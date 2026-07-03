Ngân hàng nào sẽ ghi nhận lợi nhuận tốt nhất quý 2/2026?

Lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 của nhóm ngân hàng được dự phóng tăng trưởng 20% so với cùng kỳ, kỳ vọng CTG dẫn đầu về quy mô lợi nhuận.

Theo ước tính vừa đưa ra bởi Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), tổng lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 của 11 ngân hàng trong danh sách theo dõi dự kiến đạt 82.912 tỷ đồng tăng 20% so với cùng kỳ, tăng 10% so với quý trước.

Trong đó, tổng thu nhập hoạt động dự kiến đạt khoảng 160.000 tỷ đồng +15% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần đóng góp 125 nghìn tỷ đồng và thu nhập ngoài lãi đạt 35 nghìn tỷ đồng.

Chi phí hoạt động được kiểm soát tốt trong quý thấp điểm, dự phóng đạt 47.000 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) trong 12 tháng gần nhất là 30,3% (-30 điểm cơ bản so với quý trước và -140 điểm cơ bản so với cùng kỳ) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng dự phóng đạt 30.000 tỷ đồng, tương ứng chi phí tín dụng trong 12 tháng gần nhất là 1,04% (-3 điểm cơ bản so với quý trước và -13 điểm cơ bản so với cùng kỳ).

Xét theo từng ngân hàng, bức tranh lợi nhuận phân hóa rõ nét. Nhóm dẫn dắt tăng trưởng tuyệt đối gồm CTG đạt 15.417 tỷ đồng, +27% so với cùng kỳ, VCB đạt 12.611 tỷ đồng, +14% và BID đạt 9.698 tỷ đồng, +12%.

Về tốc độ tăng trưởng, VPB (+42%), OCB (+35%) và HDB (+31%) nổi bật nhờ nền so sánh thấp và đà tăng trưởng tín dụng tiếp tục được củng cố khi tận dụng lợi thế về ưu đãi hạn mức tăng trưởng tín dụng.

Tính đến 6 tháng đầu năm 2026, danh mục đã hoàn thành khoảng 60% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 và 46% dự phóng cả năm của VDSC, tiến độ phù hợp với kịch bản nửa cuối năm tăng tốc với các động lực từ tăng trưởng tín dụng và thu hồi các khoản nợ xấu ngoại bảng.

Theo VDSC, các yếu tố cần theo dõi cho nửa cuối năm 2026 gồm: tiến độ tăng trưởng tín dụng và diễn biến chi phí vốn dưới tác động của Thông tư 25/2026/TT-NHNN về nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn từ 30% lên 40% từ ngày 1/7/2026; và (ii) khả năng tái tạo bộ đệm dự phòng khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) đã về vùng thấp 94%.

Tín dụng toàn danh mục dự kiến đạt 8,1% từ đầu năm đến nay, tương đương 18% so với cùng kỳ, thấp hơn cùng kỳ năm trước (9,9% từ đầu năm đến nay), phản ánh nền tín dụng cao của năm 2025 và định hướng kiểm soát chất lượng tăng trưởng của các ngân hàng.

Các ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tín dụng trong quý 2/2026 là các ngân hàng được ưu đãi về hạn mức tín dụng sau khi nhận tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém, gồm VPB (+18% từ đầu năm đến nay), HDB (+16%) và MBB (+12,5%).

Về mặt định giá, tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách (P/B) của ngành hiện giao dịch quanh vùng 1,5 lần, duy trì trạng thái chiết khấu so với mức trung bình 5 năm (~1,7 lần) và tiếp tục dao động giữa vùng -1 độ lệch chuẩn và trung bình dài hạn từ năm 2023 tới nay.

Mức định giá chiết khấu này về cơ bản phản ánh sức ép định giá khi khoảng cách giữa tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (ROAE), đi ngang quanh 16% từ năm 2024, và chi phí vốn chủ sở hữu (Cost of Equity) liên tục thu hẹp khi lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm liên tục tăng kể từ năm 2025 tới nay, chưa kể lo ngại về rủi ro tiềm ẩn của chất lượng tài sản suy giảm trong bối cảnh lãi suất cho vay đã tăng mạnh từ cuối năm 2025.

Trên cơ sở đó, VDSC duy trì khuyến nghị tích lũy có chọn lọc đối với những cổ phiếu ngân hàng, ưu tiên: nhóm ngân hàng quốc doanh CTG, BID, VCB với chất lượng tài sản vượt trội cùng khả năng kiểm soát chi phí vốn tốt, hưởng lợi từ việc cho phép tính 20% tiền gửi Kho bạc Nhà nước vào tỷ lệ dư nợ cho vay trên tiền gửi (LDR) theo Thông tư 08/2026/TT-NHNN và được kế thừa bởi Thông tư 25/2026/TT-NHNN.

Chưa kể tới khả năng Kho bạc Nhà nước gia tăng tỷ trọng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại quốc doanh trong nửa cuối năm nhằm đảm bảo thanh khoản cho hệ thống và hỗ trợ khả năng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao.

Nhóm cổ phiếu khác được đánh giá cao là nhóm vượt trội về tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu bình quân (HDB, MBB), tạo dư địa tái định giá tốt nhờ thặng dư cao so với chi phí vốn chủ sở hữu; ngân hàng có động lực phục hồi lợi nhuận tốt trong nửa cuối năm 2026 từ nền thấp cùng kỳ với chất lượng tài sản lành mạnh (ACB).