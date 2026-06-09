Thứ Tư, 10/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tổng giám đốc VCBF: 67% cổ phiếu trên HoSE có thị giá thấp hơn năm 2025

Tuệ Lâm

09/06/2026, 13:59

Nhìn tổng thể thị trường có đến gần 67% số cổ phiếu trên sàn HOSE có thị giá hiện tại thấp hơn thị giá thời điểm 31/12/2025.

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, CFA, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ ĐTCK Vietcombank (VCBF)
Bà Nguyễn Thị Hằng Nga, CFA, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ ĐTCK Vietcombank (VCBF)

Trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10% giai đoạn 2026 - 2030, ngành Chứng khoán đang hướng tới mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán ổn định, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của các chủ thể tham gia thị trường với những nhiệm vụ rất cụ thể, qua đó đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, thị trường đang gặp áp lực do nhiều thách thức đến từ bên ngoài. VN-Index đã mất mốc 1.800 điểm sau khi vượt đỉnh 1.900 trong thời gian gần đây. 

Trao đổi triển vọng thị trường chứng khoán trong Talk show Phố Tài chính mới đây, bà Nguyễn Thị Hằng Nga, CFA, Tổng giám đốc Công ty TNHH Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) cho rằng, về vĩ mô, cả nền kinh tế Việt Nam và thế giới đều đang đứng trước thử thách lớn khi eo biển Hormuz, nơi được coi là yết hầu năng lượng của thế giới.

Việc gián đoạn nguồn cung, giá năng lượng, phân bón, hoá chất… neo cao trong ba tháng gần đây, đã gây áp lực lớn lên lạm phát và sức mua người tiêu dùng, thu hẹp biên lợi nhuận doanh nghiệp sản xuất và kéo theo sự suy giảm của thương mại toàn cầu. Bên cạnh đó, diễn biến lạm phát sẽ có thể đảo ngược tiến trình giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed).

Tuy vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang cho thấy khả năng chống chịu khá tốt. Chỉ số PMI tiếp tục duy trì trên ngưỡng 50 điểm cho thấy nền kinh tế vẫn đang trong trạng thái mở rộng, xuất khẩu vẫn duy trì tăng trưởng tích cực trên 20% trong hai tháng 3 và tháng 4, hoạt động FDI đăng ký tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Ngành dịch vụ vẫn tăng trưởng khả quan, được hỗ trợ bởi du lịch với khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng gần 17% so với cùng kỳ trong quý I/2026.

Tính đến ngày 25/5/2026, chỉ số VN-Index tăng 5,7% từ đầu năm. Nếu so với ngày 23/03/2026, thời điểm VN-Index tạo đáy sau khi sụt giảm mạnh do xung đột Trung Đông bùng phát, chỉ số đã tăng tới 18,5%.

Tuy vậy, chúng ta thấy sự tăng trưởng không đồng đều, VN-Index trong thời gian qua được dẫn dắt chủ yếu bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhìn tổng thể thị trường có đến gần 67% số cổ phiếu trên sàn HOSE có thị giá hiện tại thấp hơn thị giá thời điểm 31/12/2025.

Và đặc biệt là chỉ số của thị trường tăng nhưng thanh khoản sụt giảm. Tuy nhiên, dù thanh khoản thị trường có dấu hiệu suy yếu, thì giá trị giao dịch bình quân ngày vẫn duy trì ở mức trên dưới 20 nghìn tỷ đồng. Kết quả này là khá tích cực khi đặt trong bối cảnh vĩ mô có nhiều thách thức như hiện nay.

Cũng theo bà Hằng Nga, diễn biến giá cổ phiếu đang trái ngược với bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp trong quý 1/2026 vừa qua. 

Về định giá, P/E hiện tại của VN-Index dao động quanh mức 15 lần. Tuy nhiên, nếu loại trừ cổ phiếu VIC, thì P/E của thị trường chỉ khoảng hơn 12 lần. Đáng chú ý, nhiều ngành có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực như bán lẻ, thực phẩm & đồ uống, hay ngân hàng lại đang giao dịch dưới mức định giá bình quân 10 năm. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư trên thị trường vẫn rất hấp dẫn, đặc biệt đối với những nhà đầu tư kiên nhẫn và có tầm nhìn dài hạn.

Tuy nhiên, trong bối cảnh vĩ mô còn nhiều biến số, thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Điều đó đồng nghĩa với việc hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế và thời gian theo dõi sát sao từng doanh nghiệp. Đây cũng là lý do ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân lựa chọn ủy thác qua quỹ mở thay vì tự mình đầu tư, nhằm tối ưu hiệu quả và đạt được mục tiêu tài chính trong dài hạn.

Đầu tiên, về vấn đề xung đột ở Trung Đông, các tiền lệ lịch sử cho thấy những cú sốc giá năng lượng do yếu tố địa chính trị thường có xu hướng mang tính tạm thời; giá cả sẽ bình ổn trở lại khi căng thẳng dịu xuống và các chuỗi cung ứng điều chỉnh xong. Do đó, dù biến động ngắn hạn đối với lạm phát và kinh tế trong nước là điều khó tránh khỏi, VCBF không tin rằng giai đoạn này sẽ làm thay đổi đáng kể đến triển vọng kinh tế việt nam trong trung và dài hạn.

Trong một bối cảnh toàn cầu ngày càng bất định, Việt Nam vẫn nổi bật như một điểm đến ổn định và hấp dẫn đối với dòng vốn đầu tư.

Đối với thị trường, ngoài bị ảnh hưởng bởi tâm lý lo ngại khi triển vọng đàm phán Mỹ - Iran và mở cửa eo biển Hormuz chưa rõ ràng, mặt bằng lãi suất cao là một trở ngại lớn, trong bối cảnh nước ngoài liên tiếp bán ròng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng lãi suất cũng sẽ sớm đạt được vùng cân bằng trong khi định giá các doanh nghiệp trên thị trường sẽ ngày càng rẻ do vẫn đảm bảo tăng trưởng.

Từ kế hoạch kinh doanh năm 2026 của các doanh nghiệp niêm yết chủ chốt trên sàn trong các ngành như ngân hàng, bán lẻ, công nghệ, xây dựng và vật liệu xây dựng, công nghệ, chứng khoán đều cho thấy sự lạc quan bất chấp những bất ổn gần đây. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy nhiều doanh nghiệp đặt kế hoạch tăng trưởng trên 15% cho năm nay và kết quả kinh doanh của quý I/2026 cũng rất tích cực.

Với đánh giá như vậy, VCBF tiếp tục duy trì phương pháp tiếp cận kỷ luật, tập trung vào các doanh nghiệp sở hữu bảng cân đối kế toán mạnh, lợi thế cạnh tranh bền vững và năng lực thực thi vượt trội của ban điều hành, tiếp tục ưu tiên những doanh nghiệp có vị thế tốt để hưởng lợi từ các động lực tăng trưởng cấu trúc của Việt Nam.

"Về dài hạn, giá cổ phiếu và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thực chất của doanh nghiệp có mối tương quan gần như tuyệt đối", Tổng giám đốc  VCBF nhấn mạnh. 

Dự báo áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục căng thẳng, lãi suất khó hạ nhiệt bền vững

10:06, 09/06/2026

Dự báo áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục căng thẳng, lãi suất khó hạ nhiệt bền vững

Nhiều cổ phiếu tốt hiện đang có mức định giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn

10:06, 09/06/2026

Nhiều cổ phiếu tốt hiện đang có mức định giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?

22:55, 08/06/2026

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 700 tỷ đồng, cổ phiếu nào bị bán nhiều nhất?

Từ khóa:

đầu tư dài hạn doanh nghiệp niêm yết kinh tế toàn cầu lạm phát Nguyễn Thị Hằng Nga quỹ mở tăng trưởng kinh tế thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index xung đột Trung Đông

Đọc thêm

Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap

Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap

Sự ổn định của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tạo điều kiện cho giao dịch tích cực hơn trong sáng nay và VN-Index tăng “có đảm bảo” khi số mã xanh nhiều gấp 2,2 lần số mã đỏ. Bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips giảm mạnh 12% trong khi toàn sàn HoSE lại tăng gần 9%.

SSI Research: VN-Index có thể lên 2.120 điểm, lợi thế thuộc về doanh nghiệp vốn hóa lớn

SSI Research: VN-Index có thể lên 2.120 điểm, lợi thế thuộc về doanh nghiệp vốn hóa lớn

SSI Research duy trì quan điểm từ đầu năm với mục tiêu cơ sở cho VN-Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực ở mức 2.120 điểm.

Nhiều nhóm ngành xuất khẩu chịu tác động do USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt

Nhiều nhóm ngành xuất khẩu chịu tác động do USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt

Việt Nam có thể phải chịu thuế suất 12,5%. Đây có thể coi là loại thuế thay thế thuế đối ứng và thuế quan toàn cầu trước đây, sau khi bị các tòa án Mỹ ra phán quyết bác bỏ.

S&P 500 mất điểm dù giá dầu giảm mạnh

S&P 500 mất điểm dù giá dầu giảm mạnh

Xu thế giảm của cổ phiếu chip là nguồn áp lực giảm chính đối với các chỉ số trong phiên này, dù vào đầu phiên, thị trường đã tăng điểm nhờ giá dầu giảm...

Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn

Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn

Từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm về vùng 4.300 USD/oz...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap

Chứng khoán

2

SSI Research: VN-Index có thể lên 2.120 điểm, lợi thế thuộc về doanh nghiệp vốn hóa lớn

Chứng khoán

3

Nhiều nhóm ngành xuất khẩu chịu tác động do USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt

Chứng khoán

4

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quốc gia về phát triển bền vững

Kinh tế xanh

5

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy