Dòng tiền toàn cầu đang rút khỏi cổ phiếu Mỹ, cơ hội cho VN-Index?

Nhà đầu tư đang chốt lời cổ phiếu Mỹ sau tuần tăng mạnh, trong khi dòng vốn quốc tế, bao gồm EM châu Á vẫn duy trì xu hướng vào ròng. Bối cảnh này sẽ thuận lợi cho VN-Index và các thị trường Đông Nam Á.

Thống kê dòng tiền toàn cầu tuần qua của Chứng khoán ABS cho thấy, xu hướng đang đảo chiều so với tuần trước. Quỹ cổ phiếu ghi nhận rút ròng 13,94 tỷ USD trong tuần, trong đó cổ phiếu Mỹ bị rút 18,09 USD tỷ nhưng cổ phiếu thế giới vẫn hút vào 4,15 tỷ USD.

Đây là tín hiệu rõ nhất cho thấy nhà đầu tư đang chốt lời cổ phiếu Mỹ sau tuần tăng mạnh, trong khi dòng vốn quốc tế, bao gồm EM châu Á vẫn duy trì xu hướng vào ròng. Bối cảnh này sẽ thuận lợi cho VN-Index và các thị trường Đông Nam Á.

Trong khi đó, các quỹ trái phiếu tiếp tục hút ròng 12,23 tỷ USD, trong đó các quỹ trái phiếu chịu thuế (taxable bond funds) thu hút 10,95 tỷ USD và các quỹ trái phiếu đô thị (municipal bond funds) thu hút thêm 1,28 tỷ USD. Dòng tiền vào trái phiếu giảm so với các tuần trước (16,5 tỷ USD → 18,2 tỷ USD → 31,6 tỷ USD), cho thấy kỳ vọng về lãi suất đang được định giá lại, phù hợp với xu hướng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng mạnh (+13 điểm cơ bản trong tuần này).

Quỹ hàng hóa (chủ yếu ETF vàng, tiền tệ, futures) rút ròng 738 triệu USD, giảm so với 1,31 tỷ USD tuần trước. Mức rút giảm dần phù hợp với diễn biến giá vàng tăng nhẹ trở lại.

Tuần 17/06 ghi nhận dòng vào money market rất lớn, duy trì xu hướng nhà đầu tư giữ thanh khoản cao phản ánh tâm lý thận trọng trước sự kiện họp Fed.

"Bức tranh dòng tiền đang ở trạng thái "risk-off có chọn lọc" rút khỏi cổ phiếu Mỹ, giữ thanh khoản, nhưng tiền quốc tế vẫn chảy vào thị trường mới nổi. Trái phiếu được ưa chuộng như "nơi trú ẩn có lợi suất", trong khi hàng hóa/vàng chưa được tích lũy mạnh", ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư - Phó Giám đốc Khối kinh doanh Chứng khoán ABS nhấn mạnh.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, nhóm cổ phiếu tài chính có biến động tích cực hơn so với thị trường trong tuần qua và tỷ lệ giá nhóm cổ phiếu tài chính/S&P500 đã hồi phục sau khi về quanh mức đáy năm 2020 – Thời điểm xảy ra Covid-19, đây cũng là vùng thấp trong giai đoạn năm 2009 (sau giai đoạn khủng hoảng tài chính) và 2011 (giai đoạn siêu lạm phát diễn ra tại châu Á).

Chu kỳ hồi phục từ nhóm tài chính thường lặp lại khi thời điểm lãi suất hạ nhiệt, tức là giai đoạn nới lỏng chính sách tiền tệ của Fed.

Đối với VN-Index, xu hướng giao dịch của thị trường chứng khoán tuần qua cho thấy VN-Index đã suy yếu tương đối (-4), từ 87 xuống 83, tụt ra khỏi nhóm top 10 toàn cầu. Điểm tích cực là vẫn duy trì vùng sức mạnh trên 80, song sức lan tỏa từ "trade AI bán dẫn" châu Á bắt đầu giảm dần.

Một số điểm đáng chú ý là kinh tế Việt Nam ghi nhận kết quả ấn tượng trong nửa đầu 2026 với GDP quý 2 tăng 8,39%, đưa lũy kế 6 tháng lên 8,18%, vượt trội so với mức 7,63% cùng kỳ 2025. Đáng chú ý, tăng trưởng đang có chất lượng tốt hơn: cả ba trụ cột sản xuất, tiêu dùng và đầu tư đều cải thiện đồng thời thay vì phụ thuộc vào một động lực đơn lẻ.

Đầu tư – FDI là điểm sáng nổi bật khi giải ngân 6 tháng đạt 13,03 tỷ USD tăng 11,2%, cao nhất 5 năm và tăng tốc so với mức +9,6% của 5 tháng trước. FDI đăng ký đạt 34,65 tỷ USD tăng vọt 61% phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài vào câu chuyện Trung Quốc+1 và nâng hạng tín nhiệm quốc gia.

Đầu tư công 6 tháng giải ngân 335,6 nghìn tỷ đồng +12,7%, đạt 31,2% kế hoạch năm dù vẫn chậm nhưng tháng 6 đã tăng tốc mạnh từ mức 22% của 5 tháng. Kỳ vọng nửa sau năm 2026 sẽ là giai đoạn đẩy mạnh đầu tư công, hỗ trợ trực tiếp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Rủi ro cần theo dõi như nhập siêu lũy kế 6 tháng đạt 16,65 tỷ USD đảo chiều hoàn toàn so với xuất siêu 7,95 tỷ cùng kỳ 2025 phản ánh nhập khẩu máy móc, nguyên liệu phục vụ sản xuất và FDI tăng mạnh. Tháng 6 nhập siêu thu hẹp còn 2,64 tỷ USD từ 5,21 tỷ tháng 5, tín hiệu cải thiện dần.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị thương mại cần theo dõi sát: Mỹ đang điều tra theo Mục 301 với thuế 12,5% một số mặt hàng trong bối cảnh thặng dư thương mại Việt Nam–Mỹ đạt 75,3 tỷ USD (+21,3%), trong khi nhập siêu từ Trung Quốc lên tới 77,3 tỷ USD (+39%) cấu trúc này tiếp tục là điểm lưu ý trong quan hệ thương mại với Washington.

CPI bình quân 6 tháng +4,38%, lạm phát cơ bản +4,12% nhiều khả năng đang ở vùng đỉnh khi giá dầu hạ. Tuy nhiên mặt bằng giá mới đã được hình thành sau đợt điều chỉnh giá dịch vụ công, cùng với áp lực từ đầu tư công và tiêu dùng phục hồi sẽ khiến CPI duy trì ở mức cao trong các tháng còn lại.