Bang nào đóng góp lớn nhất vào kinh tế Mỹ?

Với GDP năm 2025 đạt 4,3 nghìn tỷ USD, California tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong nền kinh tế Mỹ. Nếu được xem là một quốc gia độc lập, California sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Đức...

Sau 250 năm kể từ ngày lập quốc, quy mô nền kinh tế Mỹ đã tăng lên gần 31 nghìn tỷ USD, tiếp tục giữ vị trí lớn nhất thế giới với khoảng cách đáng kể so với phần còn lại.

Dựa trên ước tính mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA), đồ thị thông tin dưới đây xếp hạng các bang theo tổng sản phẩm trong nước (GDP) danh nghĩa năm 2025, qua đó cho thấy mức đóng góp của từng bang vào nền kinh tế Mỹ.

Nếu được xem là một quốc gia độc lập, với quy mô 4,3 nghìn tỷ USD, California sẽ là nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới, chỉ sau Mỹ, Trung Quốc và Đức, đồng thời vượt tất cả các quốc gia còn lại. Hiện bang này cũng là nền kinh tế cấp địa phương lớn nhất thế giới.

California là nền kinh tế lớn và đa dạng, với mỗi khu vực nổi bật ở những lĩnh vực khác nhau. Los Angeles là trung tâm truyền thông lớn, trong khi San Francisco và Thung lũng Silicon là trung tâm công nghệ toàn cầu, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp công nghệ giá trị nhất thế giới.

Trong khi đó, Central Valley của California là một trong những vùng nông nghiệp có năng suất cao nhất thế giới, nổi bật với các sản phẩm như sữa, rượu vang, hạt, trái cây và rau củ.

Ngoài những ngành nổi tiếng này, California còn giữ vai trò quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, đặc biệt là điện mặt trời. Bang này cũng là một trung tâm logistics lớn nhờ hai cảng quy mô lớn Long Beach và Los Angeles.

Ngoài California, 5 bang khác của Mỹ có GDP vượt 1 nghìn tỷ USD trong năm 2025 gồm Texas với 2,9 nghìn tỷ USD, New York với 2,5 nghìn tỷ USD, Florida với 1,8 nghìn tỷ USD, Illinois với 1,2 nghìn tỷ USD và Pennsylvania với 1,1 nghìn tỷ USD.

Một số nền kinh tế bang, như Illinois và New York, phụ thuộc nhiều vào một đô thị lớn, lần lượt là Chicago và New York City. Ngược lại, kinh tế Florida và Texas phân bổ rộng hơn. Riêng Texas có 4 thành phố nằm trong nhóm 10 thành phố đông dân nhất Mỹ tính đến năm 2025.

Với cơ cấu kinh tế đa dạng, Texas là một trung tâm lớn về nông nghiệp, quốc phòng và năng lượng. Bang này cũng là nơi đặt trụ sở của nhiều doanh nghiệp trong nhóm Fortune 500 của tạp chí Fortune hơn bất kỳ bang nào khác tại Mỹ.

Nếu kinh tế California được thúc đẩy mạnh bởi công nghệ và giải trí, Texas lại nổi bật nhờ sự kết hợp giữa năng lượng, sản xuất, nông nghiệp và quốc phòng.

Ở các khu vực khác, nhiều bang có thế mạnh riêng trong các ngành như tài chính, dược phẩm, du lịch và nông nghiệp. Sự đa dạng về địa lý và ngành nghề này giúp kinh tế Mỹ có khả năng chống chịu tốt hơn, khi sự suy yếu ở một ngành hoặc một khu vực có thể được bù đắp bởi tăng trưởng ở những nơi khác.