Xét xử chủ shop kinh doanh online, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng

Cơ quan tố tụng xác định doanh thu bán hàng của bị cáo Hường từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng. Bị cáo không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là 12,5 tỷ đồng...

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Như Nguyệt.

Chiều 2/7, Tòa án nhân dân khu vực 2 - TP Hà Nội xét xử đối với 3 bị cáo trong vụ án trốn thuế từ hoạt động kinh doanh online.

Các bị cáo gồm Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Quốc Phú (SN 1996, trú tại phường 2 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Tô Lan Phương (SN 1981, trú tại phường Giảng võ, Hà Nội) bị truy tố về tội “Trốn thuế”.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến thời điểm cơ quan thuế phát hiện vi phạm (tháng 6/2025), bị cáo Hường kinh doanh bán hàng hóa cũ là túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... trên mạng xã hội Facebook.

Hường đăng bán hàng hóa trên tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Hycloset new things by hy".

Quá trình kinh doanh, bị cáo Hường không đăng ký kinh doanh, không đăng ký tài khoản kinh doanh với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền thanh toán bán hàng.

Để bán hàng, Hường thuê nhân viên thực hiện các công việc như kiểm tra, trả lời tin nhắn khách hàng, lên đơn bán hàng, hỗ trợ đóng hàng, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu lên phần mềm, vận chuyển đồ...

Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản bán hàng trên phần mềm Kiot Việt để quản lý, theo dõi doanh thu bán hàng.

Theo dữ liệu bán hàng, cơ quan công an xác định doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến tháng 6/2025 là gần 835 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu năm 2020 là hơn 9,3 tỷ đồng; năm 2021 là hơn 27,6 tỷ đồng; năm 2022 là hơn 164 tỷ đồng, năm 2023 là hơn 272 tỷ đồng; năm 2024 là hơn 216 tỷ đồng; nửa đầu năm 2025 là hơn 144 tỷ đồng.

Kết quả giám định cho thấy bị cáo Hường đã không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế giá trị gia tăng, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước là 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế Giá trị gia tăng là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế Thu nhập cá nhân là gần 4,2 tỷ đồng).

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn làm rõ 2 bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần có hành vi bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế.

Trong đó, bị cáo Phú trốn thuế là 433 triệu đồng, Phương trốn thuế 157 triệu đồng.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng vi phạm do vô ý và không biết hành vi của mình trái pháp luật. Sau khi xem xét, tòa án tuyên phạt bị cáo Hường 3 tỷ đồng, bị cáo Phú 500 triệu đồng và bị cáo Phương 150 triệu đồng.