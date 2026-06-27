Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 21-27/6/2026: Mỹ-Iran chốt hướng đàm phán, nội bộ OPEC căng thẳng

Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...

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Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 21-27/6/2026 do VnEconomy điểm lại:

Mỹ và Iran nhất trí lộ trình đi đến thỏa thuận cuối cùng

Tuần này, Mỹ và Iran đạt bước tiến trong vòng đàm phán cấp cao đầu tiên tại Thụy Sỹ, do Qatar và Pakistan làm trung gian. Kết quả này mở ra hy vọng hai bên có thể tiến tới một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày.

Tuy nhiên, triển vọng đạt thỏa thuận cuối cùng vẫn còn mong manh do căng thẳng quanh eo biển Hormuz, giao tranh tại Lebanon và những cảnh báo cứng rắn từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm thứ Năm (25/6), vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng gần eo biển Hormuz, được cho là do Iran thực hiện, càng làm gia tăng lo ngại rằng tiến trình đàm phán có thể bị ảnh hưởng.

Vụ tấn công tàu gần eo biển Hormuz làm dấy lên lo ngại mới về thỏa thuận Mỹ - Iran

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ: Iran không còn khả năng phong tỏa eo biển Hormuz

Mở cửa eo biển Hormuz: Nan giải việc làm sạch những con tàu mắc kẹt

Tổng thống Trump đồng ý giải phóng 6 tỷ USD tài sản đóng băng của Iran

Mỹ miễn trừ trừng phạt dầu Iran trong 2 tháng

Trong lúc Mỹ - Iran đang đàm phán, Tổng thống Trump dọa tái khởi động chiến tranh

Có 60 ngày để bán dầu, Iran khó tìm khách mua

Hơn 400 con tàu đang chờ đi qua eo biển Hormuz

Iraq để ngỏ khả năng rút khỏi OPEC

Ngày 25/6, Bộ Dầu mỏ Iraq để ngỏ khả năng cân nhắc rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) nếu không được phân bổ mức trần sản lượng phù hợp, nhưng sau đó khẳng định đây chưa phải lập trường chính thức. Iraq muốn nâng hạn ngạch lên 5 triệu thùng/ngày, cao hơn mức khai thác khoảng 4,4 triệu thùng/ngày trước chiến tranh. Động thái này cho thấy căng thẳng trong OPEC ngày càng lớn, nhất là sau khi UAE rời khỏi tổ chức này.

Bất đồng vì vấn đề tăng sản lượng dầu, Iraq để ngỏ khả năng rút khỏi OPEC

Chiến tranh Iran khiến thế giới mất hơn 1 tỷ thùng dầu

Thủ tướng Anh từ chức đúng dịp kỷ niệm 10 năm Brexit

Sau 10 năm kể từ cuộc trưng cầu dân ý Brexit ngày 23/6/2016, kinh tế Anh vẫn chịu nhiều hệ lụy. Tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đầu người yếu, năng suất thấp và đầu tư doanh nghiệp phục hồi chậm hơn Mỹ, Pháp. Lạm phát tại Anh cao hơn phần lớn Tây Âu, một phần do đồng bảng Anh mất giá và các điểm yếu mang tính cơ cấu của nền kinh tế. Dù London vẫn là trung tâm tài chính lớn, vị thế áp đảo của nước này tại châu Âu đã suy yếu. Việc Thủ tướng Anh Keir Starmer từ chức đúng dịp kỷ niệm 10 năm Brexit càng cho thấy những bất ổn chính trị vẫn đeo bám nước Anh sau cuộc bỏ phiếu lịch sử.

Thủ tướng Anh từ chức

"Vết sẹo" Brexit với kinh tế Anh sau 10 năm

Anh tính chuyện quay lại EU, Brussels thận trọng sau Brexit

Đồng USD cao nhất hơn 1 năm

Đồng USD tăng lên mức cao nhất 13 tháng khi nhà đầu tư tìm kiếm tài sản an toàn giữa làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ và gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay.

Đà tăng của USD kéo đồng euro xuống gần đáy 1 năm, trong khi đồng yên Nhật tiến sát mức thấp nhất 40 năm, khoảng 161,55 yên đổi 1 USD. Chênh lệch lập trường giữa Fed cứng rắn và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) thận trọng tiếp tục gây sức ép lên euro và yên.

Đồng USD cao nhất hơn 1 năm, “dìm” euro và yên Nhật giảm sâu

Lập trường cứng rắn của Fed báo hiệu bước ngoặt trong tâm lý với đồng USD

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Tỷ giá nhân dân tệ đang khiến châu Âu thâm hụt thương mại nghiêm trọng hơn?

EU tính phát hành đồng euro số để giảm phụ thuộc vào hệ thống thanh toán Mỹ

Trung Quốc mắc kẹt giữa cầu nội địa yếu và phụ thuộc xuất khẩu

Trung Quốc muốn chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào tiêu dùng và đầu tư trong nước, nhưng các số liệu mới cho thấy quá trình này gặp nhiều trở ngại. Doanh thu bán lẻ đã giảm lần đầu kể từ năm 2022, trong khi đầu tư 5 tháng đầu năm giảm 4,1%, mức giảm sâu nhất kể từ giai đoạn đầu đại dịch Covid-19. Khủng hoảng bất động sản kéo dài tiếp tục làm suy yếu niềm tin người tiêu dùng, còn hiệu quả đầu tư hạ tầng giảm dần. Trong khi đó, xuất khẩu vẫn tăng mạnh, khiến Trung Quốc khó giảm phụ thuộc vào động lực tăng trưởng cũ.

Cầu nội địa yếu, Trung Quốc khó chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu

Thị trường thép Trung Quốc suy yếu kéo dài do khủng hoảng bất động sản

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Trung Quốc áp hạn chế thương mại với doanh nghiệp Mỹ để trả đũa

Ngày 22/6, Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục công ty Mỹ, nhằm đáp trả việc Washington bổ sung nhiều doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách có liên hệ hoặc hỗ trợ quân đội Trung Quốc. Bắc Kinh đưa 10 nhà cung cấp công nghiệp Mỹ vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, khiến các công ty này không được tiếp cận hàng hóa lưỡng dụng từ Trung Quốc. Đồng thời, 46 công ty Mỹ, chủ yếu là nhà thầu quốc phòng, bị loại khỏi các dự án mua sắm chính phủ.

Trung Quốc hạn chế xuất khẩu và cấm mua sắm công đối với hàng chục công ty Mỹ

Mỹ đưa một loạt công ty lớn của Trung Quốc vào "danh sách đen"

MSCI ra quyết định mới với thị trường chứng khoán Hàn Quốc và Indonesia

Trong đợt đánh giá ngày 23/6, MSCI quyết định tiếp tục xếp thị trường chứng khoán Hàn Quốc vào nhóm thị trường mới nổi, khiến Seoul chưa thể vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường phát triển. Với Indonesia, MSCI kéo dài thời gian rà soát đến tháng 11 và cảnh báo có thể hạ thị trường này xuống nhóm cận biên nếu các cải cách của nước này chưa đủ thuyết phục.

MSCI hoãn nâng hạng chứng khoán Hàn Quốc, tiếp tục đánh giá thị trường Indonesia

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Nắng nóng cực đoan ở nhiều nơi trên thế giới

Châu Âu đang hứng chịu sóng nhiệt kỷ lục, với nhiệt độ tại Pháp có nơi lên 44,3°C. Nắng nóng cực đoan đe dọa kinh tế khu vực khi làm giảm năng suất lao động, đẩy nhu cầu điện tăng cao và gây hư hại hạ tầng giao thông, năng lượng.

Allianz Trade ước tính đến năm 2030, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của một số nước châu Âu có thể bị mất cộng dồn 5-7% so với kịch bản không chịu tác động của nắng nóng.

Nắng nóng cực đoan có thể gây tổn thất lớn cho kinh tế châu Âu

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Trung Quốc gia tăng sức ép với Nhật Bản

Trung Quốc đang siết xuất khẩu một số khoáng sản chiến lược sang Nhật Bản, gồm vonfram, đất hiếm và các nguyên liệu quan trọng cho nam châm, xe điện, chất bán dẫn và quốc phòng. Động thái bắt đầu từ cuối năm 2025, sau các phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về Đài Loan, khiến quan hệ Bắc Kinh - Tokyo thêm căng thẳng.

Trung Quốc siết xuất khẩu khoáng sản chiến lược, gia tăng sức ép với Nhật

Cổ phiếu SpaceX lao dốc

SpaceX vừa trải qua một tuần biến động mạnh sau hơn 1 tuần niêm yết. Mã này giảm 16,4% trong phiên 22/6, khiến vốn hóa công ty bốc hơi khoảng 400 tỷ USD, và kết thúc tuần quanh 153 USD/cổ phiếu, giảm khoảng 17% so với cuối tuần trước. Dù vẫn cao hơn giá IPO 135 USD, cổ phiếu này đã mất hơn 30% so với đỉnh sau niêm yết. Đà bán tháo diễn ra trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, gây sức ép lên các cổ phiếu công nghệ định giá cao. Nhà đầu tư cũng lo ngại mức định giá khổng lồ của SpaceX phụ thuộc nhiều vào kỳ vọng tăng trưởng từ mảng AI.

SpaceX mất 400 tỷ USD vốn hóa trong một phiên

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SpaceX: Từ doanh nghiệp bị đánh giá chỉ có 10% cơ hội thành công đến định giá 2 nghìn tỷ USD