ đầu năm, ABB đã hoàn thành được 1/3 mục tiêu đặt ra. 

Tổng tài sản tính đến cuối quý 1 của Ngân hàng tăng 13% so với đầu năm. Trong khi cho vay khách hàng tăng 3% (117.329 tỷ đồng), tiền gửi khách hàng tăng đến 10% (146.668 tỷ đồng).

Điểm sáng đáng chú ý khác là chất lượng nợ vay tính đến ngày 31/03/2026 cải thiện so với đầu năm, khi tổng nợ xấu giảm 3% còn gần 963 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ giảm mạnh. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ giảm từ mức 0,88% đầu năm xuống còn 0,82%. Tỷ lệ nợ xấu tại ngày 31/03/2026 là 0,45% theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước tại Thông tư 31/2024/TT-NHNN.

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