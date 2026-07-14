Trung Quốc: Xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng trưởng vượt xa dự báo

Cả xuất khẩu và nhập khẩu của Trung Quốc đều tăng trưởng mạnh trong tháng 6, vượt xa kỳ vọng của các nhà kinh tế...

Cảng Thanh Đảo của Trung Quốc - Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo dữ liệu được Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 14/7, kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, đạt kỷ lục 412,4 tỷ USD. Đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10/2021 và là một sự tăng tốc đáng kể so với mức tăng 19,4% của tháng 5, đồng thời cao hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế là tăng 18,2%.

Sự bùng nổ trong nhu cầu toàn cầu đối với phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) , cùng với việc các nhà bán lẻ Mỹ đẩy nhanh việc nhập khẩu hàng hóa để tránh các biện pháp thuế quan mới có thể sắp được triển khai, đã thúc đẩy mạnh mẽ các lô hàng xuất khẩu từ Trung Quốc.

Cùng với đó, nhập khẩu của nước này cũng tăng 36% trong tháng 6, đạt 286,8 tỷ USD. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/2021, vượt xa dự báo của các nhà kinh tế là tăng 24%.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc trong tháng 6 đạt 125,6 tỷ USD.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ đã tăng khoảng 14% trong tháng 6, trong khi nhập khẩu từ Mỹ tăng 26%.

Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á đã tăng khoảng 35% trong tháng vừa qua, trong khi nhập khẩu tăng 27%.

Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 18,5% và nhập khẩu từ khối này tăng hơn 9%.

Trao đổi với hãng tin CNBC, ông Tianchen Xu - nhà kinh tế cao cấp tại công ty nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU), cho rằng sức mạnh xuất khẩu tháng 6 của Trung Quốc chủ yếu nhờ hoạt động đẩy sớm các lô hàng sang Mỹ.

Sản xuất tại các nhà máy ở Trung Quốc đã tăng tốc trong tháng 6 khi các đơn đặt hàng từ Mỹ tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước - theo một khảo sát của tổ chức nghiên cứu China Beige Book. Lượng đơn hàng lớn đã đẩy giá cước vận tải lên cao. Các nhà sản xuất đang chuẩn bị cho việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể áp thuế quan bổ sung trên cơ sở các cuộc điều tra theo Mục 301, khi mức thuế toàn cầu 10% hết hạn vào ngày 24/7 theo như dự kiến.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt với sự mất cân đối cung cầu ngày càng nghiêm trọng. Sản lượng công nghiệp mạnh mẽ và xuất khẩu liên quan đến cơn sốt đầu tư AI toàn cầu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngay cả khi tiêu dùng và đầu tư tư nhân suy yếu trong bối cảnh suy thoái bất động sản kéo dài và giá dầu toàn cầu biến động.

Ông Zhiwei Zhang, chủ tịch và nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, dự báo rằng xuất khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong nửa cuối năm, có thể làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và các đối tác thương mại, đặc biệt là châu Âu.

Brussels và Bắc Kinh đã thiết lập một cơ chế tham vấn thương mại và đầu tư vào tháng trước nhằm tái cân bằng thương mại song phương, với các quan chức châu Âu đặt ra mục tiêu đến tháng 10 năm nay sẽ để đạt được "kết quả cụ thể”.

Làn sóng đầu tư AI toàn cầu đã giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông và cú sốc giá dầu đối với kinh tế Trung Quốc. Xuất khẩu mạch tích hợp của nước này trong tháng 6 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 38 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc đã giảm 41% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 29,3 triệu tấn, mức thấp nhất trong gần 1 thập kỷ. Trong nửa đầu năm, tổng nhập khẩu dầu của Trung Quốc giảm 11% so với cùng kỳ năm trước về khối lượng.

Trung Quốc dự kiến sẽ công bố tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 2/2026 vào ngày 15/7. Các nhà kinh tế được hãng tin Reuters khảo sát dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đã chậm lại còn 4,5% trong quý vừa qua, sau mức tăng vững chắc 5% trong quý đầu tiên.

Theo kế hoạch, Bộ Chính trị Trung Quốc sẽ họp vào cuối tháng 7 để thảo luận về các biện pháp kích thích kinh tế có thể được triển khai trong thời gian phần còn lại của năm. Tuy nhiên, giới phân tích dự báo Bắc Kinh sẽ không tung ra các biện pháp kích thích đáng kể trừ khi tăng trưởng kinh tế giảm tốc mạnh hơn. Hiện tại, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc vẫn đang được hỗ trợ tích cực bởi đà tăng mạnh của xuất khẩu, và Bắc Kinh tiếp tục tập trung vào việc xử lý tình trạng dư thừa công suất của các nhà máy nhằm chống lại áp lực giảm phát.