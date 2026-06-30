Thị trường tiếp tục phân hóa, khối ngoại bán ròng ngàn tỷ

Thanh khoản phiên chiều nay tăng khoảng 32% so với phiên sáng nhưng giá trị tuyệt đối cũng chỉ hơn 7,7 ngàn tỷ đồng khớp lệnh ở HoSE. Sức mua vẫn quá yếu để có thể thay đổi trạng thái giằng co.

VN-Index lại được VIC, VHM đỡ điểm phiên này.

VN-Index đóng cửa tăng 0,27% (+5,04 điểm), cải thiện không đáng kể so với buổi sáng (+0,19%/+3,55 điểm). Mặc dù VHM đảo chiều thành công và tăng 1% cùng với VIC tăng 1,29% hỗ trợ điểm số, nhưng phần còn lại tụt giá đã triệt tiêu gần hết.

Thống kê rổ VN30 có tới 19 cổ phiếu đã tụt giá so với phiên sáng, 9 mã có cải thiện. VN30-Index yếu hơn phiên sáng, chốt giảm 0,43% (phiên sáng -0,19%) với 14 mã tăng/14 mã giảm. Sự suy yếu điểm số này do cổ phiếu ngân hàng đã hạ độ cao, thậm chí đảo chiều giảm.

Trong 14 mã ngân hàng blue-chips, chỉ có 6 mã xanh và tất cả đều bị ép xuống đáng kể. Tính riêng phiên chiều, LPB biến động kém nhất khi giảm 2,19% từ mức tham chiếu thời điểm chốt phiên sáng. Cổ phiếu này đang trong nhịp chốt lời ngắn hạn sau khi tăng hơn 23% kể từ giữa tháng 6. Dù vậy ảnh hưởng của LPB không nhiều vì vốn hóa mã này nhỏ. So với phiên sáng, ACB, BID, CTG, HDB, SHB, STB, TCB đều yếu hơn, nhiều mã đỏ đã tạo nên sức ép mạnh. Đồng thời VNM giảm 2,32%, HPG giảm 1,48%, BSR giảm 1,02%, MWG giảm 1,14% cũng triệt tiêu hết sức mạnh của VHM trong VN30-Index.

Thanh khoản rổ VN30 chiều nay tăng 72% so với buổi sáng, đạt hơn 5.154 tỷ đồng. Tuy nhiên tới 66% mức thanh khoản này tập trung ở các cổ phiếu tụt giá (19 mã) cho thấy bên bán đã gia tăng sức ép. Điều này đã không được phản ánh lên VN-Index.

Phần còn lại của thị trường duy trì sự phân hóa tốt hơn. HoSE kết phiên ghi nhận 146 mã tăng/148 mã giảm, không thay đổi nhiều so với phiên sáng (147 mã tăng/134 mã giảm). Số lượng cổ phiếu tăng vượt 1% vẫn tương tự, khoảng 62 mã, chiếm 27,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn.

Phần lớn các cổ phiếu thu hút thanh khoản ở nhóm tăng tốt nhất nói trên vẫn là các gương mặt xuất hiện từ sáng. VIC và VHM mới tham gia nhóm này nhờ lên giá buổi chiều. Ngoài ra nổi bật có GEX tăng 3,45%, TPB tăng 1,53%, PC1 tăng 4,05%, MSB tăng 1,25%, CTS tăng 3,98%. Đây là các cổ phiếu duy nhất trong nhóm thanh khoản trên mức trăm tỷ đồng.

Ở phía giảm, tình thế xấu hơn một chút: Có tới 73 mã đóng cửa giảm quá 1%, nhiều hơn hẳn mức 47 mã của phiên sáng. Nhóm này chịu ảnh hưởng chủ yếu do dòng tiền mua quá yếu. Tổng thanh khoản 73 mã chỉ chiếm 17,5% giao dịch sàn HoSE và 85% tập trung vào 6 cổ phiếu blue-chips là HPG giảm 1,48%, VNM giảm 2,32%, MWG giảm 1,14%, STB giảm 1,47%, BSR giảm 1,02% và LPB giảm 2,19%. Như vậy các cổ phiếu còn lại tuy giá giảm khá sâu nhưng về cơ bản là giao dịch rất nhỏ.

Nhìn tổng thể thị trường hiện vẫn đang vận động phân hóa trên nền thanh khoản nhỏ. Thay đổi mang tính thời điểm khi cung cầu bất chợt chênh lệch và mức thanh khoản đó không đảm bảo tính ổn định về giá. Ví dụ quá hai phần ba số cổ phiếu giảm sâu hơn 1% hôm nay chỉ khớp lệnh vài triệu tới vài tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng vọt 60% giá trị bán ra ở HoSE, đưa vị thế ròng lên -762 tỷ đồng sau khi đã bán ròng 405 tỷ trong buổi sáng. VPB bị bán nổi bật buổi chiều với 318,6 tỷ khi phiên sáng còn chưa có giao dịch đáng kể. HPG cũng bị xả mới khoảng -187 tỷ đồng ròng. FPT, VNM cũng bị bán tăng cường, đạt -195,5 tỷ và -194,2 tỷ đồng. Phía mua ròng có GEX +61,1 tỷ, VIC +60,9 tỷ, VCB +56,6 tỷ, MWG +53,4 tỷ.