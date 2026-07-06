Cổ phiếu dầu khí tiếp tục “chìm sâu”, blue-chips cố “neo” điểm số

Tình trạng giằng co vẫn tiếp diễn trong phiên sáng nay và VN-Index rất may mắn khi nhóm vốn hóa lớn nhất triệt tiêu tác động. Chỉ số chốt phiên sáng chỉ mất 1,92 điểm (-0,1%) dù số mã giảm giá nhiều gấp đôi số tăng.

Nhóm vốn hóa lớn không mạnh, nhưng đủ sức cân bằng lẫn nhau.

Nhóm Vin cũng “rã đám” khi VIC “xanh trước đỏ sau”, chỉ còn VHM tăng 1,85% đang đỡ hầu hết điểm số cho VN-Index. Trong Top 10 vốn hóa của chỉ số, thêm BID giảm 0,24%, MCH giảm 1,28%. Phía tăng ngoài VHM có VCB tăng 0,16%, CTG tăng 0,88%, TCB tăng 0,3%, MBB tăng 0,39% và HPG tăng 0,43%.

Có thể thấy nhóm vốn hóa dẫn dắt không mạnh (ngoài VHM) nhưng lại hơn về số lượng đồng thời các trụ giảm cũng nhẹ. Lực đỡ từ nhóm trụ tăng đủ sức “gồng” cho số lớn cổ phiếu còn lại giảm giá, đặc biệt là sức ép từ nhóm dầu khí.

Giá dầu thế giới suy yếu tiếp tục khiến cổ phiếu dầu khí mất động lực. GAS đang giảm 1,73%, BSR giảm 1,62%, PLX giảm 1,64%. Ba cổ phiếu này triệt tiêu gần hết sức mạnh của VHM. Các cổ phiếu dầu khí khác như PVD, PVC, PVS, OIL… cũng đang giảm mạnh trên 1%. Xu hướng điều chỉnh của cổ phiếu dầu khí ngày càng rõ hơn, một số đã phá đáy hồi cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua như PLX, còn GAS, BSR cũng đang “ngấp nghé” đáy này.

Ngoài nhóm dầu khí, các blue-chips VN30 giảm không nhiều: Độ rộng rổ ghi nhận 13 mã xanh và 15 mã đỏ, chỉ số vẫn tăng nhẹ 0,19%. Phía đỏ chỉ có thêm MWG giảm 1,65% là đáng kể. Ngược lại phía tăng ngoài VHM cũng không còn trụ nào. LPB tăng 2,75%, FPT tăng 1,66% là duy nhất mạnh.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thanh khoản rổ VN30 giảm nhẹ 2,4% so với sáng phiên trước và khoảng 63% giá trị khớp lệnh tập trung vào những cổ phiếu tăng giá, 32,3% tập trung ở nhóm giảm giá. Như vậy về cơ bản dòng tiền vẫn đang đỡ được ở vùng giá xanh, dù xu hướng trượt giảm là khá rõ. Thống kê có tới 15/30 cổ phiếu đã trượt giảm từ 1% trở lên so với giá cao nhất đầu ngày, đồng thời toàn bộ rổ không mã nào còn giữ được mức cao nhất.

Phần còn lại của thị trường cũng chủ đạo giảm giá với độ rộng rất hẹp 94 mã tăng/184 mã giảm. Sự thay đổi của độ rộng cho thấy có hiện tượng suy yếu dần. Cụ thể, lúc tốt nhất khoảng 9h40 sàn HoSE có 124 mã tăng/111 mã giảm, trạng thái khá cân bằng. Mặt khác, thống kê khoảng 39% số cổ phiếu trong VN-Index có giao dịch đã trượt giảm quá 1% so với mức đỉnh. Còn chưa tới 30 cổ đang ở vùng xanh mà vẫn giữ được giá cao nhất.

Toàn sàn HoSE hiện đang có 82 cổ phiếu giảm giá 1% so với tham chiếu, tập trung 24,8% tổng thanh khoản khớp lệnh cả sàn. 4 cổ phiếu bị xả nổi bật là GEX giảm 1,96% khớp 190,6 tỷ; MWG giảm 1,65% với 150,8 tỷ; CII giảm 2,62% với 111,5 tỷ; GEE giảm 3,97% với 103,4 tỷ. Nhóm giao dịch từ 50-80 tỷ có ORS giảm 2,39%, NVL giảm 2,03%, PC1 giảm 6,36%, PDR giảm 2,41%.

Ở phía tăng giá, sức mạnh rất kém và đại đa số mã xanh đều yếu, chỉ 24 mã chốt tăng trên 1%. Thậm chí chỉ 7 cổ phiếu trong số này có thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Ngoài VHM, FPT, LPB, thêm GMD tăng 1,44%, CTF tăng 1,52%, TDM tăng 1,69%, HPX tăng 6,89%.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang duy trì áp lực bán ròng khá lớn, sáng nay rút thêm 432,7 tỷ đồng trên HoSE. VHM bị bán lớn nhất -89,4 tỷ, HPG -39 tỷ, SSI -34,6 tỷ. Phía mua chỉ có FPT +104,1 tỷ là đáng kể.