Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bộ trưởng trực tiếp chịu trách nhiệm đến cùng về dữ liệu

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm đến cùng về dữ liệu, đồng thời tăng tốc phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược và hạ tầng nghiên cứu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 chủ trì cuộc làm việc về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược - Ảnh: VGP

Chiều 3/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, chủ trì cuộc làm việc về tình hình triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược; hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia.

Đây là những nội dung quan trọng nhằm tiếp tục triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương, tại cuộc họp ngày 1/7 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tham dự cuộc làm việc có Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

NHIỀU CƠ SỞ DỮ LIỆU CHƯA ĐƯỢC KHAI THÁC THỰC TẾ

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu bước đầu đã có nền tảng, kết nối, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực về Trung tâm Dữ liệu quốc gia. Đồng thời, 67/104 cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đã hình thành nền tảng dùng chung, cơ sở dữ liệu tập trung và đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP

Trong 73 cơ sở dữ liệu đã đồng bộ, có 28 cơ sở dữ liệu phục vụ cắt giảm thành phần hồ sơ của 1.277 thủ tục hành chính thuộc 18 bộ, ngành. Bộ Khoa học và Công nghệ đã báo cáo về 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 113 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm trên cả nước.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai còn chưa thực chất, chưa đồng đều. Một số cơ sở dữ liệu trọng yếu thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan và cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP chưa kết nối, đồng bộ về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng cũng chỉ rõ một số bộ, ngành chưa ban hành Khung kiến trúc dữ liệu; nhiều cơ sở dữ liệu chưa quy định cụ thể về trường thông tin, trách nhiệm thu thập, tạo lập, cập nhật dữ liệu. Trong các cơ sở dữ liệu phục vụ tái cấu trúc thủ tục hành chính, còn nhiều cơ sở dữ liệu chưa được khai thác thực tế để cắt giảm hồ sơ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu - Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm đến cùng; các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, hoàn thiện thể chế, hạ tầng số, dữ liệu và tổ chức triển khai các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Các bộ, cơ quan phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, chất lượng dữ liệu, bảo đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, kết nối, đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu trọng yếu còn lại và các cơ sở dữ liệu theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về Trung tâm Dữ liệu quốc gia, phấn đấu hoàn thành trong năm 2026; đối với cơ sở dữ liệu phức tạp, phạm vi ảnh hưởng rộng, có lộ trình hoàn thành trong năm 2027.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được yêu cầu khẩn trương hoàn thành làm sạch, đối soát, chuẩn hóa dữ liệu cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đẩy nhanh đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, bảo đảm hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trong năm 2027.

Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Công an hoàn thành việc tích hợp, đồng bộ đầy đủ dữ liệu của cơ sở dữ liệu hàng hóa, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử lên Trung tâm Dữ liệu quốc gia trước ngày 30/9/2026.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu - Ảnh: VGP

Các bộ, cơ quan còn lại phải ban hành Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị, quản lý dữ liệu của bộ, ngành trước ngày 31/7/2026; đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản quy định đầy đủ trường thông tin, trách nhiệm tạo lập, cập nhật, quản lý, chia sẻ, khai thác dữ liệu và giá trị pháp lý của dữ liệu trước ngày 30/9/2026.

TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHIẾN LƯỢC

Về công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược, Thủ tướng đánh giá các bộ, cơ quan đã cơ bản hoàn thành hành lang pháp lý, các quy định được cập nhật, bổ sung; nhiều nhiệm vụ đã được đề xuất với kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn khác để giải quyết các bài toán lớn được giao. Tuy nhiên, việc triển khai còn lúng túng, chậm tiến độ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục xác định phát triển công nghệ chiến lược, sản phẩm công nghệ chiến lược là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm là yêu cầu cấp bách; đồng thời bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao để quản lý, vận hành.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân phát biểu - Ảnh: VGP

Về hoàn thiện hành lang pháp lý, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc trong quy định về lập, phân bổ và giao dự toán chi sự nghiệp cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, báo cáo Chính phủ trước ngày 5/7.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng phải khẩn trương ban hành các thông tư hướng dẫn Nghị định 260/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Công nghệ cao, bảo đảm kiện toàn đầy đủ hệ thống hành lang pháp lý cho công nghệ chiến lược trước ngày 10/7.

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: VGP

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Quyết định 808/QĐ-TTg về giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược; báo cáo Thủ tướng xem xét phê duyệt nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, trong đó làm rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ với viện, trường, doanh nghiệp; sản phẩm đầu ra; đóng góp cho quản lý, sản xuất, tăng trưởng; cơ chế tài chính và tổng nguồn chi phí dự kiến.

Đối với hệ thống hạ tầng trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện Đề án Phát triển các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, tập trung cho công nghệ chiến lược, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, có phương án giải quyết triệt để các tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn; bảo đảm hình thành hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ, liên thông, dùng chung, đủ năng lực phục vụ các mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.