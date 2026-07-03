Blog chứng khoán: Phản ứng khá thất vọng

Mặc dù số liệu vĩ mô 6 tháng 2026 có thể đã được thị trường biết trước từ hôm qua nhưng phản ứng hôm nay vẫn khá thất vọng: Blue-chips yếu ớt, cổ phiếu giảm diện rộng và đặc biệt là thanh khoản vẫn rất kém.

Tranh minh họa.

VNI giảm nhẹ 0,23% nhờ sự co kéo và dao động hẹp ở nhóm vốn hóa lớn nhất. Ngân hàng gây thất vọng, trừ VPB tăng yếu 0,36%, còn lại những mã hàng đầu đều đỏ. Thanh khoản trong nhóm VN30 tăng 10% so với hôm qua nhưng cổ phiếu lại giảm, cho thấy áp lực bán có phần lấn át dù không thực sự mạnh.

Tỷ lệ tăng/giảm ở cổ phiếu nói chung trong VNI chỉ là 0,53/1 cho thấy hình mẫu giao dịch giảm giá cũng xuất hiện phổ biến. Thanh khoản khớp lệnh 2 sàn tuy tăng 22% so với hôm qua nhưng là tăng từ nền rất thấp. Con số tuyệt đối gần 15,5k tỷ chưa kể thỏa thuận vẫn là nhỏ.

Một chút tích cực là các cổ phiếu thanh khoản trung bình tới thấp có diễn biến khá khá tốt. Nhóm chứng khoán giao dịch nổi bật, nhưng lại dồn vào các mã nhỏ như ORS, VDS, CSI, AAS, PSI, BVS, ABW, EVS đều tăng trên 5%. Giao dịch khá mạnh xuất hiện ở SSI, VIX, VCI, VND, VCK nhưng sức mạnh giá kém hơn. Dù vậy cổ phiếu chứng khoán vẫn là đều nhất, chỉ 4 mã nhóm này đỏ là CTS, BSI, APG, HCM. Số ít các cổ phiếu ngoài nhóm chứng khoán là GMD, MCH, HVN, SBT, NAF cũng tăng hơn 1%.

Về mặt tỷ lệ, số cổ phiếu xanh hôm nay ít, số tăng mạnh (trên 1%) còn ít hơn (tầm 40 mã) mà đa phần giao dịch nhỏ. Điều này cho thấy cơ hội vẫn có, chỉ là hiếm và khó lựa chọn cũng như không thỏa mãn được các vị thế lớn. Bù lại, dòng tiền nóng vẫn có cơ hội đầu cơ và các cổ phiếu vừa tới nhỏ, thanh khoản hạn chế lại đang tạo lợi thế tự nhiên.

Với số liệu vĩ mô 6 tháng khá tốt, những mối lo ngại của thị trường gần đây đã được giải tỏa. GDP quý 2 tăng 8,39% là mạnh nhất trong 10 năm (các quý 2), CPI có tín hiệu giảm: tháng 6 giảm 0,39% so với tháng 5 báo hiệu khả năng đã đạt đỉnh. Giá xăng giảm 10,05%, dầu diezen giảm 10,63% giúp nhóm giao thông giảm 4,85% (là CPI giảm 0,48 điểm phần trăm), giá dịch vụ vận tải giảm, giá gas đun nấu giảm… Nếu những khó khăn do xung đột Trung Đông, tắc nghẽn và tăng chi phí logistics phản ánh tối đa trong quý 2 thì các quý tới áp lực này sẽ không còn.

Bức tranh tổng thể như vậy là khá sáng sủa và tạo kỳ vọng tốt hơn. Tuy nhiên thị trường lại không hấp dẫn được dòng tiền cho thấy tâm lý vẫn chưa được cải thiện.

Vẫn giữ quan điểm rằng những gì xấu nhất đã qua và tình hình sẽ tốt dần lên. Kết quả kinh doanh quý 2 tuy khó có thể tạo sóng chung nhưng vẫn sẽ có hiệu ứng cải thiện giá riêng lẻ. Điều này không hẳn tạo cơ hội đầu cơ mà giúp giảm rủi ro của nhiều cổ phiếu vốn đang trong giai đoạn tích lũy.

Thị trường phái sinh hôm nay chiết khấu cho kỳ vọng tăng với thông tin vĩ mô quý 2, basis F1 chấp nhận trung bình +5 điểm khi chờ đợi VN30. Hai lần chỉ số test không thành công mốc 2010.xx đều có basis dương, thuận lợi cho Short. Tuy nhiên VIC, VHM khá mạnh những phút đầu nên phải chờ cho hai trụ này yếu đi và lượng chặn mua được kiểm tra. Nhóm ngân hàng lớn yếu là một lợi thế. Tuy nhiên nhịp giảm khá mạnh của VN30 không có sự điều chỉnh tương xứng ở F1 mà chủ yếu là basis mở rộng. Thêm nữa VN30 cũng không tới được mốc dự kiến quanh 1994.xx. Dù vậy đầu phiên chiều có một nhịp co basis khá thuận lợi giúp nới biên lợi nhuận, nhưng về cơ bản vẫn không tương xứng với biến động của chỉ số.

Việc thị trường phản ứng khá thất vọng với số liệu vĩ mô hôm nay và thanh khoản nhỏ cho thấy các dòng tiền lớn vẫn chưa hoạt động mạnh. Có thể quá trình tích lũy chậm rãi và kín đáo còn khiến giá lình xình thêm. Tuy nhiên vẫn có thể tăng mua cổ phiếu.

VN30 đóng cửa tại 2002.56. Cản gần nhất phiên tới là 2011; 2024; 2036; 2044; 2054; 2066. Hỗ trợ 1994; 1984; 1974; 1964; 1954; 1946.

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