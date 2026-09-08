Tổng thống Trump kêu gọi tẩy chay máy bay Bombardier của Canada

Lời kêu gọi này được ông chủ Nhà Trắng đưa ra giữa lúc Ottawa chuẩn bị thực thi thuế trả quan đũa lên 20 tỷ USD lên hàng hóa Mỹ trong cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nước...

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một sự kiện ở Nhà Trắng hôm 2/9 - Ảnh: Nhà Trắng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi tẩy chay Bombardier, nhà sản xuất máy bay phản lực thương gia của Canada.

Lời kêu gọi này được ông chủ Nhà Trắng đưa ra giữa lúc Ottawa chuẩn bị thực thi thuế trả quan đũa lên 20 tỷ USD lên hàng hóa Mỹ trong cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nước.

“Không được bán sản phẩm của Bombardier tại Mỹ nữa! Sản phẩm của họ không đủ tốt!" ông Trump viết trên Truth Social.

Bài đăng nói thêm rằng hơn 50% doanh thu của Bombardier đến từ Mỹ. "Nếu họ muốn tiếp cận thị trường của chúng ta, họ phải sản xuất tại đây và ngừng coi nước Mỹ như một 'con heo đất' để rút tiền", ông Trump viết.

Ông Trump cũng cáo buộc Ottawa ngăn cản "Gulfstream Aerospace kinh doanh tại Canada. Điều này hoàn toàn bất công và thiếu công bằng!"

Gulfstream Aerospace là nhà sản xuất máy bay phản lực thương gia của Mỹ, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Bombardier.

Bài đăng của Tổng thống Mỹ xuất hiện chỉ vài giờ trước khi các mức thuế quan mới của Canada đối với hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương. Phía Washington cũng đã cảnh báo sẽ áp thêm thuế lên Ottawa, cho thấy cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Nhà Trắng chưa đưa ra lời giải thích về việc liệu ông Trump đang kêu gọi áp dụng thêm các biện pháp thương mại nhắm vào Bombardier hay chỉ đơn thuần kêu gọi người dân Mỹ ngừng mua sản phẩm của công ty này. Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ trưởng Giao thông Vận tải Canada Steven MacKinnon nói với tờ báo Financial Times: "Máy bay Gulfstream hiện vẫn được phép tự do mua bán cũng như vận hành tại Canada”.

Bombardier hiện sử dụng hơn 3.000 nhân sự tại 9 cơ sở ở Mỹ và nhập hàng từ 2.800 nhà cung cấp của Mỹ. Công ty này chưa đưa ra bình luận nào về bài đăng của ông Trump.

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, ông Trump cũng từng nhắm vào ngành hàng không vũ trụ của Canada khi đe dọa sẽ "thu hồi chứng nhận" đối với các máy bay của nước này tại Mỹ - một động thái công kích khác nhằm vào quốc gia láng giềng phía Bắc.

Các mức thuế quan mới ở mức 50% theo nguyên tắc "tương đương giá trị" (dollar-for-dollar) của Canada được triển khai trong bối cảnh hai bên đổ lỗi cho nhau về sự đổ vỡ của thỏa thuận thương mại. Sau khi đàm phán bất thành, Nhà Trắng đã áp mức thuế 50% đối với Canada.

Lãnh đạo hai nước cho biết không có cuộc đàm phán chính thức nào nhằm giải quyết bế tắc được lên kế hoạch trong tuần này.

Tuần trước, Thủ tướng Canada Mark Carney tuyên bố Ottawa sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với Washington, nhưng cảnh báo khó có khả năng đạt được thỏa thuận do thái độ không thân thiện của ông Trump đối với Canada. "Khi nào phía Mỹ ngừng đăng ảnh chế (meme), ngừng công kích mỉa mai, ngừng cố tỏ ra cứng rắn và bắt đầu nghiêm túc thảo luận, thì khi đó chúng tôi mới có thể tiến hành đàm phán", ông nói Carney nói.

Trong một cuộc trao đổi với Financial Times vào tuần trước, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đổ lỗi cho Canada vì đã từ chối "một thỏa thuận rất tốt", cho rằng Ottawa đã quá tự tin vào vị thế của mình và cảnh báo rằng ông Trump rất thích cuộc chiến thương mại này. "Tổng thống Trump thực sự thích những chuyện như thế này”, ông Greer nói.

Giới chức Mỹ cũng đã phát tín hiệu rằng Tổng thống Trump sẽ đáp trả thuế quan mới của Canada bằng cách áp thêm thuế quan lên hàng Canada. "Chúng tôi đã trình các phương án lên Tổng thống. Tôi nghĩ ông ấy có thể sẽ quyết định hành động”, ông Greer nói.

Đàm phán thương mại Mỹ - Canada thất bại sau 18 tháng căng thẳng, trong đó Mỹ mạnh tay áp thuế quan lên các ngành thép, nhôm, ô tô và gỗ xẻ của Canada và phía Canada cũng thể hiện rõ lập trường cứng rắn.

Sau khi các cuộc đàm phán thương mại về mức thuế mới 50% của Washington kết thúc mà không mang lại thỏa thuận nào, mức thuế này đã có hiệu lực đối với 20 tỷ USD hàng hóa Canada.

Ngay sau đó, vào ngày 25/8, Canada công bố các biện pháp thuế trả đũa lên tới 50% đối với lượng hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ trị giá 20 tỷ USD, bao gồm các sản phẩm phô mai, mật ong, đồ gia dụng, mỹ phẩm, thiết bị nông nghiệp, xe máy và máy chơi game. Biện pháp này có hiệu lực từ ngày 8/9.

Đáp trả động thái “ăn miếng trả miếng” của Canada, ông Trump đã đe dọa sẽ tăng gấp đôi thuế quan đối với ô tô của Canada lên mức 50%. Sau đó, ông đã ký một sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario, hồ nằm vắt ngang biên giới Mỹ và Canada, thành "Hồ Mỹ”.