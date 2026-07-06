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Bán tháo đột ngột, thanh khoản tăng vọt, cổ phiếu cắm đầu giảm mạnh

K Kim Phong

Thị trường bỗng nhiên xuất hiện một đợt bán tháo dữ dội từ khoảng 2h chiều trở đi. Cổ phiếu ngân hàng, dầu khí bị xả cực mạnh tạo sức ép lớn lên điểm số. VN-Index có lúc giảm tới 1,8% tương đương -33 điểm.

Biên độ giảm rất mạnh hôm nay đã đưa VN-Index chạm tới đường trung binh MA20 ngày.
Biên độ giảm rất mạnh hôm nay đã đưa VN-Index chạm tới đường trung binh MA20 ngày.

Sức ép này đến từ số lớn cổ phiếu blue-chips. VHM – trụ khỏe nhất của VN-Index - cũng có lúc co hẹp mức tăng còn +0,7%. VIC tại đáy giảm 1,5%, VCB giảm 2,1%, BID giảm 2,49%, CTG giảm 1,46%, TCB giảm 1,19%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng rung lắc cực mạnh trong khoảng 30 phút cuối và cũng có nhiều mã được bắt đáy tốt. CTG lùi lại được tham chiếu lúc đóng cửa; TCB đảo chiều hồi lên tăng 0,45%; LPB vẫn tăng 0,59%, HDB tăng 0,93%. Số khác có biên độ phục hồi mạnh dù chưa đủ vượt tham chiếu như VPB từ mức giảm 3,06% co lại còn -1,26%; ACB còn giảm 1,99%; SSB còn giảm 0,61%...

Nhóm dầu khí cũng chứng kiến biên độ dao động cực lớn. BSR chiều nay bốc hơi thêm 3,29% so với mức chốt phiên sáng và đóng cửa giảm 4,86%. PLX giảm thêm 2,36%, đóng cửa mất 3,97%. GAS khá hơn nhịp lao dốc sau 2h đẩy giá xuống đáy giảm sốc 3,05% nhưng sau đó nảy trở lại mức chốt buổi sáng, chỉ còn giảm 1,73% so với tham chiếu.

Tính chung rổ VN30 đóng cửa bốc hơi 0,57% ở chỉ số là mức giảm khá nhẹ, nhưng độ rộng quá tệ với 6 mã tăng và 22 mã giảm. Trong đó, có tới 9 cổ phiếu giảm quá 2% và 10 cổ phiếu khác giảm từ 1% tới 2%. So với mức giá chốt phiên sáng, rổ này ghi nhận 23 cổ phiếu giảm sâu hơn. Kết hợp với đó là thanh khoản rổ tăng 89%, xác nhận chiều nay áp lực bán đã mạnh đột biến.

Với phần còn lại của thị trường cũng tương tự, thanh khoản HoSE buổi chiều tăng 116% so với phiên sáng nhưng độ rộng cực hẹp với 58 mã tăng/267 mã giảm (phiên sáng là 94 mã tăng/194 mã giảm). Không chỉ vậy, riêng số cổ phiếu giảm vượt 2% lúc đóng cửa đã tới 115 mã (phiên sáng 36 mã).

Không có thông tin sốc đặc biệt nào thúc đẩy đợt bán tháo chiều nay. Hiệu ứng giảm giá đến từ đồng loạt các cổ phiếu vốn hóa lớn bị xả dồn dập trong 30 phút cuối. Tâm lý chung vốn đã khá yếu từ sáng khi độ rộng thể hiện trạng thái giảm giá là phổ biến. Khi chỉ số bốc hơi 20-30 điểm, tâm lý này càng dễ dao động. Mức gia tăng thanh khoản trong buổi chiều xác nhận một khối lượng lớn cổ phiếu đã bị tung ra thị trường.

Từ góc độ thanh khoản, rất nhiều cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất hôm nay đã giảm giá cực mạnh.
Từ góc độ thanh khoản, rất nhiều cổ phiếu khớp lệnh nhiều nhất hôm nay đã giảm giá cực mạnh.

Toàn sàn HoSE có 23 cổ phiếu thanh khoản khớp lệnh vượt ngưỡng trăm tỷ đồng với biên độ giảm giá quá 2%. Bị bán dữ dội nhất là VIX giảm 4,4%, GEX giảm 5,89%, CII giảm 3,78%, BSR giảm 4,86%, GEE giảm 5,9%, GEL giảm 6,91%, ORS giảm 5,12%, EIB giảm 3,15%, PC1 giảm 6,59%, HDG giảm 7%... Biên độ giảm này là cực kỳ lớn trong một ngày, chưa kể nhiều mã còn đóng cửa ở giá thấp nhất, không có bất kỳ diễn biến phục hồi nào.

Những cổ phiếu còn có sắc xanh lúc đóng cửa, bất kể là tăng bao nhiêu, đều thể hiện khả năng chống đỡ tốt. Dĩ nhiên không phải cổ phiếu nào cũng có thanh khoản cao, nhưng việc không có thanh khoản cũng là một tín hiệu để “bám víu” lúc này. VHM tăng 1,65%, FPT tăng 0,97%, HDB tăng 0,93%, TCB tăng 0,45%, NVL tăng 0,41%, GMD tăng 1,05%, LPB tăng 2,55% là những cổ phiếu có thanh khoản tốt nhất nhóm xanh.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng ghi nhận bán ra tăng vọt phiên chiều ở HoSE với tổng giá trị khoảng 3.431 tỷ đồng, gấp 4 lần phiên sáng nhưng có thỏa thuận ở VIC. Cổ phiếu này bị bán ròng gần 2.523 tỷ đồng cuối phiên trong khi buổi sáng giao dịch rất nhỏ. SHB -95,3 tỷ, MSN -69,7 tỷ, VHM -68,5 tỷ, SSI -66,1 tỷ, HPG -62,2 tỷ, STB -50 tỷ là các mã khác đáng chú ý. Phía mua ròng có FPT +100,4 tỷ, VND +59,4 tỷ, VNM +53,9 tỷ.

VN-Index bốc hơi 1% (-18,58 điểm) hôm nay và rơi xuống mức 1843,5 điểm. Mặc dù biên độ khá rộng nhưng thực tế vẫn còn là được trụ đỡ. Nếu VHM và một số mã ngân hàng không hồi lên, thị trường sẽ còn khủng hoảng hơn nữa. Dù vậy thiệt hại ở cổ phiếu vẫn là rất lớn khi tới 50% số cổ phiếu có giao dịch đã giảm mạnh hơn chỉ số.

Điểm tích cực duy nhất là hoạt động bắt đáy hoặc treo lệnh mua đã giúp “giải thoát” khối lượng bán lớn cuối ngày, đẩy thanh khoản lên cao. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 19.515 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận, tăng 26% so với phiên trước và lên cao nhất 9 phiên. Ít nhất điều này cho thấy đã có thêm một lượng tiền chảy vào thị trường.

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