Thái Nguyên: Triệt phá đường dây lừa đảo liên quan "đồng tiền số CVX”

Tài liệu điều tra thể hiện, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái "đồng tiền số CVX" của đối tượng Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ đồng...

Giao diện Trang web http://id.canvanex.com. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 20/7, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây lừa đảo liên quan đến “đồng tiền số CVX”.

Trước đó, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và trên không gian mạng, các trinh sát của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện những biểu hiện nghi vấn của hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số hệ sinh thái Canvanex dưới dạng đầu tư “đồng tiền số CVX”.

Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng phát triển nhiều công ty chi nhánh, thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, hội nghị, hội thảo, đặc biệt có hội nghị lôi kéo trên 700 người tham gia.

Tiếp tục xác minh, cơ quan Công an thu thập được những thông tin, tài liệu xác định Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn thông qua hoạt động đầu tư cổ phần số của hệ sinh thái CANVANEX (đồng tiền số CVX) trên trang web http://id.canvanex.com.

Cơ quan điều tra ấy lời khai đối tượng Lê Trung Hiếu. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án 326C để đấu tranh.

Qua điều tra, xác định đây là sàn bất hợp pháp, các đối tượng vận hành kín kẽ, tìm cách che dấu hành vi phạm tội rất tinh vi. Số tiền thu về các đối tượng chuyển hóa thành đồng tiền số trên sàn giao dịch điện tử quốc tế, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản, ví điện tử khác nhau trước khi chuyển thành tiền Việt Nam đồng về tài khoản của đối tượng.

Một bị hại ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên kể lại: “nhà sáng lập nói là tất cả mọi người mất tiền ở sàn nào thì quay về đây lấy lại được hết, cứ yên tâm đây là làm thật. Họ bảo là vào tiền hồi đầu năm thì sau 01 năm sẽ được lấy tiền về, thế nên tôi đầu tư các gói vàng, bạc đồng, trị giá gần 2 tỷ đồng, đến nay 01 năm rồi vẫn chưa thấy tiền đâu”.

Từ các nguồn thông tin xác định, đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu, sinh năm 1984, trú tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng.

Hiếu thành lập 4 Công ty, gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP (Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP CREATIVE ECO SYSTEM); Công ty Cổ phần và công nghệ đầu tư PGC (Công ty PGC); Công ty cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global) và Công ty cổ phần công nghệ BlockChain Education đặt tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội.

Ngày 28/5/2026, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước đồng loạt triển khai các tổ công tác tiến hành triệu tập Lê Trung Hiếu và các đối tượng liên quan; khám xét toàn bộ các trụ sở của đường dây tội phạm này trên cả nước.

Tại phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện 31 đối tượng là nhân viên của hệ thống đang làm việc. Thu giữ 66 bộ máy tính gồm hệ thống máy chủ (sever) vận hành “sàn” điện tử CANVANEX, máy tính vận hành hệ thống; 02 xe ô tô, 05 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu, 14 tỷ đồng và nhiều tài liệu, giấy tờ, sổ sách liên quan…

Theo khai nhận của các đối tượng, Hiếu là người đứng đầu hệ sinh thái; tiếp đến là lãnh đạo cấp cao do Hiếu tuyển chọn những người có tri thức để điều hành, quản lý vùng, miền.

Ở các địa phương thành lập các Công ty PGC (có khoảng hơn 30 Công ty PGC trên cả nước) và ký kết hợp đồng với công ty của Hiếu để phát triển thị trường. Tầng cuối là các Thủ lĩnh (Leader – Trưởng nhóm) tiếp tục phát triển các nhánh tuyến dưới, hưởng hoa hồng, thưởng doanh số và các khoản lợi ích khác dựa trên số lượng nhà đầu tư tham gia.

Theo đó, các công ty của Hiếu phát triển, cung cấp các gói đầu tư cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3 với hứa hẹn giá trị đầu tư trọn đời, lợi nhuận gấp hàng chục lần, thậm chí tăng gấp 100 lần sau khi được lên sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế.

Trang web http://id.canvanex.com có giao diện, chức năng tương tự sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, được quảng bá phát triển bằng công nghệ Blockchain. Tuy nhiên bản chất các giao dịch chỉ là giao dịch nội bộ được làm giả giống các giao dịch tiền điện tử; các tài sản được quảng cáo là "tài sản số" dưới dạng đồng tiền CVX thực chất không có giá trị, không được cấp phép hoạt động, lưu hành.

Để thu hút nhà đầu tư, Hiếu chỉ đạo lãnh đạo cấp cao thành lập các doanh nghiệp hợp pháp, xây dựng sản phẩm số, ứng dụng công nghệ và thường xuyên tổ chức các hội nghị, hội thảo, sự kiện quảng bá, các phiên live, lễ ra mắt các dự án quy mô, hoành tráng tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước... để huy động vốn.

Các Công ty PGC ở địa phương hoạt động quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường theo dạng mô hình kinh doanh đa cấp và hưởng % hoa hồng.

Tài liệu điều tra thể hiện, đến nay trên cả nước đã có hơn 3.000 bị hại đầu tư vào hệ sinh thái của Lê Trung Hiếu với tổng số tiền 100 tỷ động.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Trung Hiếu về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; khởi tố 3 đối tượng về tội “Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.