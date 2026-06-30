VN-Index giảm gần 17 điểm, thị trường chứng khoán dự báo tích lũy

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/6/2026

Kết phiên VN-Index giảm 16,94 điểm, tương đương 0,90% xuống mốc 1.854,97 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index tăng 0,16 điểm, tương đương 0,05% lên 317,99 điểm

Chỉ số nhiều khả năng sẽ chuyển sang dao động đi ngang tích lũy

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Độ rộng thị trường nghiêng về số mã tăng điểm nhưng VN-Index giảm điểm ngay từ đầu phiên và duy trì sắc đỏ trong toàn bộ thời gian giao dịch do chịu ảnh hưởng tiêu cực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số nhiều khả năng sẽ chuyển sang dao động đi ngang tích lũy trong biên độ hẹp quanh đường trung bình động 50 phiên để tạo nền giá mới trước khi có các biến động tích cực hơn vào đầu tháng 7, khi có các thông tin dự phóng KQKD quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết. Mức độ chi phối của nhóm vốn hoá lớn sẽ giảm đáng kể khi bước sang tháng 07, thay vào đó có thể là sự phân hoá, xoay vòng tăng điểm của các nhóm cổ phiếu còn lại.

Nhà đầu tư duy trì nắm giữ và chủ động chốt lời các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ. Các hoạt động trading có thể được thực hiện với tỷ trọng thấp khi thị trường điều chỉnh về các vùng hỗ trợ”.Tâm lý thị trường chung thiếu sự đồng thuận cùng biên độ dao động lớn tiềm ẩn rủi ro

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giảm gần 17 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1854,97 điểm, chủ yếu do nhóm cổ phiếu Vin. Số mã tăng lớn hơn đáng kể so với số mã giảm; 12/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bảo hiểm tăng mạnh nhất, theo sau là ngành Hóa chất, Xây dựng & vật liệu… Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và UPCOM trong khi mua ròng nhẹ trên sàn HNX. Tâm lý thị trường chung thiếu sự đồng thuận cùng biên độ dao động lớn tiềm ẩn rủi ro.

Nhà đầu tư tiếp tục duy trì tâm thế cẩn trọng trong giai đoạn này”.

VN-Index đang chịu áp điều chỉnh về quanh 1850 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index tích lũy dưới vùng kháng cự rất mạnh, vùng đỉnh lịch sử 1900 điểm-1930 điểm. Đây là vùng đỉnh mà thị trường đã điều chỉnh mạnh trong các tháng 01, 02 và 05/2026. Cần có động lực tăng trưởng vượt trội mới có thể kỳ vọng vượt qua được vùng đỉnh cũ này. Hiện tại chưa có dự báo VN-Index có thể vượt qua. VN-Index đang chịu áp điều chỉnh về quanh 1850 điểm. Trong trường hợp kém tích cực VN-Index không giữ được hỗ trợ 1850 điểm, thì có thể chịu áp lực điều chỉnh kiểm định lại vùng giá 1800 điểm-1830 điểm.

Thị trường sẽ kết thúc quí 2/2026 trong phiên tiếp theo và bắt đầu quí 3/2026. Qua đó nhà đầu tư đánh giá lại danh mục sau 06 tháng năm 2026. Cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp để có kế hoạch tái cơ cấu danh mục và đánh giá các cơ hội đầu tư mới nếu có. Thị trường sẽ chuyển sang quí 3I/2026 với những kỳ vọng mới như tăng trưởng GDP quí 2/2026 và kế hoạch cuối năm ở mức cao; lạm phát, lãi suất hạ nhiệt; tín dụng trung dài hạn cải thiện bên cạnh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp... Đây không phải là vùng định giá hấp dẫn của thị trường. Các vị thế tích lũy đầu tư chỉ nên xem xét khi điều chỉnh và chọn lọc cẩn trọng dựa trên cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại vùng giá 1840 - 1850 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index giảm 16,9 điểm (-0,9%), đóng cửa tại mức 1854,9 điểm. Áp lực giảm điểm ảnh hưởng chính đến chỉ số trong phiên hôm nay là nhóm Vingroup (VIC, VHM và VRE). Trong khi đó, dòng tiền lan tỏa sang các nhóm ngành khác như Ngân hàng, Dầu khí, ... Thanh khoản thị trường có sự cải thiện với độ rộng thị trường tương đối tích cực (192 mã tăng so với 134 mã giảm điểm).

Diễn biến trong phiên hôm nay cho thấy dòng tiền đã tìm đến nhóm trụ Ngân hàng và một số nhóm đã chiết khấu trong thời gian qua như Xây dựng, Dầu khí, Phân bón ,... trong khi áp lực bán đang diễn ra ở nhóm Vingroup. Đồng thời, chỉ số đóng cửa ở dưới mức MA20 ngày, chúng tôi cho rằng chỉ số sẽ kiểm định lại vùng giá 1840 - 1850 điểm trong các phiên tới. Với việc chưa có dòng tiền lớn bổ sung cho thanh khoản của thị trường, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức an toàn trong các phiên tiếp theo”.

Chỉ số VN-INdex sẽ sớm quay lại nhịp hồi phục với vùng 1900 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index vẫn đang kiểm tra lại khoảng trống giá lên phiên 23/06/2026. Đồng thời, chỉ số đang quay lại MA9 phiên tương ứng khu vực 1850 điểm nên khu vực này đang là hỗ trợ mạnh cho chỉ số. Chỉ báo động lượng điều chỉnh nhẹ nhưng vẫn đang trong xu hướng tăng tích cực. Do đó, chúng tôi đánh giá cao chỉ số sẽ sớm quay lại nhịp hồi phục với vùng 1900 điểm đang là kháng cự gần nhất.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): nhà đầu tư nên chú ý vào xu hướng từng cổ phiếu và nhóm ngành và có thể mua với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn (T+). Mức quản trị rủi ro khi chỉ số tiếp tục giảm đóng cửa dưới 1850 điểm trong các phiên tới. Đồng thời, nhịp tăng lên 1900 điểm cũng là cơ hội để cơ cấu danh mục”.

VN-Index đang trong giai đoạn tích lũy và kiểm tra cung-cầu ở khu vực 1850-1870

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên giảm 17 điểm về vùng 1850 do áp lực điều chỉnh ở cổ phiếu nhà Vingroup.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI hướng xuống, tuy nhiên chỉ báo MACD vẫn đang trong đà đi lên, và các đường +/-DI có xu hướng vận động đan xen dưới mốc 25 cho thấy VN-Index đang trong giai đoạn tích lũy và kiểm tra cung-cầu ở khu vực 1850-1870.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo MACD và RSI hạ thấp độ cao thể hiện vận động đi ngang, củng cố động lực của chỉ số chung như nhận định nêu trên.

Thị trường vận động kiểm tra và củng cố hỗ trợ 1850-1870 với diễn biến phân hóa rõ nét. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc gia tăng tỷ trọng hoặc mở vị thế đối với cổ phiếu thuộc nhóm ngành thu hút sự quan tâm của dòng tiền và có tín hiệu bật tăng từ nền tích lũy/vùng hỗ trợ cứng tại các nhịp rung lắc của chỉ số chung trong các phiên tới. Một số nhóm đáng lưu ý bao gồm Ngân hàng, Bán lẻ, Chứng khoán”.

VN-Index dao động quanh vùng 1855 điểm nhưng đà tăng ngắn hạn đang chững lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Về mặt kỹ thuật, VN-Index dao động quanh hỗ trợ MA50 tại vùng 1855 điểm nhưng đóng cửa vi phạm MA5, cho thấy đà tăng ngắn hạn đang chững lại. Tuy nhiên, độ rộng thị trường tích cực cùng sự lan tỏa tốt hơn của lực mua giúp giảm rủi ro điều chỉnh sâu. Do đó, chúng tôi giới hạn biên độ giảm nếu có trong phiên 30/06 tại khu vực 1845 điểm, đồng thời nâng khả năng xuất hiện nhịp hồi phục về cuối ngày”.

VN-Index có phiên điều chỉnh trước áp lực cung gia tăng tại một số trụ cột

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index có phiên điều chỉnh trước áp lực cung gia tăng tại một số trụ cột; trong khi dòng tiền tiếp tục luân chuyển và lan tỏa tích cực ở phần còn lại. Về mặt kỹ thuật, vùng 1870 – 1880 vẫn là kháng cự quan trọng của chỉ số, còn khu vực 1850 kỳ vọng duy trì vai trò hỗ trợ”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.